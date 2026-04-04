A Kisvárda közleményt adott ki Pintér Filip állapotáról

2026.04.04. 18:49
A Kisvárda megnyugtató hírt közölt Pintér Filipről (Fotó: Czinege Melinda, archív)
A szombati Zalaegerszeg–Kisvárda NB I-es mérkőzés hajrájában Pintér Filiphez kellett odahívni a mentőket, viszont a támadó a saját lábán távozott az öltözőbe. A Kisvárda a mérkőzés után közleményt adott ki a történtekről.

LABDARÚGÓ NB I
28. FORDULÓ
ZTE FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–0 (0–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3328 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Joao Victor (48.), Harangi (61.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

„Vannak a futballnál is fontosabb dolgok a világon, a legfontosabb pedig az egészség. Éppen ezért a meccs hajrában történt ijesztő eseményekre reagálva, íme, a megnyugtató hír: 𝐏𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩 jobban van, a saját lábán hagyta el a zalaegerszegi stadiont, a húsvéti ünnepeket otthonában töltheti.

Játékosunk térde/combhajlata néhány perccel a második félidei beállítása után sérült meg, le kellett cserélni, jegelték a fájó testrészt, majd amikor a hosszabbítás kezdetén az öltözőbe kezdett bicegni, a játékoskijáró előtt összeesett, ápolásra szorult, jöttek a mentők is, de szerencsére nem kellett közbeavatkozniuk.

𝐏𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩 jobban van, de a sérüléséről később lesz meg a pontos diagnózis. Játékosunknak jobbulást kívánunk!” – olvasható a Kisvárda közleményében.

 

 

 

