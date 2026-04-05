Hajszán Gyula: Az ETO megérdemelten lehet bajnok
A dicsőséges, Verebes József edzősködésével és nevével fémjelzett 1983-as idény után harminc évet vártak az ETO-futball szerelmesei, hogy újra bajnokcsapatot ünnepelhessenek. Akkor a Pintér Attila vezetőedző irányította együttes hozta lázba a Kisalföldön élőket, s úgy tűnik, ezúttal nem kell újabb harminc évet várni arra, hogy a dobogó tetején végezzen az együttes. Az ETO FC ugyanis három pont előnnyel a Fradi előtt áll az élen, igaz, a bajnoki cím védője egy meccsel kevesebbet játszott, mint a győriek, akik vasárnap a Nyíregyháza Spartacust fogadják. Harmadszor találkozik egymással a két együttes, s a mérleg az ETO felé billen, hiszen otthon és idegenben is legyőzte a Szparit.
A remek szereplés kapcsán sokan már a nyolcvanas évet ETO-ját emlegetik, ahhoz hasonlítják, amelyik egymás után kétszer nyert bajnokságot. Nos, az akkori Rába ETO egyik legjobbjának a 37-szeres válogatott Hajszán Gyula számított, így arra voltunk kíváncsiak, hogy a 64 éves korábbi labdarúgó lát-e hasonlóságot az akkori és a mostani csapat között.
„Más világban éltünk a nyolcvanas évek elején – mondta megkeresésünkre az egykori remek csatár. – A jelenkori futball más taktikát követel, mint amikor mi futballoztunk. Ennek ellenére számos hasonlóságot fedezek fel az ETO játékában. Például a tudatosságot, a türelmet, a labdabirtoklási szándékot, a kombinációs játékot, ezeket mi is alkalmaztuk. Látom, hogy rengeteg munka van a csapatban, s hogy a védekezési, támadási variációkat nem a véletlen szüli, hanem a sok-sok gyakorlás. Fontos még, hogy csakúgy, mint a mi időnkben, kreatív, gólerős, egy egy elleni játékra képes futballisták rúgják a labdát a csapatban. Remélem, vasárnap is győz az ETO, és marad a tabella élén.”
28. FORDULÓ
Április 4., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2–0
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1
Újpest FC–MTK Budapest 2–2
Április 5., vasárnap
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|27
|15
|8
|4
|53–28
|+25
|53
|2. Ferencvárosi TC
|26
|15
|5
|6
|50–28
|+22
|50
|3. Zalaegerszegi TE
|28
|12
|9
|7
|43–32
|+11
|45
|4. Debreceni VSC
|27
|12
|9
|6
|41–32
|+9
|45
|5. Paksi FC
|28
|12
|8
|8
|54–39
|+15
|44
|6. Kisvárda
|28
|11
|6
|11
|33–42
|–9
|39
|7. Puskás Akadémia
|26
|10
|6
|10
|32–32
|0
|36
|8. Újpest FC
|28
|9
|7
|12
|37–46
|–9
|34
|9. Nyíregyháza Spartacus
|27
|8
|8
|11
|38–45
|–7
|32
|10. MTK Budapest
|28
|7
|8
|13
|47–58
|–11
|29
|11. Diósgyőri VTK
|27
|5
|10
|12
|34–47
|–13
|25
|12. Kazincbarcika
|28
|5
|2
|21
|27–60
|–33
|17