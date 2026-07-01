Osváth Attila Soroksárról kapott posztriválist a Ferencvárosban

Nagy Olivérrel Borbély Balázs vele számol a következő évadban, ezért visszahívta az első csapathoz és az ausztriai edzőtáborba is elutazott.

„Olivér saját nevelésű játékosunk, akit nagyon régóta ismerünk – mondta Hajnal Tamás sportigazgató. – Végig ment a képzési rendszerünk különböző fokain, ugye az NB III-as csapatban is játszott, volt kölcsönben Kecskeméten, Soroksáron, utóbbi helyszínen folyamatosan meghatározó és megbízható játékos volt. Borbély Balázs vezetőedzővel is dolgoztak már együtt korábban, ezért is nagyon fontos volt, hogy most a felkészülés alatt megkapta a lehetőséget, hogy bizonyítson a szakmai stábnak. Nagyon pozitív képet mutatott saját magáról, nagyon jól teljesített az edzéseken. Úgyhogy bízunk benne, hogy a jobbhátvéd poszton egy komoly potenciállal rendelkező játékosunk lesz, akiben még nagyon sok van, sok lehet és szeretnénk ezt kihozni belőle. A cél az, hogy egy komoly versenyhelyzet legyen Osváth Attilának azon a poszton, és a szakmai stábnak pedig a választási lehetőséget bővíteni tudjuk. Örülünk, hogy tovább megyünk ezen a közös úton és bízunk benne, hogy egy nagyon értékes játékossá válik majd a Ferencváros számára.”

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NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Frankfurt – Németország, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország, ?), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK), Nagy Olivér (Soroksár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor

Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)

Távozók: Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, szabadon igazolható), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Ibrahim Cissé (francia)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Cebrail Makreckis (lett-német, Corum FK – Törökország)