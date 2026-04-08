Esélylatolgatás: hasonlóan nehéz az ETO és a Ferencváros sorsolása a bajnokság végéig
Egy esztendővel ezelőtt a tavasz jelentős részében hármas versenyfutás zajlott a magyar bajnoki címért. A Paks ugyan a hajrára elfogyott, sokáig négy-öt pont választotta el a végül aranyérmes Ferencvárost, az utolsó fordulóig kitartó, ezüstérmet szerző Puskás Akadémiát, valamint a bronzzal és később kupagyőzelemmel záró paksiakat. Akkor megvizsgáltuk a három dobogós sorsolását, és ötös skálán osztályoztuk a párosítások nehézségét, majd az így kapott számok átlagait sorrendbe téve állapítottuk meg, kinek nehezebb a feladata. Nos, lapunk – és a futballszerető közvélemény – idén is abba a szerencsés helyzetbe került, hogy izgalmas a harc elöl: az ETO eggyel több mérkőzést játszva három ponttal vezeti a tabellát a Ferencváros előtt.
Noha a Fradi átveheti a vezetést, ha elhalasztott mérkőzését is megnyeri, hiszen akkor több győzelme lesz, mint a győrieknek, jelenleg mindkét csapatra igaz a megállapítás: ha a hátralévő meccsein megszerzi a három pontot, aranyérmes lesz! A bajnokság ezen szakaszában már nem feltétlenül a mutatott játék dönt: kiváló teljesítménnyel jutott el idáig a két együttes, de a Győrt irányító Borbély Balázs is elismerte a hétvégén, hogy a mentális erőn múlhat a végső siker.
Pénteken az ETO felcsúti vendégjátéka nyitja a 29. fordulót, lapunk értékelése szerint a kisalföldiek helyzete a közepesnél kicsit nehezebb, ötből 3.5. Hornyák Zsolt vezetőedző csapata rendkívül hullámzóan teljesít, emellett nem sok babér termett neki a zöld-fehérek ellen az elmúlt öt mérkőzésen, hiszen négy vereség mellett csak egyszer sikerült győznie, még 2024 őszén. Ugyanakkor továbbra is a nemzetközi kupaindulást jelentő harmadik helyért küzd, s mivel a nagy eséllyel a dobogón végző ETO, Ferencváros, ZTE hármasból kerül ki a kupagyőztes, a negyedik hely is Konferencialigát ér majd.
A Fradi a mérkőzés eredményének ismeretében fogadja az egyre nehezebb helyzetbe sodródó Diósgyőrt, a fővárosiaknak aligha akad ennél könnyebb találkozójuk a hátralévő hatból (egyes osztályzat az ötből).
Jövő vasárnap akár a bajnokság is eldőlhet, hiszen ETO–Ferencváros rangadót rendeznek, de előtte a Fradi még pótolja elmaradt meccsét a Puskás Akadémia ellen: a címvédő keretbősége és a hazai pálya miatt ezt az összecsapást csak 3-as nehézségűnek értékeltük.
Az április 19-i zöld-fehér rangadó esetében leheletnyi különbséget állapítottunk meg. Az ETO legutóbb 2013. május 12-én győzte le hazai bajnokin a Ferencvárost (ezzel akkor története negyedik bajnoki címét szerezte meg), 2024-es NB I-es visszatérése óta három meccsen csak egy pontot szerzett az ETO Stadionban riválisa ellen, így a győriek szempontjából ötös, a ferencvárosiaknak a fölényük miatt 4.75-ös nehézségűnek tekintjük az aranycsatát. Egyáltalán nem mindegy, milyen lelkiállapotban várja a két gárda az ezt követő fordulót, hiszen három nappal később az Üllői úti Mol Magyar Kupa-elődöntőben is összecsapnak: elképzelhető, hogy valamelyikük néhány nap alatt mindkét serlegnek búcsút inthet.
Az ETO ráadásul Debrecenben folytatja, ott, ahol 2004 augusztusa óta nem nyert. A 2025–2026-os idényben kétszer is döntetlen született, ám a győriek talán bízhatnak a DVSC megfogyatkozó szerencséjében. Az egymás elleni mérleg és a hajdúságiak nemzetközi porondért zajló küzdelme miatt az ETO feladatának nehézsége ötös skálán négyes.
A Fradi ezzel egy időben a Paksot fogadja, amely a jelek szerint magára talál a hajrára, és célba vette sorozatban harmadik dobogós helyezését. Bognár György vezetőedző játékosai mintha minden Fradi elleni meccs előtt „vért innának", ugyanakkor a Ferencváros jóval erősebb a hazai porondon, amikor nincsenek hétközi kötelezettségei a nemzetközi kupában, így ez a meccs ötből 3.5.
A 32. fordulóban következik a derbi. Az Újpest már több mint egy évtizede tehetetlenül nézi, amint legnagyobb riválisa faképnél hagyja a bajnoki címek tekintetében, így alapvetően talán egyes vagy kettes nehézségűnek ítéltük volna a Fradi szempontjából a Megyeri úti meccset. Ám mivel pluszmotivációt jelenthet a királycsináló szerep az újpestieknek, hármasra értékeltük. Az ETO ebben a körben a Diósgyőrt fogadja, ezt a Ferencvárossal ellentétben egyes helyett kettessel jelöltük, a bajnokság végén ugyanis a még kiélezettebb kiesés elleni harc miatt ütőképesebb miskolciakra számíthat Borbély Balázs, mint most pénteken az FTC-t irányító Robbie Keane.
A 33. forduló izgalmakat tartogathat, ha kitart addig a versenyfutás: a Ferencváros a Zalaegerszeget fogadja, amely otthon és idegenben is legyőzte már az idényben, s lehet, dobogós helyének biztosításáért küzd majd a Groupama Arénában. Még az is előfordulhat, hogy az egy héttel korábbi kupadöntő visszavágója lesz ez a rangadó. Az ellenfél játékereje szempontjából jóval könnyebb lesz az ETO-nak, de Kisvárdán pórul járt az ősszel, 2–0-s előnyről kapott ki 3–2-re. Mivel a Kisvárdának aligha lesznek kiesési gondjai, a nemzetközi kupaindulásért folytatott harcban pedig a 29. forduló előtt sem áll túl fényesen, az ETO-nak csak hármas nehézségű ez a túra, a Fradinak viszont a ZTE elleni mérkőzés négyes.
Összességében minimális különbség alakult ki a Ferencváros javára, amelynek a hátralévő hat bajnokijára 3.2-es átlag jött ki az ötös skálán a mérkőzések nehézségét tekintve. A győrieknek 3.5, viszont fontos kiemelni, hogy ez pillanatkép, hiszen sérülések, eltiltások, egy-egy eredmény vagy váratlan esemény is boríthatja a várakozásokat. Egyvalami biztos: bár nincs lépéselőnyben az FTC, nem változott a magyar bajnokságot 2018 óta jellemző alapvetés, amely szerint továbbra is a Fradi az első számú esélyes az aranyérem megszerzésére.
|Harc a kiesés ellen: kedvezőbb helyzetben van az MTK a DVTK-nál
A kiesés elleni harc tavaly több csapat között zajlott, mint 2026-ban. Öt fordulóval a vége előtt a már akkor is szinte biztos kiesőnek tekintett Kecskemét mellett négy együttest, a végül teljesen összezuhanó és másodosztályba kerülő Fehérvárt, valamint a DVSC-t, a ZTE-t és a Nyíregyházát sorolhattuk a veszélyeztetettek közé. Az idén tisztább a kép: a KTE szerepét a Kazincbarcika tölti be, a borsodiak helyzete tulajdonképpen reménytelen, már a hétvégén kieshetnek. A DVTK félelmetesen gyenge formában futballozik 2026-ban, pénteken a Ferencváros otthonában kellene megszereznie első győzelmét február 14. óta. Az MTK helyzete és formája sem irigylésre méltó (ugyancsak egy győzelem idén), de a fővárosiak legalább az elmúlt három fordulóban kettővel több pontot szereztek a miskolciaknál, így a négypontos előnyük ilyen kiélezett helyzetben jelentősnek tekinthető. A Nyíregyháza már héttel előzi a DVTK-t, és a játéka alapján nem lesznek kiesési gondjai.
Az MTK-nak két hazai meccse következik egyébként, a ZTE ellen kevesebb, a Kisvárda ellen talán több sikerrel számolhat, a 31. fordulóban az addigra valószínűleg már kieső Kazincbarcika albérletébe látogat. Nem kérdés, ott kötelező lesz a győzelem, mert a DVTK nehezebbnek tűnő sorsolása alapján eldőlhet a harc a bennmaradásért. A Diósgyőr a DVSC-t fogadja a jövő héten, majd Kisvárdára és a bajnoki címért küzdő ETO-hoz utazik, az utolsó fordulóban a Paks lesz az ellenfele otthon. Ha a 32. és a 33. fordulóban még lesznek nyitott kérdések a kiesőkkel kapcsolatban, az MTK a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia ellen zárhatja le, a szabolcsiakkal a fővárosban találkozik, majd Felcsúton zárja az idényt.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
28
16
8
4
54–28
+26
56
|2. Ferencvárosi TC
27
16
5
6
52–28
+24
53
|3. Zalaegerszegi TE
28
12
9
7
43–32
+11
45
|4. Debreceni VSC
28
12
9
7
41–34
+7
45
|5. Paksi FC
28
12
8
8
54–39
+15
44
|6. Puskás Akadémia
27
11
6
10
34–33
+1
39
|7. Kisvárda
28
11
6
11
33–42
–9
39
|8. Újpest FC
28
9
7
12
37–46
–9
34
|9. Nyíregyháza Spartacus
28
8
8
12
38–46
–8
32
10. MTK Budapest
28
7
8
13
47–58
–11
29
|11. Diósgyőri VTK
28
5
10
13
35–49
–14
25
|12. Kazincbarcika
28
5
2
21
27–60
–33
17