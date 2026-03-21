Temesvári Attila: Élvezem a játékot, és tudom, hogy mekkora a tét a DVTK ellen

ZOMBORI ANDRÁS
2026.03.21. 10:08
Temesvári Attila teljesítményének is örülhetnek a csapattársak, hiszen védő létére három gólt szerzett az utóbbi tíz bajnokiján (Fotó: Czinege Melinda)
NB I Nyíregyháza Temesvári Attila Nyíregyháza Spartacus
Biztos pont a Nyíregyháza Spartacus védelmében Temesvári Attila, aki tisztában van vele, a DVTK elleni keleti rangadón csapata nagyot léphet előre a bennmaradás felé vezető úton.

Keleti rangadó után, keleti rangadó előtt: hét nappal azt követően, hogy a Nyíregyháza Spartacus a DVSC vendégeként 1–1-es döntetlent játszott, újabb presztízsmérkőzés következik, ezúttal hazai pályán a DVTK ellen. Aligha túlzás kijelenteni, a megszokottnál is nagyobb jelentősége van a szombati találkozónak, hiszen a Spartacus négy ponttal előzi meg a 11., már kieső helyen álló riválisát, vagyis győzelmükkel a hazaiak nagy lépést tehetnek a bennmaradás felé, a diósgyőri együttes ugyanakkor még mélyebb gödörbe kerülne. A két csapat tavasszal nyújtott teljesítménye között jelentős különbség mutatkozik, hiszen a házigazda négy győzelem és három döntetlen mellett csak a címvédő Ferencváros ellen maradt pont nélkül, a Diósgyőr ugyanakkor csak a Paksot (2–1) tudta legyőzni, a másik hét fellépése pedig összesen négy pontot hozott. Temesvári Attila, a nyíregyházi védelem alapembere ettől még jól tudja, a győzelmet senki sem adja ajándékba.

„Bár a mérkőzés után rövid ideig csalódottak voltunk, meg kell becsülni a Debrecenben szerzett pontot, hiszen keleti rangadón, ráadásul idegenben, jól szereplő csapattól hoztuk el – tekintett vissza az előző heti bajnokira Temesvári Attila.Szombaton hasonló meccs következik, nagy lehetőséget jelent nekünk, győzelem esetén hét ponttal elléphetünk a DVTK-tól. Az előző héten természetesen figyelemmel követtük a diósgyőriek Kazincbarcika elleni bajnokiját, sokadszor bizonyosodott be, ebben a bajnokságban egy-egy párharc bárhogyan alakulhat. Nyilván bízunk a jó formánkban, van önbizalmunk, a tavasszal csak a Ferencvárostól kaptunk ki, ám a keleti rangadón bármi megtörténhet. Az utóbbi két fordulóban, a Fradi és a DVSC ellen is nagy közönség előtt játszottunk, és minden bizonnyal szombaton is telt ház lesz – az ilyen mérkőzésekért érdemes futballozni. Különös jelentőséget ad, hogy a két csapat a bennmaradásért küzd, felfokozott hangulat várható, a szurkolóink sokat segíthetnek abban, hogy hat bajnokival a vége előtt megnyugtató előnyre tegyünk szert.”

Noha a Nyíregyháza a bajnokság első és második körében is kikapott a DVTK-tól (hazai pályán 4–1-re, idegenben 2–0-ra), és a tavaszi rajt előtt még négypontos hátrányban volt riválisával szemben, azóta fordult a világ, jól sikerült téli felkészülés után a Spartacus kedvező helyzetbe hozta magát. Ebben kétségkívül kulcsszerepe van Temesvári Attilának is, aki csapata utóbbi tíz bajnokiját nem csupán végigjátszotta, hanem védő létére három gólt is szerzett.

„Élvezem a játékot, harmónia van a csapatnál, úgy érzem, összeállt minden – folytatta a 25 esztendős labdarúgó. – Öröm Nyíregyházán futballozni, pályafutásom legszebb időszakát élem, de bízom benne, lesz még a mostaninál sikeresebb is. A tavasszal jó formát mutatunk, hasonló folytatást remélek; egy biztos, a DVTK ellen senkit sem kell motiválni, tudjuk, mekkora a tét.”

LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
Március 20., péntek
MTK Budapest–Paksi FC 0–2
Március 21., szombat
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 22., vasárnap
14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

26

14

8

4

50–27

+23 

50 

  2. Ferencvárosi TC

25

15

4

6

49–27

+22 

49 

  3. Debreceni VSC

26

12

8

6

40–31

+9 

44 

  4. Paksi FC

27

11

8

8

49–38

+11 

41 

  5. Zalaegerszegi TE

26

10

9

7

39–32

+7 

39 

  6. Kisvárda

26

11

5

10

32–39

–7 

38 

  7. Puskás Akadémia

25

10

5

10

31–31

35 

  8. Újpest FC

26

9

6

11

35–42

–7 

33 

  9. Nyíregyháza Spartacus

26

7

8

11

35–44

–9 

29 

10. MTK Budapest

27

7

7

13

45–56

–11 

28 

11. Diósgyőri VTK

26

5

10

11

33–44

–11 

25 

12. Kazincbarcika

26

5

2

19

25–52

–27 

17 

 

 

