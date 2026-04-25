ZTE: profi szerződést kapott az U-válogatott tehetség

„Örömmel jelentjük be, hogy klubunk utánpótlás-játékosa, Lakos Mihály megkapta első profi szerződését. A mindössze tizenhat éves kapus jelenleg az U17-es korosztályos csapatunk hálóját védi, emellett a felnőtt csapat edzéseit is gyakran látogatta a 2025–2026-os idényben” – jelentette be a ZTE a honlapján.

„Fantasztikus érzés, hogy megkaptam az első profi szerződésemet. Ez az első igazán nagy lépés a karrieremben – erre vágytam, és ezért dolgoztam a kezdetektől. Gyerekkori álmom, hogy profi labdarúgó legyek, már két–három éves korom óta rúgom a labdát. Nagyon sok munkát tettem bele, hogy ezt elérjem, és ezt a jövőben is garantálhatom. Elsődleges célom most az, hogy bemutatkozzak a ZTE II-ben, és lépésről lépésre szeretnék közeledni az első csapathoz. Tudom, hogy ez még a jövő zenéje, de minden téren a fejlődésre koncentrálok. Köszönöm a szüleimnek, akik mindenben támogattak, a csapattársaimnak és az edzőimnek is a segítséget” – nyilatkozta Lakos Mihály a ztefc.hu-nak.

Lakos Mihály Nagykanizsán volt először igazolt játékos, 2020-tól futballozik a ZTE utánpótlásában.

„Misi fiatal kora ellenére már most valami különlegeset mutat. Nemcsak a tehetsége szembetűnő, hanem a bátorsága és a munkához való hozzáállása is kiváló, emellett nagyszerűen látja át a kapusposztot. Természetesen, mint minden fiatal játékosnál, a hibák a fejlődés részét képezik, de Misi remekül reagál ezekre, tanulni akar belőlük, és elfogadja a tanácsokat. Hosszú távú közös célunk, hogy Misi élvonalbeli kapus legyen, de az út nem lesz könnyű. Kemény munkára, fegyelemre és sok tanulásra lesz szükség a részéről, én pedig ott leszek mellette, hogy kihozzam belőle a maximumot” – mondta Lakosról a ZTE kapusedzője, Safet Jahic.