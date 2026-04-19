Női kézilabda BL: Ferencváros–Metz

A női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a Ferencváros a Metzet fogadja Érden. A mérkőzést nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét a látottakról.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz HB (francia) 14–15 (félidő) – élőben az NSO-n! A FERENCVÁROS KERETE A MÉRKŐZÉSRE

Kapusok: Laura Glauser, Böde-Bíró Blanka

Mezőnyjátékosok: Hársfalvi Júlia, Mette Tranborg, Emily Vogel, Márton Gréta, Angela Malestein, Simon Petra, Balázs Bítia, Klujber Katrin, Szeibert Anna, Vilde Ingstad, Bordás Réka, Dragana Cvijics

Vezetőedző: Jesper Jensen