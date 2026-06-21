Három játékosával hosszabbított a Nyíregyháza

Tóth Balázs 2024-ben érkezett Nyíregyházára, ahol sérülésig jó teljesítményt nyújtott. A kapust tavaly meg kellett operálni, de mostanra már felépült.

„Izgatottan várom a folytatást, és nagyon örülök a közös munkának. Teljesen felépültem a sérülésemből, kellett néhány mérkőzés az NB III-as csapatban a meccsrutin miatt, és erre jók lesznek az edzőmérkőzések is. Bosszantott, hogy ki kellett hagynom az előző idényt, de remélem, ott folytatom, ahol előtte abbahagytam. Nagyon sok erőt adtak a szurkolók a sérülés alatt, sok támogatást kaptam, és megpróbálom meghálálni mindezt a következő idényben. Külön köszönöm, hogy a klub vezetése a komoly sérülés után is hosszú távú szerződést kínált, ami számomra egy komoly visszacsatolás, hogy számolnak velem” – mondta Tóth, aki 2030-ig kötelezte el magát.

Vane Jovanov szerződése lejárt a nyáron, de a Nyíregyháza élt az opciós jogával, és 2028-ig hosszabbított az északmacedón védővel.

„Örülök, hogy továbbra Nyíregyházán játszhatok, és igyekszem minden mérkőzésen a maximumot nyújtani. Úgy érzem erős csapatunk lesz, és szeretnénk ott folytatni, ahol tavasszal abbahagytuk. Fantasztikus szurkolótábora van a Szparinak, remélem sok győzelmet ünnepelhetünk együtt a következő idényben” – mondta a tavasszal 13 meccsen lehetőséget kapó jobbhátvéd.

Szintén az opciós jogával élt a szabolcsi klub Májer Milán esetében.

„Örülök, hogy a Szpari játékosa maradhatok. A tavasz nagyon jól sikerült a csapat számára, és ha szerződést szeretne hosszabbítani egy klub a játékossal, azt mindig örömmel kell fogadni. Az előző szezonban ősszel jól ment a játék, gólpasszt adtam, gólt rúgtam, szeretném ezt az egész évre kitolva megismételni. Nagyon jól érzem magam a klubnál, a társakkal nagyon jó a viszonyom, a szurkolók pedig nagyon elszántan támogatják a csapatot” – nyilatkozta Májer.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Hős Zsombor (Vasas)

Kölcsönbe érkező: Kaczvinszki Dominik (Újpest)

Kölcsönből visszatérnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: Hajós Lőrnic (Vasas),

Távozók: Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható,)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (? – Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –