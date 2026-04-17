Kovács Dániel: Érdekes meccs lesz ez Dárdai Pál és Bódog Tamás között is

CSERHÁTI ANDRÁSCSERHÁTI ANDRÁS
2026.04.17. 07:30
Kovács Dániel, a Szpari kapusa addig nyújtózkodik, amíg el nem éri a labdát... (Fotó: Czinege Melinda)
NB I Nyíregyháza labdarúgó NB I Kovács Dániel Nyíregyháza Spartacus
Újpestre érkezik a Nyíregyháza, s ha nyer, biztossá teszi bennmaradását az élvonalban. A Szpari kapusa, Kovács Dániel bízik a sikerben, s elmondta, jól ismeri az újpesti sportigazgatót, Dárdai Pált és a vezetőedzőt, Szélesi Zoltánt is – érdekesség, hogy Dárdai Pál a Nyíregyháza vezetőedzőjével, Bódog Tamással együtt edzős­ködött a Herthánál…

Egyszerű a képlet: ha a Nyíregyháza Spartacus legyőzi az Újpest FC-t péntek este a Szusza Ferenc Stadionban, kijelenthető, hogy a Szpari benn maradt az NB I-ben!

„Már majd’ egy hónapja, amikor legyőztük a Diósgyőrt hazai pályán három egyre, igencsak kedvező helyzetbe kerültünk, s utána azt éreztük, hogy nagy előnyre tettünk szert, s valószínűleg meglesz a bennmaradás – mondta lapunknak Kovács Dániel, a nyíregyháziak 32 éves kapusa. – Azóta lement még két bajnoki, és már nem hét, hanem tíz pont az előnyünk négy fordulóval a bajnokság vége előtt az utolsó előtti DVTK-val szemben. Tudjuk, a futballban minden megtörténhet, így amíg nem húzzák meg a vonalat alattunk, nem lehetünk nyugodtak, de ezen változtathatunk pénteken. Nagy motivációt jelent nekünk, hogy tudjuk, ha nyerünk, úgy utazhatunk haza Nyíregyházára, hogy a következő idényt is az élvonalban tölthetjük. Az biztos, ha sikerül a bennmaradás, akkor sem dőlünk hátra, mert a csapatnak nem ilyen a hozzáállása, s Bódog Tamás vezetőedzőt ismerve ez nem is valósulhatna meg… Biztosan nehéz meccs vár ránk pénteken, mert amióta Dárdai Pál sportigazgató kézbe vette az ügyeket, láthatóan nagyobb a rend a klubnál, a fegyelem alapkövetelménnyé vált. Ismerem őt és Szélesi Zoltán vezetőedzőt is, hiszen baráti viszonyt ápolok az ifjabbik Dárdai Pállal, így sokszor megfordulunk ugyanabban a társaságban. Külön érdekessége a meccsnek, hogy vezetőedzőnk is jól ismeri Dárdai Pált, ugyanis korábban együtt edzősködtek a Herthánál.”

Kovács Dániel kitűnő formában véd, s bízik benne, hogy kitart az idény végéig. A szerződése lejár a nyáron, így egyelőre nem tudni, hogy Nyíregyházán marad-e, vagy máshol folytatja pályafutását. Az biztos, hogy a 21 éves Tóth Balázs – aki majd’ egy éve szenvedett elülső keresztszalag-szakadást – már teljes értékű munkát végez a Szpariban, így hamarosan visszatérhet. Mint ismert, Kersák Roland már csak az NB III-as kerettel készül, s könnyen lehet, hogy a nyáron távozik a klubból.

A Nyíregyháza az Újpest elleni bajnoki után – amelyen biztosan nem léphet pályára Manner Balázs, ugyanis begyűjtötte ötödik sárga lapját, és eltiltását tölti – fogadja a Zalaegerszeget, majd Budapestre utazik az MTK-hoz, zárásképpen pedig a már kieső Kazincbarcikát látja vendégül.

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
Április 17., péntek
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Április 18., szombat
14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Április 19., vasárnap
14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Ferencvárosi TC

29

18

5

6

57–30

+27 

59 

  2. ETO FC

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  3. Debreceni VSC

29

12

10

7

41–34

+7 

46 

  4. Zalaegerszegi TE

29

12

9

8

43–35

+8 

45 

  5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

  6. Kisvárda

29

11

7

11

33–42

–9 

40 

  7. Puskás Akadémia

29

11

6

12

36–39

–3 

39 

  8. Újpest FC

29

10

7

12

40–46

–6 

37 

  9. Nyíregyháza Spartacus

29

9

8

12

40–46

–6 

35 

10. MTK Budapest

29

8

8

13

50–58

–8 

32 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

29

5

2

22

27–63

–36 

17 

 

 

NB I Nyíregyháza labdarúgó NB I Kovács Dániel Nyíregyháza Spartacus
