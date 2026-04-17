Kovács Dániel: Érdekes meccs lesz ez Dárdai Pál és Bódog Tamás között is
Egyszerű a képlet: ha a Nyíregyháza Spartacus legyőzi az Újpest FC-t péntek este a Szusza Ferenc Stadionban, kijelenthető, hogy a Szpari benn maradt az NB I-ben!
„Már majd’ egy hónapja, amikor legyőztük a Diósgyőrt hazai pályán három egyre, igencsak kedvező helyzetbe kerültünk, s utána azt éreztük, hogy nagy előnyre tettünk szert, s valószínűleg meglesz a bennmaradás – mondta lapunknak Kovács Dániel, a nyíregyháziak 32 éves kapusa. – Azóta lement még két bajnoki, és már nem hét, hanem tíz pont az előnyünk négy fordulóval a bajnokság vége előtt az utolsó előtti DVTK-val szemben. Tudjuk, a futballban minden megtörténhet, így amíg nem húzzák meg a vonalat alattunk, nem lehetünk nyugodtak, de ezen változtathatunk pénteken. Nagy motivációt jelent nekünk, hogy tudjuk, ha nyerünk, úgy utazhatunk haza Nyíregyházára, hogy a következő idényt is az élvonalban tölthetjük. Az biztos, ha sikerül a bennmaradás, akkor sem dőlünk hátra, mert a csapatnak nem ilyen a hozzáállása, s Bódog Tamás vezetőedzőt ismerve ez nem is valósulhatna meg… Biztosan nehéz meccs vár ránk pénteken, mert amióta Dárdai Pál sportigazgató kézbe vette az ügyeket, láthatóan nagyobb a rend a klubnál, a fegyelem alapkövetelménnyé vált. Ismerem őt és Szélesi Zoltán vezetőedzőt is, hiszen baráti viszonyt ápolok az ifjabbik Dárdai Pállal, így sokszor megfordulunk ugyanabban a társaságban. Külön érdekessége a meccsnek, hogy vezetőedzőnk is jól ismeri Dárdai Pált, ugyanis korábban együtt edzősködtek a Herthánál.”
Kovács Dániel kitűnő formában véd, s bízik benne, hogy kitart az idény végéig. A szerződése lejár a nyáron, így egyelőre nem tudni, hogy Nyíregyházán marad-e, vagy máshol folytatja pályafutását. Az biztos, hogy a 21 éves Tóth Balázs – aki majd’ egy éve szenvedett elülső keresztszalag-szakadást – már teljes értékű munkát végez a Szpariban, így hamarosan visszatérhet. Mint ismert, Kersák Roland már csak az NB III-as kerettel készül, s könnyen lehet, hogy a nyáron távozik a klubból.
A Nyíregyháza az Újpest elleni bajnoki után – amelyen biztosan nem léphet pályára Manner Balázs, ugyanis begyűjtötte ötödik sárga lapját, és eltiltását tölti – fogadja a Zalaegerszeget, majd Budapestre utazik az MTK-hoz, zárásképpen pedig a már kieső Kazincbarcikát látja vendégül.
LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
Április 17., péntek
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Április 18., szombat
14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Április 19., vasárnap
14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
29
18
5
6
57–30
+27
59
|2. ETO FC
29
17
8
4
58–29
+29
59
|3. Debreceni VSC
29
12
10
7
41–34
+7
46
|4. Zalaegerszegi TE
29
12
9
8
43–35
+8
45
|5. Paksi FC
29
12
8
9
54–41
+13
44
|6. Kisvárda
29
11
7
11
33–42
–9
40
|7. Puskás Akadémia
29
11
6
12
36–39
–3
39
|8. Újpest FC
29
10
7
12
40–46
–6
37
|9. Nyíregyháza Spartacus
29
9
8
12
40–46
–6
35
|10. MTK Budapest
29
8
8
13
50–58
–8
32
|11. Diósgyőri VTK
29
5
10
14
36–52
–16
25
|12. Kazincbarcika
29
5
2
22
27–63
–36
17