Izguljanak a kapusok! – Haraszti Zsolt sok gólt vár a Paks–DVSC meccstől

Egy pontot ért Haraszti Zsolt pazar szabadrúgásgólja a Paksi FC-nek az előző fordulóban a Nyíregyháza Spartacus otthonában, az 1–1-es döntetlen után a paksiak érezhetik úgy is, hogy félig tele van a pohár, de úgy is, hogy félig üres. Aki látta a mérkőzést, emlékezhet, inkább a Spartacus akarata érvényesült, több lehetőséget dolgozott ki, ugyanakkor a második játékrész elején a Paks szerzett vezetést, és még a 87. percben is nála volt az előny…

„Ha azt nézzük, hogy a Spartacusnak több helyzete volt, értékes számunkra a döntetlen, de az is igaz, hogy ha három perccel a rendes játékidő letelte előtt még nálunk volt a vezetés, akkor már illett volna megnyerni a meccset… – tekintett vissza az előző heti bajnokira Haraszti Zsolt. – Utólag is az a véleményem, Nyíregyházán nem sokan nyernek, a megszerzett pont rendben van, viszont szombaton hazai pályán mindenképpen le kell győznünk a Debrecent. Ami a gólomat illeti, amikor a játékvezető megítélte a szabadrúgást, nem volt kérdés, odaállok a labda mögé. Jó szögből jöhettünk, megvolt az önbizalmam, hiszen nagyon jó alapozás van mögöttem, és bár bajnokin nem mostanában voltam eredményes, a felkészülés alatt hasonló helyzetből kétszer is gólt szereztem. Örülök, hogy ismét sikerült…”

Haraszti Zsolt két héttel korábban, a Puskás Akadémia (2–3) ellen a 200. NB I-es meccsét játszotta paksi szerelésben, ezzel Szabó János, Böde Dániel, Hahn János, Papp Kristóf és Lenzsér Bence után hatodikként érkezett el ehhez a mérföldkőhöz (egy héttel később Windecker József is követte). A 34 esztendős támadó kreativitása, remek rúgótechnikája a DVSC ellen is sokat érhet, ám annak is nagy jelentősége lehet, hogy a paksiak hátsó alakzata melyik arcát mutatja.

„Büszkeséget érzek, hatalmas elismerés nekem, hogy ehhez a klubhoz tartozom, ráadásul saját nevelésű játékosaként jutottam el kétszáz élvonalbeli mérkőzésig. Annak idején, amikor először léptem pályára, ez nagyon távolinak, szinte elérhetetlennek tűnt, szóval óriási értéke van, azon leszek, hogy még jócskán gyarapodjon a számláló. A DVSC-nél edzőváltás volt a nyáron, más futballra törekszik, olyan érzésem van, hogy sok gólt, élvezetes küzdelmet hozhat a párharc. Fontos lesz, hogy stabil legyen a védekezésünk, ha lehet, ne kapjunk gólt, mert az biztos, hogy lesznek helyzeteink és be is találunk majd. Az előző fordulókban négyszer is gólt kaptunk a nyolcvanhetedik perc után, ami azért bosszantó, mert ha nem hagyott volna ki a figyelem, pontszámban sokkal jobban állhatnánk.”