Nemzeti Sportrádió

Nagy Ádám: Mentálisan mi felkészültebbek voltunk

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.27. 22:51
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Nagy Ádám (6) Mohamed Szalah mellett (Fotó: Török Attila)
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FTC Corbu Máriusz Európa-liga-selejtező Trabzonspor Nagy Ádám El-selejtező Ferencváros
A Ferencváros 4–0-ra kiütötte a Trabzonsport a visszavágón a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében. A találkozó után Nagy Ádám és Corbu Máriusz értékelt az M4 Sport kamerája előtt.

Nagy Ádám, a Ferencváros középpályása

„Bátran és jó felfogásban kezdtük a mérkőzést, de kár lenne tagadni, hogy az első kiállítás rányomta a meccsre a bélyegét. Azonban ha a találkozó egészét nézem, mentálisan mi valahogy felkészültebbek voltunk, jobban megbirkóztunk ezzel a döntővel felérő drukkal, feszültséggel. Az ő részükről azt éreztük, hogy a mérkőzés előtt hangoztatták, győzni jönnek ide, ám megmutattuk, hogy melyik a jobb csapat, melyiknek van jobb szurkolótábora. Nagyon örülök, büszke vagyok a srácokra, mert nagyon szép estét hoztunk össze.”

Corbu Máriusz, a Ferencváros támadó középpályása

„Fantasztikus este volt. Az ellenfél hibázott, mi pedig kihasználtuk, éltünk a lehetőséggel. Mindig hidegrázós, amikor gólt szerzek hazai pályán, és még különlegesebb a mostani találatom, mivel itt volt a családom. Kíváncsian várom a sorsolást, viszont mindegyik mérkőzésre ugyanúgy készülünk, és mindegyiket megpróbáljuk megnyerni.”

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Négygólos FTC-gála! A zöld-fehérek búcsúztatták Szalahékat, és bejutottak az El ligaszakaszába

A törökök kettős emberhátrányban fejezték be a mérkőzést, Lisztes Krisztián 2024 májusa után talált be ismét tétmérkőzésen zöld-fehér színekben.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) 4–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 21 011 néző. Vezette: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf (Varga Z., 70.), Corbu (N. Keita, 83.), Nagy Á. (Arzani, 78.), O'Dowda (Lakatos Cs., 78.) – Zachariassen, Joseph (Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac (Pina, a szünetben), Özkacar, Sztefan Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah (Tufan, 64.), Muci (Busuari, a szünetben), Saviolo (Akaydin, 64.) – Onuachu (Simsir, a szünetben). Vezetőedző: Fatih Tekke
Gólszerző: O'Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59. – 11-esből), Lisztes (86.)
Kiállítva: Malinovszkij (12.), Lopes Cabral (57.)

Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5–0-s összesítéssel

 

FTC Corbu Máriusz Európa-liga-selejtező Trabzonspor Nagy Ádám El-selejtező Ferencváros
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