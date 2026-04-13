NB I: Kisvárda–Debrecen 0–0

NB I: Kisvárda Master Good–DVSC

2026.04.13. 19:50
Fotó: Czinege Melinda
NB I labdarúgó NB I DVSC Debreceni VSC Kisvárda Master Good Kisvárda NB I 29. forduló Debrecen
A labdarúgó NB I 29. fordulójának utolsó mérkőzésén a Kisvárda hazai pályán fogadja a Debrecent. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
29. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–DVSC – élőben az NSO-n!
Kisvárda, Várkerti Stadion, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Berke

♦ Eddig 17-szer ütköztek meg az élvonalban, és az örökmérleg teljesen kiegyenlített: mindkét csapat 7 győzelmet tud felmutatni, a döntetlenek száma 3. A gólkülönbség 23–20 a Loki javára.

♦ A párharc előző 3 felvonása az aktuális vendégcsapat győzelmével zárult, ebben az idényben mindkét gárda 1–0-ra verte meg a másikat, a decemberi összecsapásuk arról maradt emlékezetes, hogy a várdaiak bolgár légiósa, Toniszlav Jordanov a saját térfeléről ívelte be a labdát a kapuba. 

♦ A Várkerti Stadionban ez lesz a 10. összecsapásuk, az első 4 találkozón nem termett babér a DVSC-nek: sorrendben 3–0, 1–0, 2–1 és 1–0 volt az eredmény a hazaiak szemszögéből. 2022 nyara óta viszont a Loki veretlen Várdán: 2 döntetlen mellett 3-szor nyert, legutóbb, tavaly szeptemberben a most műtét előtt álló Bárány Donát hajrában fejelt góljával. 

♦ Az újonc Kisvárda mindössze 1 pontot kapart össze az előző 3 fordulóban, azt viszont éppen a bajnok FTC ellen szerezte meg (1–1). Ha most nem kap ki, matematikailag is bizonyossá válik az újonc bennmaradása.

♦ Ötös veretlenségi szériája (1 diadal, 4 iksz) szakadt meg vasárnap a Debrecennek a Ferencváros ellen odahaza (0–2). Sergio Navarro együttese az utóbbi időben visszaesett, hiszen az előző 7 bajnokijából csak egyet tudott megnyerni, azt is Miskolcon, a nagy hátránnyal utolsó Barcika ellen (3–0). 

♦ A Várda 7–3–4-es mérlegével az előkelő 3. helyet foglalja el a hazai táblázaton, az előző 4 otthoni bajnokijából 3-at megnyert és csak a Ferencváros ellen vesztett 2 pontot.

♦ A DVSC mindössze 2-szer kapott ki idegenben ebben a bajnokságban, ráadásul kizárólag a fővárosban (0–3 az MTK-nél, majd 1–2 Újesten). Emellett 6-szor nyert és 6-szor ikszelt és a forduló előtt a 3. helyet birtokolja a vendégtabellán.

 

