Bognár István visszatérése növelheti az MTK bennmaradási esélyeit

Kicsit fellélegezhetnek az MTK Budapest szurkolói, szimpatizánsai, s nemcsak azért, mert az év legjobb játékával nyert a csapat 3–0-ra az élvonal talán legremekebb formájában futballozó együttese, a ZTE FC ellen, s mert a hatékony védekezés következtében gólt sem kapott Hegyi Krisztián kapus, hanem mert hosszú kihagyás után már a gárda erősségének számító Bognár István is ott ülhetett a kispadon.

A győzelem természetesen azt is jelenti, hogy az együttes kissé eltávolodott a kiesést jelentő tizenegyedik helytől: négy fordulóval a bajnokság vége előtt hét pont az előnye a tizedik Diósgyőri VTK-val szemben. Noha Bognár István nem kapott lehetőséget a szombati találkozón, ez nyilván nem a bizalom hiányának tudható be, Pinezits Máté vezetőedző sokkal inkább biztonsági okból pihentette még az irányítót. Egyébként rájár a rúd a 30 éves labdarúgóra, hiszen amíg korábban szinte valamennyi bajnokin pályára lépett, a mostani sorozatban csupán 13-szor szerepelt kezdőként az együttesben, négy bajnokin pedig csereként futballozott, ám így is három góllal és nyolc gólpasszal segítette csapatát.

Legutóbb éppen az MTK legnagyobb vetélytársa, a DVTK ellen lépett pályára március 8-án, és amikor már úgy tűnt, végleg meggyógyult az idény közepén összeszedett sérüléséből, az 1–1-re végződő mérkőzés 69. percében cserét kért. Azóta nem futballozott az ETO (0–0), az édesapja irányította Paksi FC (0–2), és az Újpest (2–2) elleni találkozón sem. Viszont szombaton nevezte a szakmai stáb, látni lehetett a bemelegítő labdarúgók között, s vélhetően ott lesz szombaton a Kisvárda Mester Good ellen készülő keretben is.

Hogy miért különösen fontos Bognár István jelenléte a kék-fehéreknek? Csak egyetlen adat: a csapat nélküle mindössze két mérkőzést tudott megnyerni a bajnoki idényben, míg amikor ő is pályára lépett, hatot. Technikai tudása, irányító készsége kiemelkedő a magyar élvonalban, és a bennmaradásra törekedő MTK-nak feltétlenül szüksége lenne rá. Az idény hátralévő részében még négy kemény mérkőzés vár a csapatra: a Kisvárda után az NB I-től már biztosan búcsúzó Kazincbarcika ellen játszik idegenben, utána a Nyíregyháza Spartacust fogadja a Hungária körúton, végül Felcsúton a Puskás Akadémiával mérkőzik meg.