Kovács Dániel: Érdekes meccs lesz ez Dárdai Pál és Bódog Tamás között is

Egyszerű a képlet: ha a Nyíregyháza Spartacus legyőzi az Újpest FC-t péntek este a Szusza Ferenc Stadionban, kijelenthető, hogy a Szpari benn maradt az NB I-ben!

„Már majd’ egy hónapja, amikor legyőztük a Diósgyőrt hazai pályán három egyre, igencsak kedvező helyzetbe kerültünk, s utána azt éreztük, hogy nagy előnyre tettünk szert, s valószínűleg meglesz a bennmaradás – mondta lapunknak Kovács Dániel, a nyíregyháziak 32 éves kapusa. – Azóta lement még két bajnoki, és már nem hét, hanem tíz pont az előnyünk négy fordulóval a bajnokság vége előtt az utolsó előtti DVTK-val szemben. Tudjuk, a futballban minden megtörténhet, így amíg nem húzzák meg a vonalat alattunk, nem lehetünk nyugodtak, de ezen változtathatunk pénteken. Nagy motivációt jelent nekünk, hogy tudjuk, ha nyerünk, úgy utazhatunk haza Nyíregyházára, hogy a következő idényt is az élvonalban tölthetjük. Az biztos, ha sikerül a bennmaradás, akkor sem dőlünk hátra, mert a csapatnak nem ilyen a hozzáállása, s Bódog Tamás vezetőedzőt ismerve ez nem is valósulhatna meg… Biztosan nehéz meccs vár ránk pénteken, mert amióta Dárdai Pál sportigazgató kézbe vette az ügyeket, láthatóan nagyobb a rend a klubnál, a fegyelem alapkövetelménnyé vált. Ismerem őt és Szélesi Zoltán vezetőedzőt is, hiszen baráti viszonyt ápolok az ifjabbik Dárdai Pállal, így sokszor megfordulunk ugyanabban a társaságban. Külön érdekessége a meccsnek, hogy vezetőedzőnk is jól ismeri Dárdai Pált, ugyanis korábban együtt edzősködtek a Herthánál.”

Kovács Dániel kitűnő formában véd, s bízik benne, hogy kitart az idény végéig. A szerződése lejár a nyáron, így egyelőre nem tudni, hogy Nyíregyházán marad-e, vagy máshol folytatja pályafutását. Az biztos, hogy a 21 éves Tóth Balázs – aki majd’ egy éve szenvedett elülső keresztszalag-szakadást – már teljes értékű munkát végez a Szpariban, így hamarosan visszatérhet. Mint ismert, Kersák Roland már csak az NB III-as kerettel készül, s könnyen lehet, hogy a nyáron távozik a klubból.

A Nyíregyháza az Újpest elleni bajnoki után – amelyen biztosan nem léphet pályára Manner Balázs, ugyanis begyűjtötte ötödik sárga lapját, és eltiltását tölti – fogadja a Zalaegerszeget, majd Budapestre utazik az MTK-hoz, zárásképpen pedig a már kieső Kazincbarcikát látja vendégül.

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

Április 17., péntek

20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Április 18., szombat

14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Április 19., vasárnap

14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)