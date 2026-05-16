Méltó utódok – Mohai Dominik jegyzete

Még be sem értek az öltözőbe az újdonsült bajnokok, az ETO történetének ötödik csapata, amely bajnoki aranyérmet szerzett a klubnak, már pezsgőszagot árasztottak magukból. Szagot? Talán a győzelem mámorában a minden irányba spriccelt ital inkább édes illatú: erre vártak az elmúlt két hétben, amíg feszülten készültek az utolsó forduló összecsapására a Kisvárda ellen. A mérkőzés sem volt kevésbé feszült, a sokszor penge­élen táncoló ETO, ha szűken is, de profin szerezte meg a győzelmet. A klub történetének egyik legfontosabb győzelmét. A legtöbb játékoson már nyoma sem volt a zöld-fehér szerelésnek, fehér jégeralsóban és fekete, 5TO feliratos pólóban ugrándoztak az öltözőben.

Két éven belül kétszer rohanhattak idegenbeli idényzárón a pályára az ETO-szurkolók, 2024-ben Ajkán az NB I-be jutást ünnepelték, s ki gondolta volna akkor, hogy az akkor szinte még ismeretlenül ölelgetett Borbély Balázs egy osztállyal feljebb is ilyen eufóriára készteti a győrieket: Hidegkuti Nándor, Verebes József és Pintér Attila után ő is bajnoki címre vezette a csapatot, s ezzel vitathatatlanul ott van a klub történetének legjobb edzői között. Majd az idő eldönti, hányadik helyen végez, de rajta kívül soha egyetlen győri mester sem juttatta fel a csapatot az NB II-ből, vezette ki a nemzetközi porondra, majd nyert vele bajnoki címet. Káprázatos utazás, hihetetlen teljesítmény!