Nemzeti Sportrádió

Bognár István visszatérése növelheti az MTK bennmaradási esélyeit

V. GY.
2026.04.14. 12:37
Bognár István at MTK nyerő embere (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
MTK NB I MTK Budapest Bognár István
A ZTE FC ellen még nem lépett pályára, de a kispadra már leülhetett Bognár István, akivel az MTK Budapest háromszor több mérkőzést nyert meg az NB I-es idényben, mint amikor nem játszott.

Kicsit fellélegezhetnek az MTK Budapest szurkolói, szimpatizánsai, s nemcsak azért, mert az év legjobb játékával nyert a csapat 3–0-ra az élvonal talán legremekebb formájában futballozó együttese, a ZTE FC ellen, s mert a hatékony védekezés következtében gólt sem kapott Hegyi Krisztián kapus, hanem mert hosszú kihagyás után már a gárda erősségének számító Bognár István is ott ülhetett a kispadon.

A győzelem természetesen azt is jelenti, hogy az együttes kissé eltávolodott a kiesést jelentő tizenegyedik helytől: négy fordulóval a bajnokság vége előtt hét pont az előnye a tizedik Diósgyőri VTK-val szemben. Noha Bognár István nem kapott lehetőséget a szombati találkozón, ez nyilván nem a bizalom hiányának tudható be, Pinezits Máté vezetőedző sokkal inkább biztonsági okból pihentette még az irányítót. Egyébként rájár a rúd a 30 éves labdarúgóra, hiszen amíg korábban szinte valamennyi bajnokin pályára lépett, a mostani sorozatban csupán 13-szor szerepelt kezdőként az együttesben, négy bajnokin pedig csereként futballozott, ám így is három góllal és nyolc gólpasszal segítette csapatát.

Legutóbb éppen az MTK legnagyobb vetélytársa, a DVTK ellen lépett pályára március 8-án, és amikor már úgy tűnt, végleg meggyógyult az idény közepén összeszedett sérüléséből, az 1–1-re végződő mérkőzés 69. percében cserét kért. Azóta nem futballozott az ETO (0–0), az édesapja irányította Paksi FC (0–2), és az Újpest (2–2) elleni találkozón sem. Viszont szombaton nevezte a szakmai stáb, látni lehetett a bemelegítő labdarúgók között, s vélhetően ott lesz szombaton a Kisvárda Mester Good ellen készülő keretben is.

Hogy miért különösen fontos Bognár István jelenléte a kék-fehéreknek? Csak egyetlen adat: a csapat nélküle mindössze két mérkőzést tudott megnyerni a bajnoki idényben, míg amikor ő is pályára lépett, hatot. Technikai tudása, irányító készsége kiemelkedő a magyar élvonalban, és a bennmaradásra törekedő MTK-nak feltétlenül szüksége lenne rá. Az idény hátralévő részében még négy kemény mérkőzés vár a csapatra: a Kisvárda után az NB I-től már biztosan búcsúzó Kazincbarcika ellen játszik idegenben, utána a Nyíregyháza Spartacust fogadja a Hungária körúton, végül Felcsúton a Puskás Akadémiával mérkőzik meg.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  2. Ferencvárosi TC

28

17

5

6

55–29

+26 

56 

  3. Debreceni VSC

29

12

10

7

41–34

+7 

46 

  4. Zalaegerszegi TE

29

12

9

8

43–35

+8 

45 

  5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

  6. Kisvárda

29

11

7

11

33–42

–9 

40 

  7. Puskás Akadémia

28

11

6

11

35–37

–2 

39 

  8. Újpest FC

29

10

7

12

40–46

–6 

37 

  9. Nyíregyháza Spartacus

29

9

8

12

40–46

–6 

35 

10. MTK Budapest

29

8

8

13

50–58

–8 

32 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

29

5

2

22

27–63

–36 

17 

 

 

