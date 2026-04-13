Lamine Yamal: Megígérjük, hogy ha kiesünk is, a végsőkig küzdeni fogunk, még nincs vége

„A Barça összes játékosa kiváló képességű. Úgy gondolom, olyan csapatunk van, amelyben mindenki képes megfordítani a mérkőzés menetét. Bizakodó vagyok” – idézi az UEFA Lamine Yamalt.

A Barcelona fiatalja így folytatta: „Megígérjük, hogy ha kiesünk is, a végsőkig küzdeni fogunk. Mindent megteszünk ezért a mezért. Ez egy kilencvenperces vagy annál is hosszabb mérkőzés lesz, még nincs vége. Lehetséges fordítani, és pont ezért vagyunk itt.”

„Szerencsém volt, mert már kiskoromban is több felelősséget vállaltam, mint amennyit általában szokás, így megszoktam. Arra koncentrálok, hogy élvezzem ezeket a feladatokat, és ne problémaként, hanem lehetőségként tekintsek rájuk” – mondta Yamal a rá nehezedő nyomásról.

A 18 éves spanyol nemrég megváltoztatta profilképét, a sajtótájékoztatón erről is beszélt: „Az új Instagram-profilképem? LeBron Jamest tettem fel... LeBron az egyik olyan személyiség, aki inspirálhat a holnapi mérkőzésre, ezért választottam őt. Elgondolkodom azon, hogyan sikerült neki a fordítás, és remélem, nekem is sikerülni fog.” Mint ismert, 2016-ban a Golden State Warriors már 3–1-re vezetett a LeBron James húzta Cleveland Cavaliers ellen, amely innen fordítva 4–3-ra megnyerte az NBA-döntőt.

A Los Angeles Lakers kosarasa mellett egy labdarúgóból is ihletet merít Yamal: „Neymar az a játékos, aki egész gyerekkoromat meghatározta. Ő az én példaképem, és mindig hálás leszek neki. Szeretnék köszönetet mondani neki azért, amit a labdarúgásnak adott.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Kedd

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 2–0

21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 0–2

Szerda

21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 1–0

21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 2–1