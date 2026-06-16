Jurek és Kerezsi is végleg az MTK-hoz került – hivatalos

Az MTK életbe léptette a Jurek Gábor kölcsönszerződésben szereplő kivásárlási záradékot, így a diósgyőri nevelésű fiatal átigazolási díj ellenében az NB I-ben folytatja pályafutását – írja a dvtk.eu. A múlt héten beszámoltunk róla, hogy a Diósgyőr játékost is kaphat Jurekért cserébe, úgy tudjuk, a kék-fehérek fiókcsapatából a 25 éves Babinszky Bence csatlakozhat hamarosan a DVTK-hoz.

Az MTK-val kapcsolatos hír az is, hogy a Puskás Akadémia bejelentette, Kerezsi Zalán is végleg a fővárosiakhoz került.

„Kerezsi Zalán 2024 nyarán igazolt – kölcsönben – első csapatunkhoz a Honvédtól. A 2024–2025-ös évadban 21 élvonalbeli meccsen lépett pályára a Puskás Akadémia színeiben, a Magyar Kupában pedig gólt is szerzett a Haladás ellen. A szélsőt 2025-ben végleg átigazoltuk a kispestiektől, majd újabb kölcsönszerződéssel az elmúlt évadot az MTK-nál töltötte, és a következő idényben is a fővárosiaknál futballozik majd, miután a játékjoga végleg a kék-fehérekhez került” – írja a puskasakademia.hu.

A két játékos végleges átigazolását közben az MTK is bejelentette, mind a ketten Pinezits Máté vezetőedző irányításával kezdték meg a nyári felkészülést. A 22 éves Jurek a tavaszi szezonban 13 NB I-es meccsen négy gólt és két gólpasszt ért el az MTK-ban, Kerezsi pedig 26 meccsen hat gólt szerzett az élvonalban, a legutóbbi idényben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debrecen), Hinora Kristóf (Paksi FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid

Kiszemeltek: Horváth Dániel (Kozármisleny, próbajáték)

Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Róbert Polievka (szlovák, Dukla Banska Bystrica – Szlovákia), Szépe János (Kecskeméti TE), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)