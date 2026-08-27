Nemzeti Sportrádió

Topligás csapatok jöhetnek az Üllői útra – ez vár a Ferencvárosra az Európa-ligában

2026.08.27. 22:52
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Az Európa-liga trófeája (Fotó: Getty Images)
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El-sorsolás El-alapszakasz Európa-liga Ferencváros
Csütörtök késő este teljessé vált a labdarúgó Európa-liga 2026–2027-es ligaszakaszának 36 csapatos mezőnye. Nézzük, kik a résztvevők, és mit lehet tudni a péntek délutáni sorsolásról!

Mint ismert, a 36 csapatból 14 jutott be selejtező nélkül a ligaszakaszba: a Konferencialiga előző kiírásának győztese, a Crystal Palace, az UEFA koefficiens-rangsorából a hét legerősebb ország kupagyőztese, valamint az első öt ország bajnokságának ötödik helyezettje. A többi 22 együttes a kvalifikációból érkezett, köztük a Ferencváros is, amely a Magyar Kupa legutóbbi kiírásának győzteseként az 1. selejtezőkörben kezdte meg nemzetközi szereplését.

A SORSOLÁS ELŐTTI KALAPOK

Kiemelés: az idény eleji UEFA-koefficiensek alapján osztják a klubokat négy, egyenként kilenccsapatos kalapba. 

1. KALAP
Bayer Leverkusen (német)
Benfica (portugál)
Juventus (olasz)
Milan (olasz)
Lyon (francia)
AZ (holland)
Olympiakosz (görög)
Real Sociedad (spanyol)
Marseille (francia)

2. KALAP
FERENCVÁROS
Viktoria Plzen (cseh)
Union SG (belga)
Dinamo Zagreb (horvát)
FC Salzburg (osztrák)
Celtic (skót)
Sparta Praha (cseh)
Rennes (francia)
Anderlecht (belga)

3. KALAP
Sturm Graz (osztrák)
Lech Poznan (lengyel)
Crystal Palace (angol)
AFC Bournemouth (angol)
Sunderland (angol)
Celje (szlovén)
Jagiellonia (lengyel)
Omonia (ciprusi)
Celta Vigo (spanyol)

4. KALAP
Hoffenheim (német)
Besiktas (török)
Torreense (portugál)
Hapoel Beer Seva (izraeli)
NEC (holland)
OFI Kréta (görög)
Lilleström (norvég)
Levszki Szófia (bolgár)
Ararat-Armenia (örmény)

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A SORSOLÁSRÓL

Időpont: augusztus 28., 13.00 (a Konferencialigáéval közös esemény során)

Ellenfelek: a sorsoláson minden csapat nyolc ellenfelet kap, minden kalapból kettőt. Az ugyanabból a kalapból kapott két rivális egyikével hazai pályán, a másikkal idegenben játszik.

Megszorítások: főszabályként a ligaszakaszban egy klub sem játszhat saját országa egy másik csapata ellen. Megkötés az is, hogy egy csapatnak egy adott másik országból legfeljebb két ellenfele lehet.

Mérkőzésszám: a ligaszakaszban minden csapat nyolc mérkőzést játszik, négyet hazai pályán, négyet idegenben. Főszabályként egyetlen klub sem játszhat egymás után kettőnél több meccset hazai pályán, illetve idegenben; az első kettő, valamint az utolsó kettő fordulóban mindenképpen egy-egy hazai és idegenbeli mérkőzés vár minden csapatra.

Továbbjutás: a 36 csapatos tabella első nyolc helyezettje bejut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek rájátszásban harcolhatják ki a legjobb 16 közé kerülést, míg a 25–36. helyezett számára a ligaszakasszal véget ér az európai kupaszereplés.

Fontos! A kalapok összetételéről és a sorsolás menetéről az UEFA péntek délelőtt tesz közzé hivatalos közleményt, azaz a versenykiírás alapján fent ismertetett pontokban apróbb változtatások történhetnek. 
 

KULCSDÁTUMOK

LIGASZAKASZ    
1. forduló: szeptember 16–17.
2. forduló: október 15.
3. forduló: október 22.
4. forduló: november 5.
5. forduló: november 26.
6. forduló: december 10.
7. forduló: január 21.
8. forduló: január 28.

KIESÉSES SZAKASZ    
Február 18.: playoff, 1. mérkőzések
Február 25.: playoff, visszavágók
Március 11.: nyolcaddöntő, 1. mérkőzések
Március 18.: nyolcaddöntő, visszavágók
Április 8.: negyeddöntő, 1. mérkőzések    
Április 15.: negyeddöntő, visszavágók
Április 29.: elődöntő, 1. mérkőzések    
Május 6.: elődöntő, visszavágók
Május 26.: döntő, Frankfurt, Deutsche Bank Park

 

El-sorsolás El-alapszakasz Európa-liga Ferencváros
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