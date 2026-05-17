NB II: bajnok a Vasas, négyet kapott a Honvéd, Fehérváron nyert a Budafok – ÉLŐ eredménykövető!
LABDARÚGÓ NB II
30. (UTOLSÓ) FORDULÓ
16.30-kor kezdődött:
Vasas FC–FC Ajka 2–1 (Horváth R. 32., 55., ill. Cipf 72.) (Kimaradt 11-es: Urblík J. 37., Vasas) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC 4–1 (Törőcsik 31., Vérten 33., Dénes A. 48., 86., ill. Csontos D. 12. –11-esből) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
17 órakor kezdődött:
Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE 1–3 (Bedi 12., ill. Németh M. 10., Vasvári 68., 80. – a másodikat tizenegyesből) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC 2–1 (Babinszky 51., Zsóri 69., ill. Fekete O. 10.) (Kiállítva: Sághy 21., Karcag) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre 0–1 (Papp Á. 55.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Soroksár SC–Kecskeméti TE 3–0 (Bagi 19., 55., Lakatos 50.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár 0–1 (Bányai (88., –11-esből) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–Szentlőrinc 1–2 (Lucas 57., ill. Mascoe 10., 15.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Az NB II versenykiírása szerint egyenlő pontszám esetén előbb a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség, a több rúgott gól és az egymás elleni eredmények rangsorolnak a csapatok között. Ha ez mind egyezik, a sportszerűségi versenyben elért jobb helyezés, legvégső esetben pedig sorsolás dönti el a sorrendet.
|A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
|1. Vasas FC
|30
|20
|4
|6
|59–26
|+33
|64
|2. Budapest Honvéd
|30
|18
|5
|7
|49–26
|+23
|59
|3. Kecskeméti TE
|30
|16
|3
|11
|49–39
|+10
|51
|4. Kozármisleny
|30
|13
|9
|8
|38–40
|–2
|48
|5. Mezőkövesd
|30
|13
|7
|10
|37–34
|+3
|46
|6. Csákvári TK
|30
|12
|10
|8
|43–37
|+6
|46
|7. BVSC Zugló
|30
|12
|5
|13
|36–30
|+6
|41
|8. Videoton FC Fehérvár
|30
|10
|9
|11
|37–33
|+4
|39
|9. Szeged-Csanád Grosics Akadémia
|30
|9
|9
|12
|29–34
|–5
|36
|10. Tiszakécske
|30
|10
|9
|11
|37–44
|–7
|35
|11. Karcagi SC
|30
|9
|8
|13
|29–41
|–12
|35
|12. FC Ajka
|30
|10
|3
|17
|23–40
|–17
|33
|13. Soroksár SC
|30
|8
|9
|13
|41–45
|–4
|33
|14. Szentlőrinc SE
|30
|7
|12
|11
|35–42
|–7
|33
|15. Budafoki MTE
|30
|7
|8
|15
|33–49
|–16
|29
|16. Békéscsaba
|30
|6
|10
|14
|27–42
|–15
|28
|A Tiszakécskétől 4 pont levonva.