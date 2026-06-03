Nemzeti Sportrádió

Paksról igazolt az MTK – hivatalos

2026.06.03. 09:30
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Hinora Kristóf visszatért az MTK-hoz (Fotó: mtkbuadpest.hu)
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MTK Paks Hinora Kristóf magyar átigazolás
Ahogy arról a Nemzeti Sport már februárban beszámolt, Hinora Kristóf a Paksi FC-től visszatér korábbi klubjához, az MTK-hoz.

 

 

„Ismét az MTK Budapest labdarúgója lett Hinora Kristóf, saját nevelésű játékosunk a bajnoki bronzérmes Paksi FC együttesétől érkezik klubunkhoz” – jelentette be pénteken a honlapján a fővárosi klub.

A Nemzeti Sport értesülései szerint Hinora az MTK-tól a télen Paksra szerződött Bévárdi Zsombor átigazolási megállapodásának részeként tér vissza a fővárosba. Már télen abban egyezett meg a két klub, hogy Hinora nyártól az MTK játékosa lesz.

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Hinora Kristóf a tavaszi szezont még a tolnaiaknál tölti, mielőtt visszatér nevelőegyesületéhez.

 

A szélső hátvédként és középpályásként is bevethető Hinora a most véget ért szezonban 23 tétmérkőzésen lépett pályára. Egy évvel korábban a bajnoki bronzérem mellett Magyar Kupa-győztes lett a paksiakkal, a sikerekhez két góllal járult hozzá. Korábban a Vasas játékosaként is szerepelt az élvonalban, az angyalföldieknél lejátszott 186 tétmérkőzésén egyébként 19 gólt szerzett és kiosztott 27 gólpasszt – teszi hozzá a bemutatáshoz az mtkbudapest.hu.

Hinora 2010 augusztusában, 12 évesen igazolt az MTK-hoz és 2017-ig ott nevelkedett, végigjárta a korosztályos csapatokat és a második csapatban is szerepelt.

A 28 éves Hinora június közepén már az MTK-val kezdi a nyári felkészülést, rajta kívül eddig Belényesi Csaba érkezését jelentette be a klub.

Az MTK-val kapcsolatos hír, hogy értesüléseink szerint az Angliából kölcsönkapott Hegyi Krisztiánt nem tudja megtartani a klub, vissza kell térnie a West Ham Unitedhez, míg a tavasszal kölcsönben szerepelt játékosok közül Zsóri Dániel továbbra is marad Kozármislenyben, viszont a tavasszal Kazincbarcikán szerepelt Klausz Milán az MTK-val kezdi meg a nyári felkészülést a tervek szerint, ahogy a Kassáról visszatérő Kovács Mátyás is, míg a DVTK-tól tavaszra kölcsönkapott Jurek Gábor ügyében még folynak az egyeztetések a klubok között.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Hinora Kristóf (Paksi FC)
Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid 
Kiszemeltek: Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?), Szuhodovszki Soma (DebreceniVSC)
Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Szépe János (Kecskeméti TE), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)

 

MTK Paks Hinora Kristóf magyar átigazolás
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