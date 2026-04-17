Szerződést hosszabbított Szakos Bencével a DVTK – hivatalos

A 19 éves jobbhátvéd kontraktusa 2028 nyaráig volt érvényes.

„A harmadik profi szerződésemet írtam alá Diósgyőrben, boldog vagyok, mert a DVTK újból bizalmat szavazott nekem, illetve annak is örülök, hogy számítanak rám a jövőben is. Bő egy éve mutatkoztam be az élvonalban. Örülök neki hogy fiatalon is ilyen magas szinten tudom gyarapítani tudásomat, és sok-sok jó játékostól tudok tanulni. Az utánpótlásban töltött évek után persze eleinte furcsa volt az NB I, de utána egyre jobban megszoktam ezt a légkört, a játék intenzitását. Az edzői stábok mellett édesapám is sokat segít, sokat beszélgetünk a fociról, illetve az egész család támogat, nélkülük nem tartanék itt. A következő években szeretném minél többször magamra ölteni a Diósgyőr címeres mezét, szeretnénk bekerülni az U21-es válogatottba, a későbbiekben pedig az A-válogatottba is” – nyilatkozta a klubhonlapnak Szakos Bence.

A saját nevelésű futballista a jelenlegi évadban 19 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, melyeken két gólpassz a mérlege.