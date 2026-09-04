Molnár Mátyás: Megfogadtam, úgy vetődöm majd, mint az édesapám

– Gondolta volna 2025 májusában, amikor a Sényő ellen védte a Nyíregyháza II kapuját az NB III-ban, hogy jó egy év múlva bemutatkozhat az élvonalban és már négy NB I-es mérkőzés szerepel a statisztikájában?

– Legalábbis bíztam benne – mondta lapunknak adott interjújában Molnár Mátyás, a Nyíregyháza Spartacus 19 éves kapusa. – Tavaly januárban kerültem Nyíregyházára, másfél évig harmadik számú kapus voltam, de csak motoszkált a fejemben a gondolat, hogy be akarok mutatkozni a legmagasabb osztályban. Bevallom, akkor nem tűnt annyira közelinek, hogy az idén már a Szpari első csapatában játszhatok.

– Emlékezetesen alakult a bemutatkozása: az Újpest FC elleni bajnokin az első fordulóban, a szünetben cserélték be.

– Már az idény előtt volt arról szó, hogy bármikor szerepet kaphatok fiatalszabályosként, akár úgy is, hogy a szünetben cserélnek be, akkor is ez történt. Vagyis teljesen nem ért váratlanul, de előre nem beszéltük meg, hogy beállok. Le a kalappal a szakmai stáb előtt, hogy élvonalbeli rutin nélküli labdarúgóval – sőt az NB II-ben sem játszottam soha – ezt a lépést meg merte húzni! Sohasem felejtem el azt a meccset, ráadásul nyertünk 2–1-re, mérföldkő ez a karrieremben.

– A következő két bajnokin Tóth Balázs kapott lehetőséget, de az utóbbi három fordulóban újra az ön nevével kezdődött az összeállítás. Ennél jobb visszaigazolás aligha szükséges, hogy jó úton jár.

– Érdekes, de nem éreztem akkora szakadékot az NB III és az NB I között. Igyekszem élvezni a bizalmat, akkor is, ha tudom, biztosan előfordulnak majd a rutintalanságból adódó hibák. De ezeket idővel szépen le lehet vetkőzni, s ezt a néhány százalékot a játékomba építve egyre jobbá válhatok. Jól érzem magam, Miski Zoltán kapusedző és Bódog Tamás vezetőedző is bízik bennem, ami sok erőt ad.

– Gyöngyösön született, ott is kezdett el játszani – mindig is a kapuban képzelte el magát?

– Bár a mezőnyben szerepeltem először hétévesen, hamar a kapuba álltam az egyik edzésen: a mai napig előttem van a pillanat, amikor azt mondom magamban, úgy vetődöm majd, mint az édesapám. Merthogy ő és a nagypapám is kapus volt, apu az NB III-as Gyöngyösben, míg nagypapám a megyei szintű Gyöngyössolymosban. Az akkori edzőm mondta is, hogy Matyit már biztosan nem állítja ki a kapuból… A poszt iránti szerelmem azóta is tart.

– Mit köszönhet a családjának?

– Mindent. Jó látni, hogy az NB I-es bemutatkozásommal és a további meccsekkel mennyi örömet szereztem a családtagjaimnak. Tudom, az áldozathozataluk, az akaratuk, a kitartásuk visszafizethetetlen. Támogattak abban, hogy kergethessem az álmom, s akkor is, amikor nagyon nehéz döntést kellett meghozniuk: mindössze 12 éves voltam, amikor Budapestre kerültem, a Honvéd akadémiájára. Rengeteg külső ellenvéleménnyel szemben kitartottak amellett, hogy igenis menjek a fővárosba, lépjek előre, s mit ad Isten, nekik lett igazuk. Nem volt könnyű megélni, hogy a szüleimtől és a húgomtól távol kellett élnem ilyen fiatalon, de annyira jó közösségbe kerültem, annyi barátra tettem szert, hogy ma sem cselekednék másképpen. Örülök, hogy a szüleim nem engedték befolyásolni magukat, hogy hallgattak a megérzéseikre. Azért ha csak hétvégente, de akkor is találkoztunk, hiszen a meccseimre jöttek, és időnként haza tudtam utazni.

– Összesen hét évet töltött el Kispesten, végül a váltás mellett döntött – nehéz volt?

– Nagyon, hiszen megszerettem a klubot, Budapestet, sok minden köt oda a mai napig is. De miután nemigen számítottak rám, lépnem kellett, ez azért az élsportban nem meglepő. Egyáltalán nem bántam meg, jó helyen vagyok.

– Van példaképe?

– Igen, kettő is: Alisson Beckernek, a Liverpool kapusának a stílusa nagyon tetszik, valamint David Rayára, az Arsenal kapusára is felnézek. Rá azért is, mert nem annyira magas, körülbelül 186 centiméter – én hárommal vagyok több –, s bizonyította, így is sikeres lehet. Mert rengeteget munkával, bátorsággal el lehetne tüntetni a különbségeket. Szeretnék magas szintre eljutni, s ezért mindent meg is teszek.

– Hol látja magát öt év múlva?

– A futballban ezt nehéz megjósolni, bármi megtörténhet, tényleg kiszámíthatatlan – az élvonalbeli bemutatkozásom is az volt... Fejlődni, dolgozni akarok, kell hozzá szerencse is, de ha minden összeáll, messzire, jó és erős bajnokságokba és csapatokba el lehet jutni.

– Pénteken folytatódik a bajnokság, a Vasas ellen lépnek pályára idegenben. Az angyalföldiek kapujában is fiatal, ugyancsak 19 éves kapus, Engedi Márk áll.

– Ismerem jól, hiszen az utánpótlás-válogatottakban sokat szerepeltünk együtt, míg a korosztályos csapatokban számos alkalommal játszottunk egymás ellen, akkor ő még a Debrecen kapuját védte. Erős ellenféllel szemben lépünk pályára, sok veszélyes, gólerős támadó futballozik az angyalföldieknél, de mint mindig, most is tökéletesen felkészülve várom a bajnokit – meglepetés ettől persze még érhet. Azért bízom benne, hogy a végén Engedi Márk gratulál nekem.

Füstölgő motortér, kiégett autó Meglepődött Molnár Mátyás, amikor tavaly áprilisban Nyíregyházáról tartott hazafelé Gyöngyösre: „Füzesabonynál jártam, amikor dugóba keveredtem, s a belső sávban állva elkezdett füstölni a motortér, majd beszivárgott az utastérbe, ezután pedig felcsaptak a lángok – emlékezett vissza a fiatal kapus. – Májusban lett volna egyéves a kapcsolatunk a kis Peugeot 206-osommal, amely akkor húszesztendős volt. Segítettek az ott lévők, senkinek sem esett baja, a tűzoltók szerencsére hamar kiértek, igaz, megmenteni már nem sikerült az autómat.”

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Szeptember 4., péntek

18.30: Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 5., szombat

17.30: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 6., vasárnap

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)

17.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

20.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)