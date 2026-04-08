Esélylatolgatás: hasonlóan nehéz az ETO és a Ferencváros sorsolása a bajnokság végéig

MOHAI DOMINIK
2026.04.08. 09:00
A győri Schön Szabolcs (17) eltekintene attól, hogy április 19-én ennyire közel kerüljenek a Ferencváros játékosai az ETO kapujához (Fotó: Kovács Péter)
Az ETO FC öt, a Ferencváros hat meccs megnyerésére került újabb bajnoki aranyérmétől – mindkét csapat sorsolását megvizsgáltuk, és különböző szempontok alapján ötös skálán osztályoztuk a nehézségét.

Egy esztendővel ezelőtt a tavasz jelentős részében hármas versenyfutás zajlott a magyar bajnoki címért. A Paks ugyan a hajrára elfogyott, sokáig négy-öt pont választotta el a végül aranyérmes Ferencvárost, az utolsó fordulóig kitartó, ezüstérmet szerző Puskás Akadémiát, valamint a bronzzal és később kupagyőzelemmel záró paksiakat. Akkor megvizsgáltuk a három dobogós sorsolását, és ötös skálán osztályoztuk a párosítások nehézségét, majd az így kapott számok átlagait sorrendbe téve állapítottuk meg, kinek nehezebb a feladata. Nos, lapunk – és a futballszerető közvélemény – idén is abba a szerencsés helyzetbe került, hogy izgalmas a harc elöl: az ETO eggyel több mérkőzést játszva három ponttal vezeti a tabellát a Ferencváros előtt.

Noha a Fradi átveheti a vezetést, ha elhalasztott mérkőzését is megnyeri, hiszen akkor több győzelme lesz, mint a győrieknek, jelenleg mindkét csapatra igaz a megállapítás: ha a hátralévő meccsein megszerzi a három pontot, aranyérmes lesz! A bajnokság ezen szakaszában már nem feltétlenül a mutatott játék dönt: kiváló teljesítménnyel jutott el idáig a két együttes, de a Győrt irányító Borbély Balázs is elismerte a hétvégén, hogy a mentális erőn múlhat a végső siker.

Pénteken az ETO felcsúti vendégjátéka nyitja a 29. fordulót, lapunk értékelése szerint a kisalföldiek helyzete a közepesnél kicsit nehezebb, ötből 3.5. Hornyák Zsolt vezetőedző csapata rendkívül hullámzóan teljesít, emellett nem sok babér termett neki a zöld-fehérek ellen az elmúlt öt mérkőzésen, hiszen négy vereség mellett csak egyszer sikerült győznie, még 2024 őszén. Ugyanakkor továbbra is a nemzetközi kupaindulást jelentő harmadik helyért küzd, s mivel a nagy eséllyel a dobogón végző ETO, Ferencváros, ZTE hármasból kerül ki a kupagyőztes, a negyedik hely is Konferencialigát ér majd.

A Fradi a mérkőzés eredményének ismeretében fogadja az egyre nehezebb helyzetbe sodródó Diósgyőrt, a fővárosiaknak aligha akad ennél könnyebb találkozójuk a hátralévő hatból (egyes osztályzat az ötből). 

Jövő vasárnap akár a bajnokság is eldőlhet, hiszen ETO–Ferencváros rangadót rendeznek, de előtte a Fradi még pótolja elmaradt meccsét a Puskás Akadémia ellen: a címvédő keretbősége és a hazai pálya miatt ezt az összecsapást csak 3-as nehézségűnek értékeltük. 

Az április 19-i zöld-fehér rangadó esetében leheletnyi különbséget állapítottunk meg. Az ETO legutóbb 2013. május 12-én győzte le hazai bajnokin a Ferencvárost (ezzel akkor története negyedik bajnoki címét szerezte meg), 2024-es NB I-es visszatérése óta három meccsen csak egy pontot szerzett az ETO Stadionban riválisa ellen, így a győriek szempontjából ötös, a ferencvárosiaknak a fölényük miatt 4.75-ös nehézségűnek tekintjük az aranycsatát. Egyáltalán nem mindegy, milyen lelkiállapotban várja a két gárda az ezt követő fordulót, hiszen három nappal később az Üllői úti Mol Magyar Kupa-elődöntőben is összecsapnak: elképzelhető, hogy valamelyikük néhány nap alatt mindkét serlegnek búcsút inthet.

Az ETO ráadásul Debrecenben folytatja, ott, ahol 2004 augusztusa óta nem nyert. A 2025–2026-os idényben kétszer is döntetlen született, ám a győriek talán bízhatnak a DVSC megfogyatkozó szerencséjében. Az egymás elleni mérleg és a hajdúságiak nemzetközi porondért zajló küzdelme miatt az ETO feladatának nehézsége ötös skálán négyes.

A Fradi ezzel egy időben a Paksot fogadja, amely a jelek szerint magára talál a hajrára, és célba vette sorozatban harmadik dobogós helyezését. Bognár György vezetőedző játékosai mintha minden Fradi elleni meccs előtt „vért innának", ugyanakkor a Ferencváros jóval erősebb a hazai porondon, amikor nincsenek hétközi kötelezettségei a nemzetközi kupában, így ez a meccs ötből 3.5.

Labdarúgó NB I
2025.06.16. 19:45

NB I, 2025–2026, TELJES PROGRAM, EREDMÉNYEK

Az új idényben szigorúbban bírálják el a halasztási kérelmeket.

A 32. fordulóban következik a derbi. Az Újpest már több mint egy évtizede tehetetlenül nézi, amint legnagyobb riválisa faképnél hagyja a bajnoki címek tekintetében, így alapvetően talán egyes vagy kettes nehézségűnek ítéltük volna a Fradi szempontjából a Megyeri úti meccset. Ám mivel pluszmotivációt jelenthet a királycsináló szerep az újpestieknek, hármasra értékeltük. Az ETO ebben a körben a Diósgyőrt fogadja, ezt a Ferencvárossal ellentétben egyes helyett kettessel jelöltük, a bajnokság végén ugyanis a még kiélezettebb kiesés elleni harc miatt ütőképesebb miskolciakra számíthat Borbély Balázs, mint most pénteken az FTC-t irányító Robbie Keane. 

A 33. forduló izgalmakat tartogathat, ha kitart addig a versenyfutás: a Ferencváros a Zalaegerszeget fogadja, amely otthon és idegenben is legyőzte már az idényben, s lehet, dobogós helyének biztosításáért küzd majd a Groupama Arénában. Még az is előfordulhat, hogy az egy héttel korábbi kupadöntő visszavágója lesz ez a rangadó. Az ellenfél játékereje szempontjából jóval könnyebb lesz az ETO-nak, de Kisvárdán pórul járt az ősszel, 2–0-s előnyről kapott ki 3–2-re. Mivel a Kisvárdának aligha lesznek kiesési gondjai, a nemzetközi kupaindulásért folytatott harcban pedig a 29. forduló előtt sem áll túl fényesen, az ETO-nak csak hármas nehézségű ez a túra, a Fradinak viszont a ZTE elleni mérkőzés négyes.

Összességében minimális különbség alakult ki a Ferencváros javára, amelynek a hátralévő hat bajnokijára 3.2-es átlag jött ki az ötös skálán a mérkőzések nehézségét tekintve. A győrieknek 3.5, viszont fontos kiemelni, hogy ez pillanatkép, hiszen sérülések, eltiltások, egy-egy eredmény vagy váratlan esemény is boríthatja a várakozásokat. Egyvalami biztos: bár nincs lépéselőnyben az FTC, nem változott a magyar bajnokságot 2018 óta jellemző alapvetés, amely szerint továbbra is a Fradi az első számú esélyes az aranyérem megszerzésére.

Harc a kiesés ellen: kedvezőbb helyzetben van az MTK a DVTK-nál

A kiesés elleni harc tavaly több csapat között zajlott, mint 2026-ban. Öt fordulóval a vége előtt a már akkor is szinte biztos kiesőnek tekintett Kecskemét mellett négy együttest, a végül teljesen összezuhanó és másodosztályba kerülő Fehérvárt, valamint a DVSC-t, a ZTE-t és a Nyíregyházát sorolhattuk a veszélyeztetettek közé. Az idén tisztább a kép: a KTE szerepét a Kazincbarcika tölti be, a borsodiak helyzete tulajdonképpen reménytelen, már a hétvégén kieshetnek. A DVTK félelmetesen gyenge formában futballozik 2026-ban, pénteken a Ferencváros otthonában kellene megszereznie első győzelmét február 14. óta. Az MTK helyzete és formája sem irigylésre méltó (ugyancsak egy győzelem idén), de a fővárosiak legalább az elmúlt három fordulóban kettővel több pontot szereztek a miskolciaknál, így a négypontos előnyük ilyen kiélezett helyzetben jelentősnek tekinthető. A Nyíregyháza már héttel előzi a DVTK-t, és a játéka alapján nem lesznek kiesési gondjai. 

Várhatóan a DVTK és az MTK közül kerül ki az NB I másik kiesője (Fotó: Dömötör Csaba)

Az MTK-nak két hazai meccse következik egyébként, a ZTE ellen kevesebb, a Kisvárda ellen talán több sikerrel számolhat, a 31. fordulóban az addigra valószínűleg már kieső Kazincbarcika albérletébe látogat. Nem kérdés, ott kötelező lesz a győzelem, mert a DVTK nehezebbnek tűnő sorsolása alapján eldőlhet a harc a bennmaradásért. A Diósgyőr a DVSC-t fogadja a jövő héten, majd Kisvárdára és a bajnoki címért küzdő ETO-hoz utazik, az utolsó fordulóban a Paks lesz az ellenfele otthon. Ha a 32. és a 33. fordulóban még lesznek nyitott kérdések a kiesőkkel kapcsolatban, az MTK a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia ellen zárhatja le, a szabolcsiakkal a fővárosban találkozik, majd Felcsúton zárja az idényt.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

28

16

8

4

54–28

+26 

56 

  2. Ferencvárosi TC

27

16

5

6

52–28

+24 

53 

  3. Zalaegerszegi TE

28

12

9

7

43–32

+11 

45 

  4. Debreceni VSC

28

12

9

7

41–34

+7 

45 

  5. Paksi FC

28

12

8

8

54–39

+15 

44 

  6. Puskás Akadémia

27

11

6

10

34–33

+1 

39 

  7. Kisvárda

28

11

6

11

33–42

–9 

39 

  8. Újpest FC

28

9

7

12

37–46

–9 

34 

  9. Nyíregyháza Spartacus

28

8

8

12

38–46

–8 

32 

10. MTK Budapest

28

7

8

13

47–58

–11 

29 

11. Diósgyőri VTK

28

5

10

13

35–49

–14 

25 

12. Kazincbarcika

28

5

2

21

27–60

–33 

17 

 

