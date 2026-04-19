Nemzeti Sportrádió

Az FTC hazai pályán, a Győr idegenben fut neki a negyeddöntőnek a női kézilabda BL-ben

2026.04.19. 10:16
null
Simon Petra akcióban a Dortmund ellen (Fotó: Földi Imre)
Női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC Simon Petra FTC-Rail Cargo Hungaria
Mindkét magyar csapat harcba száll vasárnap a női kézilabda Bajnokok Ligájában, a nyolc között címvédő győriek a tavalyi döntős dán Odense otthonában kezdenek, míg a Ferencváros az Albek Annát és Vámos Petrát foglalkoztató metzieket fogadja Érden.

Az FTC-nek három éve sikerült a bravúr a franciák ellen; Simon Petráéknak újra meg kell ezt ismételni, ha vissza akarnak térni az MVM Dome-ba.

„Nagyon kemény összecsapás lesz, tudjuk, hogy a Metz mennyire szeret gyors kézilabdát játszani – fogalmazott lapunknak Simon Petra. – Mindent megteszünk azért, hogy hazai pályán győzzünk, hogy a következő meccsre legyen egy kis előnyünk. Támadásban is többféle variációval készültünk. Mindenképpen meg kell állítanunk a metzi lerohanásokat, a franciák nagyon sok gólt szereznek gyors indításból és a beállójátékuk is erős, amely ellen ki kell találnunk egy nagyon jó stratégiát. Pontosnak kell lennünk a befejezéseknél és a saját játékunkat hozni, mert gólelőnyről akarjuk kezdeni a második mérkőzést.”

A győriekhez tavaly nyáron csatlakozó dán irányító, Helena Elver különleges mérkőzés előtt áll, először játszik ugyanis korábbi csapata, az Odense ellen.

„Már jól érzem magam, edzésről edzésre veszem fel a csapat ritmusát – mondta a játékos, akinek még januárban ficamodott ki a könyöke. – Különleges találkozó vár rám, mert nagyon sok kedves embert ismerek a klubból és a csapatból, már várom a visszatérést az arénába. Ami a találkozót illeti, fizikailag kemény összecsapásra számítok, amelyen mindkét fél száz százalékkal küzd. Nyugodtnak kell lennünk és ésszel játszanunk.”

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK – a vasárnapi program
14.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz HB (francia), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Odense HB (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szombaton játszották
Gloria Bistrita (román)–Brest Bretagne (francia) 35–36 (17–19)
Ld: So Delgado 8, Seraficeanu 7, Gutiérrez 6, ill. Ondono 7, Mairot 6, Lott 5, Coatanea 5
Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román) 26–25 (14–13)
Ld: Reistad 9, Hansson 4, ill. Omoregie 7, Maszlova 6

Kézilabda
15 órája

Reistadék minimális előnyt szereztek a CSM ellen a női kézilabda BL-ben

A másik román csapat, a Gloria Bistrita is vereséget szenvedett, ráadásul hazai pályán.

 

 

