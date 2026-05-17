Magyarország–Szerbia visszavágó a kézilabda-vb-ért

NB II: bajnok a Vasas, négyet kapott a Honvéd, Fehérváron nyert a Budafok – ÉLŐ eredménykövető!

P. Gy., R. Z.
2026.05.17. 18:51
Horváth Rajmund (középen) kétszer is betalált az Ajka hálójába (Fotó: Árvai Károly)
Mind a nyolc mérkőzést vasárnap játszottak a labdarúgó NB II 30., záró fordulójában. Előbb 16.30-tól a bajnoki címre esélyes két csapat, a Vasas és a Bp. Honvéd lépett pályára, az angyalföldi gárda 2–1-re legyőzte az Ajkát és ezzel bajnok lett, míg a másodikként záró kispesti együttes korai vezetés után 4–1-re alulmaradt a BVSC otthonában. A folytatásban 17 órától hat mérkőzést rendeztek, többek között a Videoton a már kiesett Budafokot, a Mezőkövesd a másodosztálytól szintén búcsúzó Békéscsabát, a Soroksár a Kecskemétet, a Szeged pedig a Csákvárt látta vendégül.

LABDARÚGÓ NB II
30. (UTOLSÓ) FORDULÓ

16.30-kor kezdődött:
Vasas FC–FC Ajka 2–1 (Horváth R. 32., 55., ill. Cipf 72.) (Kimaradt 11-es: Urblík J. 37., Vasas) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC 4–1 (Törőcsik 31., Vérten 33., Dénes A. 48., 86., ill. Csontos D. 12. –11-esből) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
17 órakor kezdődött:
Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE 1–3 (Bedi 12., ill. Németh M. 10., Vasvári 68., 80. a másodikat tizenegyesből) – végeONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC 2–1 (Babinszky 51., Zsóri 69., ill. Fekete O. 10.) (Kiállítva: Sághy 21., Karcag) – vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre 0–1 (Papp Á. 55.) – vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Soroksár SC–Kecskeméti TE 3–0 (Bagi 19., 55., Lakatos 50.) – vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár 0–1 (Bányai (88.,  11-esből) – vége  ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–Szentlőrinc 1–2 (Lucas 57., ill. Mascoe 10., 15.) – vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Az NB II versenykiírása szerint egyenlő pontszám esetén előbb a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség, a több rúgott gól és az egymás elleni eredmények rangsorolnak a csapatok között. Ha ez mind egyezik, a sportszerűségi versenyben elért jobb helyezés, legvégső esetben pedig sorsolás dönti el a sorrendet.

A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE       
1. Vasas FC30204659–26+33 64 
2. Budapest Honvéd30185749–26+23 59 
3. Kecskeméti TE301631149–39+10 51 
4. Kozármisleny30139838–40–2 48 
5. Mezőkövesd301371037–34+3 46 
6. Csákvári TK301210843–37+6 46 
7. BVSC Zugló301251336–30+6 41 
8. Videoton FC Fehérvár301091137–33+4 39 
9. Szeged-Csanád Grosics Akadémia30991229–34–5 36 
10. Tiszakécske301091137–44–7 35 
11. Karcagi SC30981329–41–12 35 
12. FC Ajka301031723–40–17 33 
13. Soroksár SC30891341–45–4 33 
14. Szentlőrinc SE307121135–42–7 33 
15. Budafoki MTE30781533–49–16 29 
16. Békéscsaba306101427–42–15 28 
A Tiszakécskétől 4 pont levonva. 

 

 

