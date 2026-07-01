Horvát korosztályos válogatott belső védőt igazolt a Nyíregyháza

A 191 centiméter Zikovic már a keret többi tagjával készül az edzőtáborban.

„Jó felépítésű, fizikálisan erős játékost igazoltunk, aki Európa egyik legnevesebb akadémiáján, a Red Bull Salzburgnál nevelkedett – mondta róla Fekete Dávid, a Nyíregyháza sportigazgatója. – Remek munka folyik az osztrák klubnál, jól felkészített játékosok kerülnek ki tőlük. Végig járta a korosztályos ranglétrát, rendszeresen tagja volt hazája válogatottjának, és szerettünk volna belső védő poszton még igazolni, hogy megfelelő legyen a versenyhelyzet. Érkezésével ez megvalósul, örülök, hogy sikerült megszerezni a játékjogát, és két éves szerződést kötöttünk vele.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Hős Zsombor (Vasas FC), Rocco Zikovic (horvát, FC Liefering – Ausztria)

Kölcsönbe érkező: Kaczvinszki Dominik (Újpest FC)

Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: Hajós Lőrinc (Vasas FC)

Távozók: Szlobodan Babics (szerb, Szutjeska Niksics – Montenegró, szabadon igazolhatóként), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, ?), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Katona Levente