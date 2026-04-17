Az MTK-s ifjak megmentették csapatukat a kreatívabb játékukkal

2026.04.17. 08:50
null
Vitályos Viktor (kékben) sokat tett azért, hogy az MTK védekezése feljavuljon (Fotó: Földi Imre)
Vitályos Viktor MTK Budapest labdarúgó NB I
Sikerrel jutott túl kedden elhalasztott bajnokiján a Ferencváros (2–1 a Puskás Akadémia ellen), így a 26. forduló eredménytáblája is teljessé vált. Heti összegzőnkben minden teljes NB I-es kört követően elemezzük a fiatalperces labdarúgók teljesítményét, így ezúttal ezeket a március közepén rendezett mérkőzéseket és a mögöttünk hagyott hétvégén lezajló meccseket vonjuk górcső alá.

A 26. forduló nyitó meccsén az időközben az élvonaltól búcsúzó Kazincbarcika óriási meglepetésre 4–0-ra legyőzte – és talán magával is rántotta az NB II-be – a Diósgyőrt, kiemelendő a végeredményt beállító, veszélyesen játszó Klausz Milán (6) játéka. Az esti mérkőzésen 0–0-t játszott az MTK és az ETO, mindkét védelem szinte sallangmentesen teljesített, főleg a következő idénytől Csehországban légióskodó fővárosi Vitályos Viktor (6) volt elemében és dolgozott kiemelkedő hatékonysággal hátul, s bár nem volt sok védenivalója, csapattársa, Hegyi Krisztián (5) is lehúzta a rolót. A vasárnapi játéknap első meccsén, az Újpest és a Kisvárda összecsapásán (2–1) is az ifjak voltak a főszereplők: a hazaiak részéről Fenyő Noah (6) nagyszerűen osztogatta a labdát a középpályán, s kiemelkedő formáját azóta is tartja, míg a csereként beálló Krajcsovics Ábel (6) tizenegyest harcolt ki, amelynek értékesítésével végül nyertek a lila-fehérek – a fiatal támadó az elmúlt hetekben is igen agilisan játszik, s úgy tűnik, hogy az idény végére meg is vetheti a lábát a kezdőben. A Paks és a ZTE (1–1) meccsén nem volt kiemelkedő fiatalperces teljesítmény, nem úgy, mint a DVSC és a Szpari lüktető iramú rangadóján. Hazai részről Erdélyi Benedek (6) mutatott be több nagy védést, és Szűcs Tamás (7) játszott a szokásos, NB I-ből kiemelkedő szintjén, de a vendégektől Manner Balázs (6) is dicséretet érdemel. A keddi, utólag pótolt Fradi-meccs is tartogatott  jó fiatalperces teljesítményeket: bár a címvédő részéről nem értékeltünk utánpótláskorú játékost, a felcsútiak megizzasztották a hazaiakat (2–1), köszönhetően Markgráf Ákos és Michael Okeke szívós játékának is – mindketten hatos osztályzatot kaptak tudósítónktól.

Nézzük a legutóbbi, 29. forduló eseményeit! Péntek este az aranyvárományos ETO erőt demonstrálva 4–1-re nyert a Pancho Arénában. A győri Tóth Rajmund (6) ezúttal is jól helytállt a kényszerposztján, a középpályán, míg a súlyos vereség ellenére a túloldalon elismerhető Mark­gráf Ákos (5) harciassága, hiszen Lukács Dánielen kívül csak ő kapott átlagos osztályzatot lapunktól. A győriek riválisa, az FTC végül meggyőző győzelmet aratott (3–1) a Diósgyőr ellen, bár hozzá kell tenni, hogy a miskolciak sokáig jól tartották magukat. Pető Milán (6) gólt szerzett (az egész tavaszi szezon során a DVTK legjobbja), s az élvonalban bemutatkozó Macsó Máté (6) is bátran, biztatóan szerepelt – jó játékukra nagy szüksége lehet a Diósgyőrnek, hogy elkerülje a kiesést. Az Újpest viszont éppen idejében kezdett bizalmat szavazni az ifjaknak, s kezd is az elmúlt hetekben megtérülni a befektetés. A Barcika 3–0-s legyőzése alkalmával végre megszerezte első gólját a csapat színeiben az eddig a szerencsével igencsak hadilábon álló Krajcsovics Ábel (6), a végeredményt pedig a húszesztendős Mucsányi Miron állította be. Az MTK legjobb bajnokiját játszotta Pinezits Máté irányításával, s 3–0-ra nyert a ZTE ellen, nagyot lépve a kiesés előli menekülésben. Hegyi Krisztián (6) magabiztosan védett, Kovács Patrik (6) gólpasszt adott, az ezúttal is fifikás megoldásokkal jelentkező Németh Hunor (6) két gólt megelőzően is jól kevergette a lapjait, Átrok Zalán (6) ismételten bátran, párharcokat felvállalva játszott, a lassan csodacserévé avanzsáló Jurek Gábor (6) meg ismét góllal jelentkezett a lefújás előtti pillanatokban. A Nyíregyháza ifjú csillaga, Manner Balázs (6) is tevékeny részese volt a Paks elleni 2–0-s sikernek, gólpasszt adott csapata első találata előtt. A hétfői gól nélküli Kisvárda–DVSC rangadón pedig a fáradhatatlanul robotoló Vajda Botond (6) lett a mérkőzés legjobb játékosa, de elismerést érdemel a kilencedik kapott gól nélküli meccséért Popovics Ilija, illetve a tizenegyedik találkozóján a rolót harmadszor lehúzó Erdélyi Benedek is.

 

Vitályos Viktor MTK Budapest labdarúgó NB I
Legfrissebb hírek

Kovács Dániel: Érdekes meccs lesz ez Dárdai Pál és Bódog Tamás között is

Labdarúgó NB I
5 órája

Dibusz Dénes: Az ETO ellen a döntetlen is benne van a pakliban

Labdarúgó NB I
5 órája

A kötelezőt hozta a Fradi – a neheze az ETO ellen következik

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:18

Tamás Márk: Négyből négy bajnokit kell nyernünk

Labdarúgó NB I
2026.04.15. 10:43

Ismét hátrányból állt fel az FTC, amely pontszámban utolérte és meg is előzte az élen álló ETO-t

Labdarúgó NB I
2026.04.14. 18:35

Újra élre állhat a Ferencváros – ugyanúgy, mint tavaly ilyenkor

Labdarúgó NB I
2026.04.14. 13:21

Bognár István visszatérése növelheti az MTK bennmaradási esélyeit

Labdarúgó NB I
2026.04.14. 12:37

Gruber Zsombor: Ha valaki, én ismerem a Puskás Akadémiát

Labdarúgó NB I
2026.04.14. 09:02
Ezek is érdekelhetik