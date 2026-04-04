Elhunyt az Újpest hétszeres bajnok játékosa

2026.04.04. 20:18
Kellner Jenő 76 évesen hunyt el (Fotó: ujpestfc.hu)
Az Újpest labdarúgócsapata a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy 76 évesen elhunyt a klub egykori játékosa, Kellner Jenő.

Kellner Jenő 1950. január 13-án született Tokodon, és szülőhelyén kezdett futballozni, majd az Újpesti Dózsa utánpótlásába került.

1970. november 28-án mutatkozott be az NB I-en, a Pécs 5–1-es legyőzése alkalmával gólt is szerzett. 1979-ig hét bajnoki címet nyert a negyedik kerületiekkel.

Újpesten 136 bajnokit játszott, majd 1979-ben a Volánhoz szerződött, ott újabb 20 mérkőzésen kapott szerepet. A védőként és középpályásként is bevethető labdarúgó a Chinoinnál játszott pályafutása végén.

„Neve örökre összefonódik klubunk történetével. Tóth András szavaival élve: Kellner Jenő élt-halt az Újpestért. Már gyermekkorában a lila-fehér közegbe került, itt nevelkedett, itt vált azzá a játékossá, akit sokan a kor egyik legnagyobb tehetségének tartottak. Nemcsak a pályán nyújtott teljesítménye volt kiemelkedő, hanem az a hozzáállás és szenvedély is, amellyel minden egyes alkalommal képviselte a klubot. Tóth András számára azonban nemcsak csapattárs volt, hanem nagyon jó is volt vele játszani – emlékezett vissza, majd hozzátette, hogy Kellner Jenő a legjobb barátja volt. Ez a kapcsolat túlmutatott a futballon, és jól példázza, milyen ember is volt ő valójában. Kellner Jenő nemcsak játékosként, hanem emberként is nyomot hagyott maga után” – méltatta az elhunytat az Újpest honlapja.

Kellner Jenő szombat hajnalban hunyt el, az UTE Baráti Kör tájékoztatása szerint temetéséről később intézkednek.

 

 

 

 

Legfrissebb hírek

Révész Attila bírózott, Nuno Campos a szurkolókat dicsérte a ZTE–Kisvárda bajnoki után

Labdarúgó NB I
15 órája

Az utolsó pillanatokban lőtt góllal mentett meg egy pontot az MTK Újpesten

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 21:30

Hegyi Krisztián az Újpest ellen visszatér az MTK kapujába

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 11:40

Dobogósok csatája: a Loki az Üllői út után Debrecenben is legyőzné az FTC-t

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 10:30

Bodnár Gergő: Ha az Újpest hív, arra nem lehet nemet mondani

Labdarúgó NB I
2026.03.31. 12:14

Gyász: elhunyt a 94-es labdarúgó-vb bolgár sikercsapatának kapusa

Minden más foci
2026.03.31. 12:09

Ötvenévesen elhunyt az orosz kézilabda egyik nagy egyénisége, Eduard Koksarov

Kézilabda
2026.03.31. 12:09

Megtalálni az angyalt – egy kapus hét évtizede

Magyar válogatott
2026.03.31. 06:33
Ezek is érdekelhetik