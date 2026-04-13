„Napirenden van, hogy a 2036-os olimpia Budapesten legyen” – Szalay-Berzeviczy Attila

2026.04.13. 19:15
Szalay-Berzeviczy Attila (Fotó: Veres Viktor)
Budapesti Olimpiai Mozgalom Budapest 2036 Szalay-Berzeviczy Attila
A Nemzeti Sportrádióban a hétfői Hazafutás vendége Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Olimpiai Mozgalom elnöke volt, aki elmondta, hogy mi szükséges ahhoz, hogy 2036-ban Magyarország olimpiát rendezhessen.

Nem került le a napirendről, hogy Budapest 2036-ban megrendezze a nyári olimpiai játékokat – erről beszélt Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Olimpiai Mozgalom elnöke, aki hétfőn a Nemezti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt.

„Annak az elérése, hogy 2036-ban Magyarország rendezze az olimpiai játékokat, azt igényli, hogy komoly csapatmunka legyen minden szinten, beleértve ebbe a fővárost, a kormányt és az olimpiai családot. A mi fő feladatunk az, hogy a koncepciót eladjuk a társadalomnak. Az elmúlt időpontban felépült egy gyönyörű infrastruktúra, rengeteg sportversenyt világbajnoki és Európa-bajnoki szinten. A főváros közlekedésével kapcsolatban például sok a teendő, de a legnagyobb feladatunk az, hogy a közvéleményt az ügy mellé állítsuk. Ez kevésbé sportszakmai, sokkal inkább gazdasági kérdés” – fogalmazott Szalay-Berzeviczy Attila.

A mozgalom vezetője azt is elmondta: az olimpiai játékok odaítéléséig vezető folyamat manapság már másképpen néz ki, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt.

„A pályázatok helyett folyamatos konzultáció indul a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és azon városok között, amelyek úgy gondolják, hogy érdekelte valamelyik olimpia megrendezésében – évszámok nélkül. Tavaly ősszel a főpolgármester és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke hivatalosan beléptette Budapestet ebbe a konzultációs folyamatba, ami azt jelenti, hogy folyamatosan áramlik az információ azzal kapcsoltban, hogy mit vár el a NOB, mik a terveink, mit tudunk már most, illetve később megvalósítani. Ennek a dialógusnak kell közben olyan koncepcióvá összeállnia, amely megfelel az ország és a főváros teherbíró képességének, hosszú távú fejlesztési terveinek, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hosszú távú terveinek és víziójának.”

 

