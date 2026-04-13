Az utolsó percekben nyílt ki az olló, a Veszprém hat góllal nyerte meg a Szeged elleni rangadót

FÉRFI KÉZILABDA NB I

22. FORDULÓ

ONE VESZPRÉM HC–OTP BANK-PICK SZEGED 30–24 (11–14)

Veszprém, 4765 néző. V: Fekete, Hajdu

VESZPRÉM: APPELGREN – Gasper Marguc 1, MARTINOVIC 7, PESMALBEK 1, Thiagus Petrus, El-Dera 4, Elísson 5. Csere: HESAM 6, Adel 4, Ligetvári, Remili, Dodics 2, Gáncs-Pető, Ali Zein. Edző: Xavier Pascual

SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 1, Garciandia 2, Kukics 1, Toto 3, Smárason 2, JELINIC 6. Csere: Tulin (kapus), Bánhidi 3, Mackovsek 2, Kalaras, Szilágyi Benjámin 2 (2), Bodó 1, Röd 1, Fazekas M. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2. 11. p.: 5–7. 15. p.: 7–9. 22. p.: 10–11. 25. p.: 10–13. 32. p.: 14–14. 41. p.: 18–18. 45. p.: 22–19. 53. p.: 24–22. 55. p.: 26–23

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/2

Nincs olyan, hogy „tét nélküli” vagy „nem fontos” Veszprém–Szeged rangadó! A világ egyik legnagyobb presztízsű kézilabdapárharcát akkor is kiemelt figyelem övezi, ha a bajnoki alapszakaszban öt pont a különbség a felek között, vagy éppen egy szokatlan időpontban, hétfő este rendezik meg. Nem volt kérdés, hogy már a szombati Magyar Kupa-elődöntős meccsük előtt is ki fognak tenni magukért.

Két, jó formában lévő együttes találkozója ráadásul a szokásos parázs csata mellett színvonalas játékot is ígért. A One Veszprém HC a francia PSG-t ejtette ki könnyedén a Bajnokok Ligájából, az OTP Bank-Pick Szeged pedig a lengyel Kielce ellen borította a papírformát csoporthatodikként.

A 2025–2026-os idény első bajnoki rangadóján tavaly novemberben az Építők óriási hajrával 32–31-re nyerni tudott a Pick Arénában, Nedim Remili utolsó perces góljával. Sajnos azt a napot beárnyékolta egy tragédia, a mérkőzés közben rosszul lett és elhunyt a Szeged technikai vezetője, Dobozi Iván. Csak remélni tudtuk, hogy ez volt az utolsó ilyen súlyos tragédia a párharc történetében!

A hétvége legfontosabb eseménye a két klub háza táján az irányítólegenda Jim Gottfridsson idő előtti távozása volt a szegedi együttestől. A svéd játékossal szerződést bontottak, így az egyetlen hiányzó a vendégeknél a balszélső Sebastian Frimmel volt. A Veszprémnek az összes kulcsjátékosa bevethető volt.

Az első félidőben a szegediek uralták a pályát, Michael Apelgren mintha többet tett volna bele taktikailag. Amikor tehette, szinte mindig hét mezőnyjátékossal támadott, ez az elején még nem volt zökkenőmentes, de a 10. perc környékén már rendre megtalálták az üres embert, így lett 4–2-es hazai vezetésről 5–4-es vendégelőny.

A One Veszprém Aréna ebben az időszakban a kapufás góloktól zengett, Bánhidi Bence, Jérémy Toto és Bjarki Már Elísson is kicentizte Mikael Appelgren és Mikler Roland mellett a lövését. Közben Mikler is belejött a védésbe, jól bírta a fel-alá rohangálást a kispad és a gólvonal között (5–7), igaz, néha lemaradt, Ivan Martinovic szemfülesen használta ki, hogy még nem ért vissza a kapuba.

A Veszprém talán legfontosabb játékosa, Nedim Remili az első harminc percben szinte semmit nem tudott hozzátenni, volt olyan, hogy ziccerben a kaput sem találta el… Apelgren kis időre a védekezést is megnyitotta, Marin Jelinic ment előre zavarni a veszprémi összjátékot. A 22. percben megjöttek a fiatalok, öröm volt látni, hogy Szilágyi Benjáminnal szemben Gáncs-Pető Máté támadott, a túloldalon Fazekas Máté adott szép gólpasszt Totónak.

Hogy sokáig mennyire tiszta volt a játék, jól mutatja, hogy az első kiállítást csak a 26. percben osztották ki a játékvezetők a nem sokkal korábban a Szeged előnyét először háromra növelő Borut Mackovseknek. A szünet előtt a Tisza-partiak az emberhátrány ellenére is megléphettek volna, de nem tudtak élni a veszprémi gólcsenddel. Az első nehéz ítéletre is sok időt kellett várni, Ahmed Adel és Magnus Röd ütközését a videóbíró-technológiával végül Röd hibájának könyvelték el. A Szeged így egy emberrel kevesebbel, de 14–11-es vezetés birtokában várhatta a folytatást.

Az Építők lendületesen jött ki az öltözőből, az első három gólt ők szerezték meg, így két perc után már döntetlen volt az állás. Ahmed Hesam és Martinovic óriási átlövései talpra ugrasztották a hazai szurkolókat, kedvenceik a 40. percben visszavették a vezetést (18–17).

A Veszprém-specialistának tartott Tobias Thulinnak tíz perc jutott, mielőtt Miklert visszacserélték volna. Hesammal és Martinoviccsal elöl Marin Jelinic próbált meg versenyezni, de egyedül kevés volt. Gasper Marguc gólja után már háromra nőtt a különbség, jött is az Apelgren-időkérés.

Nagy kérdés volt, hogy a rangadó utolsó negyedében vissza tud-e találni az első félidőben nyújtott teljesítményéhez a Szeged. Nem segített neki, hogy a veszprémi Appelgren eszén egyre nehezebb volt túljárni. A hajrára fordulva Mario Sostaric gólja életben tartotta a szegedi reményeket, de a Veszprém védekezése sokkal keményebb és hatékonyabb volt. Az első félidőhöz képest egy lépéssel feljebb fogadták a vendégeket, értékes területet elvéve előlük a cselezéshez.

Appelgren kivédte Lazar Kukics ziccerét, majd a balkezes Ahmed Adel újfent eredményesen fordult be. Öt perc volt hátra, az eredményjelzőn 26–22 állt. Jött egy újabb jó védekezés, majd egy kiharcolt hetes, amit Elísson bedobott, lezárva a meccset. A Veszprém 30–24-re legyőzte a Szegedet, már csak matematikailag kérdés az alapszakasz-győzelme, ami pályaelőnnyel jár majd a bajnoki döntőre.

A két csapat következő meccséig már csak néhányat kell aludni, a Magyar Kupa győri négyes döntőjében ennél jóval feszültebb összecsapásra számíthatunk. A hétvégén „nevető harmadikként” pedig a Mol Tatabánya KC-ra is érdemes lesz odafigyelni, amelynek a NEKA elleni elődöntője után csak vasárnap kell majd valamelyik gigásszal farkasszemet néznie.