Hajszán Gyula: Az ETO megérdemelten lehet bajnok

2026.04.05. 11:26
null
Hajszán Gyula azt látja, hogy az ETO a régi idők sikeres csapatát idézi (FOTÓ: KOVÁCS PÉTER)
A vasárnapi győri bajnokin az ETO FC a Nyíregyházával játszik, a győriek egykori legendás csatára, Hajszán Gyula a mai csapatban is látja az aranyérem lehetőségét.


 

 

A dicsőséges, Verebes József edzősködésével és nevével fémjelzett 1983-as idény után harminc évet vártak az ETO-futball szerelmesei, hogy újra bajnokcsapatot ünnepelhessenek. Akkor a Pintér Attila vezetőedző irányította együttes hozta lázba a Kisalföldön élőket, s úgy tűnik, ezúttal nem kell újabb harminc évet várni arra, hogy a dobogó tetején végezzen az együttes. Az ETO FC ugyanis három pont előnnyel a Fradi előtt áll az élen, igaz, a bajnoki cím védője egy meccsel kevesebbet játszott, mint a győriek, akik vasárnap a Nyíregyháza Spartacust fogadják. Harmadszor találkozik egymással a két együttes, s a mérleg az ETO felé billen, hiszen otthon és idegenben is legyőzte a Szparit.

A remek szereplés kapcsán sokan már a nyolcvanas évet ETO-ját emlegetik, ahhoz hasonlítják, amelyik egymás után kétszer nyert bajnokságot. Nos, az akkori Rába ETO egyik legjobbjának a 37-szeres válogatott Hajszán Gyula számított, így arra voltunk kíváncsiak, hogy a 64 éves korábbi labdarúgó lát-e hasonlóságot az akkori és a mostani csapat között.

„Más világban éltünk a nyolcvanas évek elején – mondta megkeresésünkre az egykori remek csatár. – A jelenkori futball más taktikát követel, mint amikor mi futballoztunk. Ennek ellenére számos hasonlóságot fedezek fel az ETO  játékában. Például a tudatosságot, a türelmet, a labdabirtoklási szándékot,  a kombinációs játékot, ezeket mi is alkalmaztuk. Látom, hogy rengeteg munka van a csapatban, s hogy a védekezési, támadási variációkat nem a véletlen szüli, hanem a sok-sok gyakorlás. Fontos még, hogy csakúgy, mint a mi időnkben, kreatív, gólerős, egy egy elleni játékra képes futballisták rúgják a labdát a csapatban. Remélem, vasárnap is győz az ETO, és marad a tabella élén.”

28. FORDULÓ
Április 4., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2–0
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1
Újpest FC–MTK Budapest 2–2
Április 5., vasárnap
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC27158453–28+25 53 
2. Ferencvárosi TC26155650–28+22 50 
3. Zalaegerszegi TE28129743–32+11 45 
4. Debreceni VSC27129641–32+9 45 
5. Paksi FC28128854–39+15 44 
6. Kisvárda281161133–42–9 39 
7. Puskás Akadémia261061032–3236 
8. Újpest FC28971237–46–9 34 
9. Nyíregyháza Spartacus27881138–45–7 32 
10. MTK Budapest28781347–58–11 29 
11. Diósgyőri VTK275101234–47–13 25 
12. Kazincbarcika28522127–60–33 17 

 

 

