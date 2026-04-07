Május 3-án meccsel egymással az Újpest és az FTC – a 31. és a 32. forduló programja

R. P.R. P.
2026.04.07. 17:50
null
Ősszel Újpesten 1–1-re végzett az Újpest és a Fradi (Fotó: Török Attila)
A Magyar Labdarúgó-szövetség versenybizottsága kedden kijelölte az NB I 31. és 32. fordulójának programját.

A bajnoki cím szempontjából kiemelt fontosságú meccseket leginkább vasárnap rendezik meg.

LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Április 24., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Április 25., szombat
14.30: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
Április 26., vasárnap
17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

32. FORDULÓ
Május 1., péntek
20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
Május 2., szombat
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Május 3., vasárnap
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

 

Legfrissebb hírek

Az Újpest játékosa 25 évesen felhagyott a profi futballal – magyar tehetségeket segítene külföldi szerződéshez

Labdarúgó NB I
1 órája

A vehemensebb Fradi-edző, Robbie Keane húzásai jöttek be

Labdarúgó NB I
9 órája

Sok helyzet, de csak egy gól: az ETO tovább küzd a bajnoki címért, újra élre állt

Labdarúgó NB I
2026.04.05. 21:30

Révész Attila bírózott, Nuno Campos a szurkolókat dicsérte a ZTE–Kisvárda bajnoki után

Labdarúgó NB I
2026.04.05. 11:53

Hajszán Gyula: Az ETO megérdemelten lehet bajnok

Labdarúgó NB I
2026.04.05. 11:26

A Loki–Fradi rangadón az aranyérem sorsa is tét

Labdarúgó NB I
2026.04.05. 10:49

Volt egyszer egy Húsvéti Torna, amelyen a presztízs és a siker volt a cél

Labdarúgó NB I
2026.04.05. 09:58

Az utolsó pillanatokban lőtt góllal mentett meg egy pontot az MTK Újpesten

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 21:30
Ezek is érdekelhetik