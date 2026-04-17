Az MTK-s ifjak megmentették csapatukat a kreatívabb játékukkal

A 26. forduló nyitó meccsén az időközben az élvonaltól búcsúzó Kazincbarcika óriási meglepetésre 4–0-ra legyőzte – és talán magával is rántotta az NB II-be – a Diósgyőrt, kiemelendő a végeredményt beállító, veszélyesen játszó Klausz Milán (6) játéka. Az esti mérkőzésen 0–0-t játszott az MTK és az ETO, mindkét védelem szinte sallangmentesen teljesített, főleg a következő idénytől Csehországban légióskodó fővárosi Vitályos Viktor (6) volt elemében és dolgozott kiemelkedő hatékonysággal hátul, s bár nem volt sok védenivalója, csapattársa, Hegyi Krisztián (5) is lehúzta a rolót. A vasárnapi játéknap első meccsén, az Újpest és a Kisvárda összecsapásán (2–1) is az ifjak voltak a főszereplők: a hazaiak részéről Fenyő Noah (6) nagyszerűen osztogatta a labdát a középpályán, s kiemelkedő formáját azóta is tartja, míg a csereként beálló Krajcsovics Ábel (6) tizenegyest harcolt ki, amelynek értékesítésével végül nyertek a lila-fehérek – a fiatal támadó az elmúlt hetekben is igen agilisan játszik, s úgy tűnik, hogy az idény végére meg is vetheti a lábát a kezdőben. A Paks és a ZTE (1–1) meccsén nem volt kiemelkedő fiatalperces teljesítmény, nem úgy, mint a DVSC és a Szpari lüktető iramú rangadóján. Hazai részről Erdélyi Benedek (6) mutatott be több nagy védést, és Szűcs Tamás (7) játszott a szokásos, NB I-ből kiemelkedő szintjén, de a vendégektől Manner Balázs (6) is dicséretet érdemel. A keddi, utólag pótolt Fradi-meccs is tartogatott jó fiatalperces teljesítményeket: bár a címvédő részéről nem értékeltünk utánpótláskorú játékost, a felcsútiak megizzasztották a hazaiakat (2–1), köszönhetően Markgráf Ákos és Michael Okeke szívós játékának is – mindketten hatos osztályzatot kaptak tudósítónktól.

Nézzük a legutóbbi, 29. forduló eseményeit! Péntek este az aranyvárományos ETO erőt demonstrálva 4–1-re nyert a Pancho Arénában. A győri Tóth Rajmund (6) ezúttal is jól helytállt a kényszerposztján, a középpályán, míg a súlyos vereség ellenére a túloldalon elismerhető Mark­gráf Ákos (5) harciassága, hiszen Lukács Dánielen kívül csak ő kapott átlagos osztályzatot lapunktól. A győriek riválisa, az FTC végül meggyőző győzelmet aratott (3–1) a Diósgyőr ellen, bár hozzá kell tenni, hogy a miskolciak sokáig jól tartották magukat. Pető Milán (6) gólt szerzett (az egész tavaszi szezon során a DVTK legjobbja), s az élvonalban bemutatkozó Macsó Máté (6) is bátran, biztatóan szerepelt – jó játékukra nagy szüksége lehet a Diósgyőrnek, hogy elkerülje a kiesést. Az Újpest viszont éppen idejében kezdett bizalmat szavazni az ifjaknak, s kezd is az elmúlt hetekben megtérülni a befektetés. A Barcika 3–0-s legyőzése alkalmával végre megszerezte első gólját a csapat színeiben az eddig a szerencsével igencsak hadilábon álló Krajcsovics Ábel (6), a végeredményt pedig a húszesztendős Mucsányi Miron állította be. Az MTK legjobb bajnokiját játszotta Pinezits Máté irányításával, s 3–0-ra nyert a ZTE ellen, nagyot lépve a kiesés előli menekülésben. Hegyi Krisztián (6) magabiztosan védett, Kovács Patrik (6) gólpasszt adott, az ezúttal is fifikás megoldásokkal jelentkező Németh Hunor (6) két gólt megelőzően is jól kevergette a lapjait, Átrok Zalán (6) ismételten bátran, párharcokat felvállalva játszott, a lassan csodacserévé avanzsáló Jurek Gábor (6) meg ismét góllal jelentkezett a lefújás előtti pillanatokban. A Nyíregyháza ifjú csillaga, Manner Balázs (6) is tevékeny részese volt a Paks elleni 2–0-s sikernek, gólpasszt adott csapata első találata előtt. A hétfői gól nélküli Kisvárda–DVSC rangadón pedig a fáradhatatlanul robotoló Vajda Botond (6) lett a mérkőzés legjobb játékosa, de elismerést érdemel a kilencedik kapott gól nélküli meccséért Popovics Ilija, illetve a tizenegyedik találkozóján a rolót harmadszor lehúzó Erdélyi Benedek is.