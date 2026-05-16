Méltó utódok – Mohai Dominik jegyzete
Még be sem értek az öltözőbe az újdonsült bajnokok, az ETO történetének ötödik csapata, amely bajnoki aranyérmet szerzett a klubnak, már pezsgőszagot árasztottak magukból. Szagot? Talán a győzelem mámorában a minden irányba spriccelt ital inkább édes illatú: erre vártak az elmúlt két hétben, amíg feszülten készültek az utolsó forduló összecsapására a Kisvárda ellen. A mérkőzés sem volt kevésbé feszült, a sokszor pengeélen táncoló ETO, ha szűken is, de profin szerezte meg a győzelmet. A klub történetének egyik legfontosabb győzelmét. A legtöbb játékoson már nyoma sem volt a zöld-fehér szerelésnek, fehér jégeralsóban és fekete, 5TO feliratos pólóban ugrándoztak az öltözőben.
Két éven belül kétszer rohanhattak idegenbeli idényzárón a pályára az ETO-szurkolók, 2024-ben Ajkán az NB I-be jutást ünnepelték, s ki gondolta volna akkor, hogy az akkor szinte még ismeretlenül ölelgetett Borbély Balázs egy osztállyal feljebb is ilyen eufóriára készteti a győrieket: Hidegkuti Nándor, Verebes József és Pintér Attila után ő is bajnoki címre vezette a csapatot, s ezzel vitathatatlanul ott van a klub történetének legjobb edzői között. Majd az idő eldönti, hányadik helyen végez, de rajta kívül soha egyetlen győri mester sem juttatta fel a csapatot az NB II-ből, vezette ki a nemzetközi porondra, majd nyert vele bajnoki címet. Káprázatos utazás, hihetetlen teljesítmény!
A győriek örömét fokozhatja, hogy több saját nevelésű futballista játszott kulcsszerepet a sikerekben. Vitális Milán és Tóth Rajmund teljesítményére az elmúlt hónapokban szavakat is alig találni, Bánáti Kevin örökké emlékezetes góllal fektette két vállra a Ferencvárost, de Bíró Barnabás is jelentős érdemeket szerzett. A házi gólkirályt, Nadir Benbualit, a belső védőket, Miljan Krpicset és Csinger Márkot, a balszélsőként is bevethető Daniel Stefuljt, a parádés gólokkal jelentkező Zseljko Gavricsot sem lehet kihagyni a felsorolásból, de az NB II-es évad óta a csapatot erősítő Paul Antont vagy Claudiu Bumbát sem. A kapus Samuel Petrást sokat kellett kritizálni hibái miatt az elmúlt két évben, de amióta visszakerült a kapuba márciusban, parádés teljesítménnyel adott tartást és utolsó mentsvárat a védelemnek.
Verebes József halálának tizedik évfordulóján méltó módon tisztelgett az ETO: a Mágus szeretett Ferencvárosát megelőzte teljes szívéből imádott győri ETO-ja.
A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!