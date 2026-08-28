Lemondott a Trabzonspor vezetőedzője az FTC elleni vereség után

A Trabzonspor vezetőedzője, Fatih Tekke nem tartott sajtótájékoztatót a mérkőzést követően. A szabályok erre a selejtezők és a rájátszás során lehetőséget adnak a vendég csapatok számára, a főtáblán már minden együttes vezetőedzőjének kötelessége lesz megjelenni a sajtó munkatársai előtt.

Ugyanakkor a Tekke a török tévének adott külön interjújában bejelentette, hogy nem folytatja tovább a vezetőedzői munkát.

„Nagyon megtisztelő pozícióból állok fel. A mai vereség elfogadhatatlan. A balszerencsét el lehet fogadni, de ezt nem. Így aludni sem tudok. Remélem, mindenki megbocsát, a legjobbunkat próbáltuk meg nyújtani. Szomorú este volt az országunknak. A piros lapig úgy tűnt, hogy akár jól is kijöhetünk a mai meccsből, ám végül nem sikerül a főtáblára jutnunk. Az elmúlt másfél évben én és a csapatom végig azon gondolkodtunk, hogyan lehetnénk akár egy kicsivel is jobbak. A csapat ennél sokkal jobb lesz, ebben biztos vagyok. Nem tudom tovább húzni. Azonnali hatállyal abbahagyom a munkát, úgy érzem jogom van kiszabni magamra ezt a büntetést.”