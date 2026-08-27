Borbély Balázs: Fontos volt, hogy az érzéseinket mi kontrolláltuk jobban!

Nem hagyott kétséget a Ferencváros afelől, melyik csapat érdemli meg, hogy az Európa-liga főtáblájára jusson! A zöld-fehérek a trabzoni 1–0-s győzelem után a Groupama Arénában 4–0-ra kiütötték a Mohamed Szalahhal felálló Trabzonsport, így 5–0-s összesítéssel jutottak a sorozat ligaszakaszába.

Óriási siker ez az FTC-től!

A találkozó lefújása után a Groupama Aréna közönsége felállva ünnepelt, Borbély Balázs pedig néhány pillanatra talán maga is nehezen fogta fel, mekkora sikert ért el csapatával. A Ferencváros a trabzoni 1–0-s győzelem után hazai pályán valósággal átgázolt a török élcsapaton, és 5–0-s összesítéssel jutott az Európa-liga ligaszakaszába.

A nyár elején kinevezett vezetőedző első nemzetközi menetelése így máris emlékezetesre sikerült. A zöld-fehérek a szerb Vojvodina, a holland Twente és a lengyel Górnik Zabrze után a Trabzonsport is búcsúztatták, ráadásul a rájátszásban két mérkőzésén egyetlen gólt sem kaptak. A lefújás után Borbély Balázs kisfiával az oldalán, kislányával a nyakában ünnepelt a szurkolók előtt. Kíváncsiak voltunk, milyen érzés volt a mérkőzés utáni néhány perc.

„Kellemes érzés volt – mondta Borbély Balázs, akinek az arcán a mérkőzés után látszott, milyen sokat jelent számára ez a siker. – Érezni a ferencvárosi tábor szeretetét, de nem vagyok naiv, amíg sikerek vannak, addig így lesz. Ha nem jönnek majd az eredmények, megjön a füttyszó is. De nagyon hálás vagyok a mostani támogatásért, emlékezetes estén vagyunk túl. Boldog vagyok, hogy sikerült a szurkolóinknak örömet szerezni.”

Pedig a párharc előtt bőven volt miért óvatosnak lenni. A Trabzonspor soraiban ott volt a Liverpool FC korábbi világklasszisa, Mohamed Szalah, a két méternél is magasabb Paul Onuachu, valamint több, topligát megjárt labdarúgó. A Ferencváros azonban Trabzonban és Budapesten sem engedte kibontakozni ellenfelét. Ennyire jól működött az FTC taktikája?!

„Számunkra optimálisan alakult a mérkőzés, az első kiállítás korán jött, és ez megváltoztatta a mérkőzés lefolyását. De pozitívum, hogy tudtunk élni ezzel az emberelőnnyel. Rögtön fontos gólt szereztünk, amivel máris kétgólos előnybe kerültünk. Ami döntő volt ezen az estén, sokkal jobban tudtuk kontrollálni az érzéseinket, mint az ellenfelünk. Ez meghatározó volt.”

A tréner Mohamed Szalahra is külön kitért, mondván ha nincsenek emberelőnyben, alighanem ő is többször veszélyt okozott volna.

„Ő más szintű játékos, mint ahol mi tartunk most. De ezen az estén kevés területet adtunk neki, kevésszer tudta megmutatni, mire is képes valójában. Jól olvastuk az ő futballját is. Példaértékű volt a mostani játékunk.”

A vezetőedző Nagy Olivérről is beszélt, akit az első mérkőzés előtt nagy meglepetésre állított a kezdőcsapatba, és a visszavágón is remekül futballozott.