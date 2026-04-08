Esélylatolgatás: hasonlóan nehéz az ETO és a Ferencváros sorsolása a bajnokság végéig

Egy esztendővel ezelőtt a tavasz jelentős részében hármas versenyfutás zajlott a magyar bajnoki címért. A Paks ugyan a hajrára elfogyott, sokáig négy-öt pont választotta el a végül aranyérmes Ferencvárost, az utolsó fordulóig kitartó, ezüstérmet szerző Puskás Akadémiát, valamint a bronzzal és később kupagyőzelemmel záró paksiakat. Akkor megvizsgáltuk a három dobogós sorsolását, és ötös skálán osztályoztuk a párosítások nehézségét, majd az így kapott számok átlagait sorrendbe téve állapítottuk meg, kinek nehezebb a feladata. Nos, lapunk – és a futballszerető közvélemény – idén is abba a szerencsés helyzetbe került, hogy izgalmas a harc elöl: az ETO eggyel több mérkőzést játszva három ponttal vezeti a tabellát a Ferencváros előtt.

Noha a Fradi átveheti a vezetést, ha elhalasztott mérkőzését is megnyeri, hiszen akkor több győzelme lesz, mint a győrieknek, jelenleg mindkét csapatra igaz a megállapítás: ha a hátralévő meccsein megszerzi a három pontot, aranyérmes lesz! A bajnokság ezen szakaszában már nem feltétlenül a mutatott játék dönt: kiváló teljesítménnyel jutott el idáig a két együttes, de a Győrt irányító Borbély Balázs is elismerte a hétvégén, hogy a mentális erőn múlhat a végső siker.

Pénteken az ETO felcsúti vendégjátéka nyitja a 29. fordulót, lapunk értékelése szerint a kisalföldiek helyzete a közepesnél kicsit nehezebb, ötből 3.5. Hornyák Zsolt vezetőedző csapata rendkívül hullámzóan teljesít, emellett nem sok babér termett neki a zöld-fehérek ellen az elmúlt öt mérkőzésen, hiszen négy vereség mellett csak egyszer sikerült győznie, még 2024 őszén. Ugyanakkor továbbra is a nemzetközi kupaindulást jelentő harmadik helyért küzd, s mivel a nagy eséllyel a dobogón végző ETO, Ferencváros, ZTE hármasból kerül ki a kupagyőztes, a negyedik hely is Konferencialigát ér majd.

A Fradi a mérkőzés eredményének ismeretében fogadja az egyre nehezebb helyzetbe sodródó Diósgyőrt, a fővárosiaknak aligha akad ennél könnyebb találkozójuk a hátralévő hatból (egyes osztályzat az ötből).

Jövő vasárnap akár a bajnokság is eldőlhet, hiszen ETO–Ferencváros rangadót rendeznek, de előtte a Fradi még pótolja elmaradt meccsét a Puskás Akadémia ellen: a címvédő keretbősége és a hazai pálya miatt ezt az összecsapást csak 3-as nehézségűnek értékeltük.

Az április 19-i zöld-fehér rangadó esetében leheletnyi különbséget állapítottunk meg. Az ETO legutóbb 2013. május 12-én győzte le hazai bajnokin a Ferencvárost (ezzel akkor története negyedik bajnoki címét szerezte meg), 2024-es NB I-es visszatérése óta három meccsen csak egy pontot szerzett az ETO Stadionban riválisa ellen, így a győriek szempontjából ötös, a ferencvárosiaknak a fölényük miatt 4.75-ös nehézségűnek tekintjük az aranycsatát. Egyáltalán nem mindegy, milyen lelkiállapotban várja a két gárda az ezt követő fordulót, hiszen három nappal később az Üllői úti Mol Magyar Kupa-elődöntőben is összecsapnak: elképzelhető, hogy valamelyikük néhány nap alatt mindkét serlegnek búcsút inthet.

Az ETO ráadásul Debrecenben folytatja, ott, ahol 2004 augusztusa óta nem nyert. A 2025–2026-os idényben kétszer is döntetlen született, ám a győriek talán bízhatnak a DVSC megfogyatkozó szerencséjében. Az egymás elleni mérleg és a hajdúságiak nemzetközi porondért zajló küzdelme miatt az ETO feladatának nehézsége ötös skálán négyes.

A Fradi ezzel egy időben a Paksot fogadja, amely a jelek szerint magára talál a hajrára, és célba vette sorozatban harmadik dobogós helyezését. Bognár György vezetőedző játékosai mintha minden Fradi elleni meccs előtt „vért innának", ugyanakkor a Ferencváros jóval erősebb a hazai porondon, amikor nincsenek hétközi kötelezettségei a nemzetközi kupában, így ez a meccs ötből 3.5.