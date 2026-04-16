A kötelezőt hozta a Fradi – a neheze az ETO ellen következik

Ráfordultunk a véghajrára: kiegyenesedett az NB I tabellája, így már nem kell minden lehetséges jóslat után hozzátenni, hogy „ha a Ferencváros megnyeri elmaradt mérkőzését a Puskás Akadémia ellen”. Kedden megnyerte, pontszámban beérte az ETO-t, és több győzelmének köszönhetően a vezetést is átvette. Gruber Zsombor a mérkőzés előtt lapunknak azt nyilatkozta, nem akarnak hazai pályán ismét futni az eredmény után, mégis kellett. Lukács Dániel ráijesztett a hazaiakra, ám az őszi mérkőzéssel (1–2) ellentétben ezúttal sikerült a fordítás a Ferencvárosnak, ráadásul megnyugtatóan hamar, még az első félidő lefújásáig. Látva az első 33 percet, valamint a második játékrészt, ez a kitűnő reakció kulcsfontosságú lehetett a bajnoki aranyérem szempontjából, hiszen e rövid időszakon kívül sok mindent nem alkotott Szappanos Péter kapuja előtt a Fradi.

Robbie Keane a mérkőzés után nem tudta vagy nem akarta megmondani, miért nem volt veszélyesebb együttese támadójátéka, de rámutatott, a bajnokság ezen szakaszában csak a győzelem számít, és hogy mentálisan mennyire kemény egy csapat. Az ETO vezetőedzője, Borbély Balázs is kiemelte, mennyire fontosak a mentális tényezők, hiszen sok újat nem tud mutatni egymásnak a két csapat. Borbély győri szerepvállalása alatt hamar világossá vált, hogy amikor megy a csapatának, nemigen bolygatja meg a felállást, így valószínűleg vasárnap is a Petrás, Bíró, Csinger, Krpics, Stefulj, Tóth, Vitális, Njie, Gavrics, Schön, Benbuali tizeneggyel igyekszik újabb lépést tenni a bajnoki cím felé. A januári, 3–1-es győri sikert hozó Üllői úti bajnokin még Megyeri Balázs volt az első számú kapus, de márciusban több hibát is elkövetett, így visszatért az azóta ismét jól teljesítő szlovák játékos. Claudiu Bumba évekig kirobbanthatatlan volt az ETO kezdőjéből, de Nfansu Njie tavaly december óta szintet lépett, Schön Szabolcs pedig, ha nem is iratkozik fel rendszeresen a gólszerzők és a gól­passzt kiosztók listájára, védőmunkája és a támadásvezetésekben nyújtott teljesítménye kiemelkedő.

A fő kérdés a tavasz során az volt, hogy a december óta sérült Paul Anton és a februárban térdszalagszakadást szenvedő Vingler László helyét hogyan, kivel tölti be Borbély Balázs. Tóth Rajmund kielégítő választ adott erre a kérdésre, több mint egy év után visszatért eredeti posztjára, és azóta Vitális Milán mellett hétről hétre az ETO egyik legjobbja. A nagyobb meglepetést az jelentette, hogy Bíró Barnabás mennyit fejlődött 2025-höz képest, és „fiatalszabályt” rá alkalmazva milyen érett játékkal rukkol ki jobbhátvédként. Az ETO tehát a körülményekhez képest jó összetételben és formában várja a vasárnapi rangadót, amelyen kevesebb győzelme miatt nem elég neki a döntetlen. Támadnia kell a bajnoki címért a legjobb, keretének minőségét tekintve utolérhetetlen magyar csapat ellen.

Ki örül a rangadó végén: az ETO edzője Borbély Balázs (balra) vagy az FTC-t gardírozó Robbie Keane? (Fotó: Árvai Károly)

Robbie Keane azért volt sikeres az Európa-ligában, mert győztes mentalitása rendkívül rugalmassá teszi taktikailag. Mivel Győrben a döntetlen tulajdonképpen győzelemmel ér fel, elképzelhető, hogy a pragmatikusan gondolkodó ír edző nem veszi le játékosai fejét, ha elsősorban a biztonságra törekednek a gólszerzés helyett. A kitűnő kontrajáték az Európa-liga legjobb 16 csapata közé repítette a Fradit, s 2025 tavaszához hasonlóan ismét elkezdett a kapuba pattanni a labda Lenny Joseph­ről. A három belső védő helye betonbiztos, viszont a felcsútiak ellen a csapat mind a négy elérhető szárnyvédője lehetőséget kapott: Osváth Attilánál jobban védekezik Cebrails Makreckis, így viszont a magyarajánlás miatt Nagy Barnabás kezdhet a túloldalon Callum O’Dowda helyett. A középpálya összetételét meghatározhatja a taktika: Júlio Romao kellő erőt jelenthet Kristoffer Zachariassen helyett, ha kontrajátékot választ Robbie Keane, s ebben az esetben logikus döntés lenne, ha Gruber Zsombor és Lenny Joseph maradna a két csatár. Mohammed Abu Fani pihent kedden, meglepő lenne, ha nem kapna jelentős szerepet vasárnap.

30. FORDULÓ

Április 17., péntek

20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Április 18., szombat

14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Április 19., vasárnap

14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)