Nemzeti Sportrádió

ZTE: profi szerződést kapott az U-válogatott tehetség

2026.04.25. 10:40
LAkos Mihállyal profi szerződést kötött a ZTE (Fotó: ztefc.hu)
ZTE NB I Lakos Mihály
A ZTE FC labdarúgócsapata bejelentette, hogy profi szerződést kötött az U17-es válogatott kapussal, Lakos Mihállyal.

 

 

„Örömmel jelentjük be, hogy klubunk utánpótlás-játékosa, Lakos Mihály megkapta első profi szerződését. A mindössze tizenhat éves kapus jelenleg az U17-es korosztályos csapatunk hálóját védi, emellett a felnőtt csapat edzéseit is gyakran látogatta a 2025–2026-os idényben” – jelentette be a ZTE a honlapján.

„Fantasztikus érzés, hogy megkaptam az első profi szerződésemet. Ez az első igazán nagy lépés a karrieremben – erre vágytam, és ezért dolgoztam a kezdetektől. Gyerekkori álmom, hogy profi labdarúgó legyek, már két–három éves korom óta rúgom a labdát. Nagyon sok munkát tettem bele, hogy ezt elérjem, és ezt a jövőben is garantálhatom. Elsődleges célom most az, hogy bemutatkozzak a ZTE II-ben, és lépésről lépésre szeretnék közeledni az első csapathoz. Tudom, hogy ez még a jövő zenéje, de minden téren a fejlődésre koncentrálok. Köszönöm a szüleimnek, akik mindenben támogattak, a csapattársaimnak és az edzőimnek is a segítséget” – nyilatkozta Lakos Mihály a ztefc.hu-nak.

Lakos Mihály Nagykanizsán volt először igazolt játékos, 2020-tól futballozik a ZTE utánpótlásában.

„Misi fiatal kora ellenére már most valami különlegeset mutat. Nemcsak a tehetsége szembetűnő, hanem a bátorsága és a munkához való hozzáállása is kiváló, emellett nagyszerűen látja át a kapusposztot. Természetesen, mint minden fiatal játékosnál, a hibák a fejlődés részét képezik, de Misi remekül reagál ezekre, tanulni akar belőlük, és elfogadja a tanácsokat. Hosszú távú közös célunk, hogy Misi élvonalbeli kapus legyen, de az út nem lesz könnyű. Kemény munkára, fegyelemre és sok tanulásra lesz szükség a részéről, én pedig ott leszek mellette, hogy kihozzam belőle a maximumot” – mondta Lakosról a ZTE kapusedzője, Safet Jahic.

 

Legfrissebb hírek

Markgráf örül, hogy az élvonalban már 50 meccsen játszott – az Újpest ellen jöhet az 51.

Labdarúgó NB I
1 órája

Bohdan Melnik: Szeretnénk újra átélni a győzelem érzését

Labdarúgó NB I
3 órája

Pinezits Máté: Unott, hangulattalan mérkőzésen hasonló játékot láthattunk

Labdarúgó NB I
5 órája

Nem hozott gólt a tét nélküli meccs a Barcika és az MTK között

Labdarúgó NB I
14 órája

A Debrecen meghosszabbította 20 éves kapusa szerződését – hivatalos

Labdarúgó NB I
21 órája

Az ETO legutóbb abban az évben tudta megverni a Debrecent, amikor negyedszer bajnok lett

Labdarúgó NB I
22 órája

A Benficától Budapestig – Vilius Armalas megtalálta helyét az MTK-nál

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:54

Az évek mennek, de a gólok még jönnek – Böde Dániel éremre hajt a paksiakkal

Labdarúgó NB I
Tegnap, 6:29
Ezek is érdekelhetik