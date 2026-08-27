Borbély Balázs: Fontos volt, hogy az érzéseinket mi kontrolláltuk jobban!
Nem hagyott kétséget a Ferencváros afelől, melyik csapat érdemli meg, hogy az Európa-liga főtáblájára jusson! A zöld-fehérek a trabzoni 1–0-s győzelem után a Groupama Arénában 4–0-ra kiütötték a Mohamed Szalahhal felálló Trabzonsport, így 5–0-s összesítéssel jutottak a sorozat ligaszakaszába.
Óriási siker ez az FTC-től!
A találkozó lefújása után a Groupama Aréna közönsége felállva ünnepelt, Borbély Balázs pedig néhány pillanatra talán maga is nehezen fogta fel, mekkora sikert ért el csapatával. A Ferencváros a trabzoni 1–0-s győzelem után hazai pályán valósággal átgázolt a török élcsapaton, és 5–0-s összesítéssel jutott az Európa-liga ligaszakaszába.
A nyár elején kinevezett vezetőedző első nemzetközi menetelése így máris emlékezetesre sikerült. A zöld-fehérek a szerb Vojvodina, a holland Twente és a lengyel Górnik Zabrze után a Trabzonsport is búcsúztatták, ráadásul a rájátszásban két mérkőzésén egyetlen gólt sem kaptak. A lefújás után Borbély Balázs kisfiával az oldalán, kislányával a nyakában ünnepelt a szurkolók előtt. Kíváncsiak voltunk, milyen érzés volt a mérkőzés utáni néhány perc.
„Kellemes érzés volt – mondta Borbély Balázs, akinek az arcán a mérkőzés után látszott, milyen sokat jelent számára ez a siker. – Érezni a ferencvárosi tábor szeretetét, de nem vagyok naiv, amíg sikerek vannak, addig így lesz. Ha nem jönnek majd az eredmények, megjön a füttyszó is. De nagyon hálás vagyok a mostani támogatásért, emlékezetes estén vagyunk túl. Boldog vagyok, hogy sikerült a szurkolóinknak örömet szerezni.”
Pedig a párharc előtt bőven volt miért óvatosnak lenni. A Trabzonspor soraiban ott volt a Liverpool FC korábbi világklasszisa, Mohamed Szalah, a két méternél is magasabb Paul Onuachu, valamint több, topligát megjárt labdarúgó. A Ferencváros azonban Trabzonban és Budapesten sem engedte kibontakozni ellenfelét. Ennyire jól működött az FTC taktikája?!
„Számunkra optimálisan alakult a mérkőzés, az első kiállítás korán jött, és ez megváltoztatta a mérkőzés lefolyását. De pozitívum, hogy tudtunk élni ezzel az emberelőnnyel. Rögtön fontos gólt szereztünk, amivel máris kétgólos előnybe kerültünk. Ami döntő volt ezen az estén, sokkal jobban tudtuk kontrollálni az érzéseinket, mint az ellenfelünk. Ez meghatározó volt.”
A tréner Mohamed Szalahra is külön kitért, mondván ha nincsenek emberelőnyben, alighanem ő is többször veszélyt okozott volna.
„Ő más szintű játékos, mint ahol mi tartunk most. De ezen az estén kevés területet adtunk neki, kevésszer tudta megmutatni, mire is képes valójában. Jól olvastuk az ő futballját is. Példaértékű volt a mostani játékunk.”
A vezetőedző Nagy Olivérről is beszélt, akit az első mérkőzés előtt nagy meglepetésre állított a kezdőcsapatba, és a visszavágón is remekül futballozott.
„Nagy Olivér első mérkőzésen való csapatba állítása rizikós döntés volt. Nem tudhattam, mit kapok tőle ilyen kiélezett körülmények között. Azzal tisztában voltam, milyen minőségű játékos, de a törökországi mérkőzés előtt sokat gondolkodtam rajta, meg merjem-e húzni, vagy sem. Végül bejött… Philippe Rommens ezúttal sérülés miatt nem játszhatott, pedig az első találkozón remekül futballozott. A helyén Nagy Ádám ezúttal megmutatta mennyire hasznos tagja az együttesünknek, remélem, hogy ez a jövőben is így marad.”
Az FTC a kiállítás után nem veszítette el a fejét, nem akarta egyetlen rohammal eldönteni a mérkőzést. Türelmesen járatta a labdát, újra és újra megbontotta a török védelmet, a második félidőre pedig gálává változtatta az Európa-liga-rájátszás visszavágóját. Az este végére nem maradt kérdés: ezen az estén a Ferencváros nem egyszerűen továbbjutott, hanem erődemonstrációt tartott.
A lefújás pillanata Borbély Balázs számára is különleges marad. A szakember alig három hónappal ezelőtt vette át a csapat irányítását, most pedig már arra készülhet, hogy pénteken az Európa-liga ligaszakaszának sorsolásán rangos ellenfeleket kapjon együttese. Az FTC olyan riválisokat kaphat, mint a Juventus, az AC Milan, a Benfica, a Bayer Leverkusen, vagy éppen a Marseille.
„Kíváncsian várom, milyen csapatok jönnek szembe velünk. Egy biztos, minden mérkőzésen arra törekszünk majd, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el.”
Az ünneplés csütörtök este alighanem sokáig tartott az Üllői úton. A Ferencváros öt góllal, kapott találat nélkül ejtette ki a török csapatot, Borbély Balázs pedig élete egyik legemlékezetesebb futballestéjén vezette be csapatát az Európa-ligába.
|A Trabzonspor vezetőedzője, Fatih Tekke nem tartott sajtótájékoztatót a mérkőzést követően. A szabályok erre a selejtezők és a rájátszás során lehetőséget adnak a vendég csapatok számára, a főtáblán már minden együttes vezetőedzőjének kötelessége lesz megjelenni a sajtó munkatársai előtt.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) 4–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 21 011 néző. Vezette: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf (Varga Z., 70.), Corbu (N. Keita, 83.), Nagy Á. (Arzani, 78.), O'Dowda (Lakatos Cs., 78.) – Zachariassen, Joseph (Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac (Pina, a szünetben), Özkacar, Sztefan Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah (Tufan, 64.), Muci (Busuari, a szünetben), Saviolo (Akaydin, 64.) – Onuachu (Simsir, a szünetben). Vezetőedző: Fatih Tekke
Gólszerző: O'Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59. – 11-esből), Lisztes (86.)
Kiállítva: Malinovszkij (12.), Lopes Cabral (57.)
Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5–0-s összesítéssel