Nagy Ádám: Mentálisan mi felkészültebbek voltunk

Nagy Ádám, a Ferencváros középpályása

„Bátran és jó felfogásban kezdtük a mérkőzést, de kár lenne tagadni, hogy az első kiállítás rányomta a meccsre a bélyegét. Azonban ha a találkozó egészét nézem, mentálisan mi valahogy felkészültebbek voltunk, jobban megbirkóztunk ezzel a döntővel felérő drukkal, feszültséggel. Az ő részükről azt éreztük, hogy a mérkőzés előtt hangoztatták, győzni jönnek ide, ám megmutattuk, hogy melyik a jobb csapat, melyiknek van jobb szurkolótábora. Nagyon örülök, büszke vagyok a srácokra, mert nagyon szép estét hoztunk össze.”

Corbu Máriusz, a Ferencváros támadó középpályása

„Fantasztikus este volt. Az ellenfél hibázott, mi pedig kihasználtuk, éltünk a lehetőséggel. Mindig hidegrázós, amikor gólt szerzek hazai pályán, és még különlegesebb a mostani találatom, mivel itt volt a családom. Kíváncsian várom a sorsolást, viszont mindegyik mérkőzésre ugyanúgy készülünk, és mindegyiket megpróbáljuk megnyerni.”