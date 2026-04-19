NB I: Paks–Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

Paksi FC–Puskás Akadémia FC – élőben az NSO-n!

Paks, Fehérvári úti stadion. 14.15 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Karakó Ferenc

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az előző bajnokság két dobogósa eddig 33-szor mérkőzött meg egymással, az örökmérleg 2023-ban fordult a tolnaiak javára, jelenleg 16 paksi győzelmet, 13 Puskás Akadémia-diadalt és mindössze 4 döntetlent mutat. A legutóbbi 7 találkozójukon mindig legalább 3 gól esett, így nem meglepő, hogy az összesített gólátlag 3.7/meccs.

♦ Ebben a bajnokságban mindkétszer egy góllal az atomvárosiak bizonyultak jobbnak, legutóbb januárban Felcsúton – a nem sokkal később az FTC-hez távozó – Osváth Attila beadásából a 83. percben született gól döntötte el a három pont sorsát a vendégek javára (1–2).

♦ A felcsútiak vezetőedzőjével, Hornyák Zsolttal kétszer is előfordult, hogy csapata fél tucat gólt kapott Bognár György Paksától: 2020 novemberében a tolnai városban (2–6), majd 2021 augusztusában a Pancho Arénában (1–6). 2024 áprilisában eljött a visszavágás ideje: Felcsúton ugyanis 5–0-ra győzött Hornyák együttese – a Puskás Akadémiának ez az eddigi rekordsikere a tolnaiakkal szemben.

♦ Pakson 16-szor mérkőztek meg, a mérleg 11–2–3 a hazaiak szemszögéből. A Puskás Akadémia legutóbb majdnem 3 éve, 2023 májusában távozott győztesen az atomvárosból (0–2), azóta 1 döntetlen mellett 3-szor egy-egy góllal a zöld-fehérek bizonyultak jobbnak. Szeptemberben úgy nyertek 3–2-re a tolnaiak, hogy a 86. percben még a felcsútiak vezettek.

♦ Négyes veretlenségi szériája (2 iksz, majd 2 győzelem) ért véget múlt szombaton a Paksnak Nyíregyházán (0–2), és 6. alkalommal fordult elő a bajnokságban, hogy Bognár György együttese nem szerzett gólt.

♦ A legutóbbi 2 bajnokiját elvesztette a Puskás Akadémia – ez rajta kívül csak a DVTK-ra és a Kazincbarcikára igaz –, és 39 pontjával a tabella alsó felében tanyázik. Huszonkilenc forduló után ennél kevesebb ponttal legutóbb 2018-ban, Hornyák Zsolt kinevezése előtt álltak a felcsútiak.

♦ A tolnaiak 6–4–4-es mérlegükkel a középmezőnyben foglalnak helyet a hazai táblázaton. Legutóbb 4-es otthoni nyeretlenségüknek vetettek véget a Barcika kiütésével (5–1), és már csak eggyel van kevesebb góljuk, mint a csúcsot jelenleg 34-gyel tartó MTK-nak.

♦ A látogatóként sikeresebb felcsúti együttes 7–3–5-ös mérlegével a 4. helyen áll a vendégtabellán. Az előző 4 házon kívüli bajnokiján felváltva nyert, illetve vesztett. Ha a sorminta folytatódik, most egy győzelemnek kellene következnie.

