A Kisvárda közleményt adott ki Pintér Filip állapotáról

LABDARÚGÓ NB I

28. FORDULÓ

ZTE FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–0 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3328 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Joao Victor (48.), Harangi (61.)

„Vannak a futballnál is fontosabb dolgok a világon, a legfontosabb pedig az egészség. Éppen ezért a meccs hajrában történt ijesztő eseményekre reagálva, íme, a megnyugtató hír: 𝐏𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩 jobban van, a saját lábán hagyta el a zalaegerszegi stadiont, a húsvéti ünnepeket otthonában töltheti.

Játékosunk térde/combhajlata néhány perccel a második félidei beállítása után sérült meg, le kellett cserélni, jegelték a fájó testrészt, majd amikor a hosszabbítás kezdetén az öltözőbe kezdett bicegni, a játékoskijáró előtt összeesett, ápolásra szorult, jöttek a mentők is, de szerencsére nem kellett közbeavatkozniuk.

𝐏𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩 jobban van, de a sérüléséről később lesz meg a pontos diagnózis. Játékosunknak jobbulást kívánunk!” – olvasható a Kisvárda közleményében.