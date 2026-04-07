Május 3-án meccsel egymással az Újpest és az FTC – a 31. és a 32. forduló programja
A bajnoki cím szempontjából kiemelt fontosságú meccseket leginkább vasárnap rendezik meg.
LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Április 24., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Április 25., szombat
14.30: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
Április 26., vasárnap
17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
32. FORDULÓ
Május 1., péntek
20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
Május 2., szombat
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Május 3., vasárnap
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)