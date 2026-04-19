PL: Everton–Liverpool

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójának vasárnapi játéknapján a címvédő Liverpool városi derbin lép pályára az Everton vendégeként. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
Everton–Liverpool FC 1–1 (0–1) – ÉLŐ
Liverpool, Hill Dickinson Stadion, 15 óra (Tv: Spíler1). Vezeti: Kavanagh
Everton: Pickford – O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mikolenko – I. Gueye, Garner – McNeil, Dewsbury-Hall, I. Ndiaye – Beto. Menedzser: David Moyes
Liverpool: Mamardasvili (Woodman, 58.) – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch – Szalah, Wirtz, Gakpo – Isak. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Beto (54), ill. Szalah (29.)
