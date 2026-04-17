NB I: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC – élőben az NSO-n!

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Bognár T.

♦ A 30. élvonalbeli találkozó jön ebben a párharcban, amelyben 15 győzelmükkel a lila-fehérek erősen dominálnak. A döntetlenek száma 10, a nyírségi sikereké pedig mindössze 4.

♦ A Szpari ebben az évszázadban még nem tudta legyőzni a lila-fehéreket, hiszen a legutóbbi diadalát még 2000 márciusában, hazai pályán aratta ellenük (2–1). Sőt, a kelet-magyarországiak a párharc előző 13 felvonásából 8-at elvesztettek és mindössze 5 döntetlent tudtak kiharcolni.

♦ Az előző 4 alkalommal rendre ikszeltek, Nyíregyházán kétszer úgy, hogy a piros-kékek előbb a 24., illetve másodszorra az 52. perctől emberhátrányban fociztak. Januárban a szabolcsi városban, Szélesi Zoltán bemutatkozó meccsén 1–1-re végeztek, akkor Bright Edomwonyi tizenegyesét Banai Dávid kivédte, Katona Bálint pedig a szünet után nem sokkal piros lapot kapott.

♦ A Megyeri útról csupán egyszer tudott győztesen távozni a Nyíregyháza, rögtön az első alkalommal, még 1980 őszén (1–2). Azóta 10-szer diadalmaskodtak a lilák és csak 4-szer tudtak pontot szerezni a szabolcsiak. Tavaly májusban és szeptemberben is fordulatos 2–2-t játszottak a Szusza-stadionban.

♦ Az Újpest hullámzó teljesítményt nyújtott az előző 6 fordulóban, ezalatt úgy lett 2–2–2 a mérlege, hogy mindkét vereségét egy döntetlen, majd egy győzelem követte.

♦ Az előző hétvégén a Paks felett aratott 2–0-s sikerével már 6 győzelemnél jár 2026-ban a Nyíregyháza – ez kétszer annyi, mint amennyit ősszel ért el. Bódog Tamás együttese 21 pontjával 3. a tavaszi tabellán, és ha Újpesten nyer, a többi eredménytől függetlenül már nem eshet ki.

♦ A lila-fehérek pályaválasztóként a 3. legkevesebb gólt szerezték (18), s 5–4–6-os mérlegükkel a 8. helyet foglalják el a hazai táblázaton.

♦ A Szpari 5–3–6-os mérlegével úgy 7. a vendégtabellán, hogy legutóbb egy 4-es idegenbeli veretlenségi sorozata (3 diadal, 1 iksz) szakadt meg Győrben, ahol 1–0-ra kapott ki.