Hajszán Gyula: Az ETO megérdemelten lehet bajnok





A dicsőséges, Verebes József edzősködésével és nevével fémjelzett 1983-as idény után harminc évet vártak az ETO-futball szerelmesei, hogy újra bajnokcsapatot ünnepelhessenek. Akkor a Pintér Attila vezetőedző irányította együttes hozta lázba a Kisalföldön élőket, s úgy tűnik, ezúttal nem kell újabb harminc évet várni arra, hogy a dobogó tetején végezzen az együttes. Az ETO FC ugyanis három pont előnnyel a Fradi előtt áll az élen, igaz, a bajnoki cím védője egy meccsel kevesebbet játszott, mint a győriek, akik vasárnap a Nyíregyháza Spartacust fogadják. Harmadszor találkozik egymással a két együttes, s a mérleg az ETO felé billen, hiszen otthon és idegenben is legyőzte a Szparit.

A remek szereplés kapcsán sokan már a nyolcvanas évet ETO-ját emlegetik, ahhoz hasonlítják, amelyik egymás után kétszer nyert bajnokságot. Nos, az akkori Rába ETO egyik legjobbjának a 37-szeres válogatott Hajszán Gyula számított, így arra voltunk kíváncsiak, hogy a 64 éves korábbi labdarúgó lát-e hasonlóságot az akkori és a mostani csapat között.

„Más világban éltünk a nyolcvanas évek elején – mondta megkeresésünkre az egykori remek csatár. – A jelenkori futball más taktikát követel, mint amikor mi futballoztunk. Ennek ellenére számos hasonlóságot fedezek fel az ETO játékában. Például a tudatosságot, a türelmet, a labdabirtoklási szándékot, a kombinációs játékot, ezeket mi is alkalmaztuk. Látom, hogy rengeteg munka van a csapatban, s hogy a védekezési, támadási variációkat nem a véletlen szüli, hanem a sok-sok gyakorlás. Fontos még, hogy csakúgy, mint a mi időnkben, kreatív, gólerős, egy egy elleni játékra képes futballisták rúgják a labdát a csapatban. Remélem, vasárnap is győz az ETO, és marad a tabella élén.”

28. FORDULÓ

Április 4., szombat

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2–0

Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1

Újpest FC–MTK Budapest 2–2

Április 5., vasárnap

14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!