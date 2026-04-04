Elhunyt az Újpest hétszeres bajnok játékosa

Kellner Jenő 1950. január 13-án született Tokodon, és szülőhelyén kezdett futballozni, majd az Újpesti Dózsa utánpótlásába került.

1970. november 28-án mutatkozott be az NB I-en, a Pécs 5–1-es legyőzése alkalmával gólt is szerzett. 1979-ig hét bajnoki címet nyert a negyedik kerületiekkel.

Újpesten 136 bajnokit játszott, majd 1979-ben a Volánhoz szerződött, ott újabb 20 mérkőzésen kapott szerepet. A védőként és középpályásként is bevethető labdarúgó a Chinoinnál játszott pályafutása végén.

„Neve örökre összefonódik klubunk történetével. Tóth András szavaival élve: Kellner Jenő élt-halt az Újpestért. Már gyermekkorában a lila-fehér közegbe került, itt nevelkedett, itt vált azzá a játékossá, akit sokan a kor egyik legnagyobb tehetségének tartottak. Nemcsak a pályán nyújtott teljesítménye volt kiemelkedő, hanem az a hozzáállás és szenvedély is, amellyel minden egyes alkalommal képviselte a klubot. Tóth András számára azonban nemcsak csapattárs volt, hanem nagyon jó is volt vele játszani – emlékezett vissza, majd hozzátette, hogy Kellner Jenő a legjobb barátja volt. Ez a kapcsolat túlmutatott a futballon, és jól példázza, milyen ember is volt ő valójában. Kellner Jenő nemcsak játékosként, hanem emberként is nyomot hagyott maga után” – méltatta az elhunytat az Újpest honlapja.

Kellner Jenő szombat hajnalban hunyt el, az UTE Baráti Kör tájékoztatása szerint temetéséről később intézkednek.