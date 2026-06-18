Nemzeti Sportrádió

Kisvárda: a Honvéd és a Vasas ellen is lesz edzőmeccs

P. K.P. K.
2026.06.18. 08:17
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A Kisvárda itthon készül a 2026–2027-es idényre (Fotó: kisvardafc.hu)
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NB I felkészülés Kisvárda FC
A Kisvárda FC a honlapján tette közzé NB I-es labdarúgócsapata nyári felkészülési programját.

 

A Kisvárda külföldi edzőtáborba nem utazik, első edzőmeccsét június utolsó hétvégéjén játssza a csapat.

Az első ellenfél az élvonalban újonc Budapest Honvéd lesz idegenben, ahogy a másik feljutóval, a Vasassal is a fővárosban játszik majd a Kisvárda. 

A többi felkészülési mérkőzést a tervek szerint hazai környezetben játssza a csapat. Az NB II-es Kazincbarcika elleni összecsapás helyszínéről még nem egyeztek meg a felek. Három nemzetközi edzőmeccs is szerepel a programban: a szlovák élvonalbeli MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály) és Tatran Presov (Eperjes), illetve az ukrán Bukovina Csernivci ellen.

 

 

 

NB I felkészülés Kisvárda FC
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