Temesvári Attila: Élvezem a játékot, és tudom, hogy mekkora a tét a DVTK ellen
Keleti rangadó után, keleti rangadó előtt: hét nappal azt követően, hogy a Nyíregyháza Spartacus a DVSC vendégeként 1–1-es döntetlent játszott, újabb presztízsmérkőzés következik, ezúttal hazai pályán a DVTK ellen. Aligha túlzás kijelenteni, a megszokottnál is nagyobb jelentősége van a szombati találkozónak, hiszen a Spartacus négy ponttal előzi meg a 11., már kieső helyen álló riválisát, vagyis győzelmükkel a hazaiak nagy lépést tehetnek a bennmaradás felé, a diósgyőri együttes ugyanakkor még mélyebb gödörbe kerülne. A két csapat tavasszal nyújtott teljesítménye között jelentős különbség mutatkozik, hiszen a házigazda négy győzelem és három döntetlen mellett csak a címvédő Ferencváros ellen maradt pont nélkül, a Diósgyőr ugyanakkor csak a Paksot (2–1) tudta legyőzni, a másik hét fellépése pedig összesen négy pontot hozott. Temesvári Attila, a nyíregyházi védelem alapembere ettől még jól tudja, a győzelmet senki sem adja ajándékba.
„Bár a mérkőzés után rövid ideig csalódottak voltunk, meg kell becsülni a Debrecenben szerzett pontot, hiszen keleti rangadón, ráadásul idegenben, jól szereplő csapattól hoztuk el – tekintett vissza az előző heti bajnokira Temesvári Attila. – Szombaton hasonló meccs következik, nagy lehetőséget jelent nekünk, győzelem esetén hét ponttal elléphetünk a DVTK-tól. Az előző héten természetesen figyelemmel követtük a diósgyőriek Kazincbarcika elleni bajnokiját, sokadszor bizonyosodott be, ebben a bajnokságban egy-egy párharc bárhogyan alakulhat. Nyilván bízunk a jó formánkban, van önbizalmunk, a tavasszal csak a Ferencvárostól kaptunk ki, ám a keleti rangadón bármi megtörténhet. Az utóbbi két fordulóban, a Fradi és a DVSC ellen is nagy közönség előtt játszottunk, és minden bizonnyal szombaton is telt ház lesz – az ilyen mérkőzésekért érdemes futballozni. Különös jelentőséget ad, hogy a két csapat a bennmaradásért küzd, felfokozott hangulat várható, a szurkolóink sokat segíthetnek abban, hogy hat bajnokival a vége előtt megnyugtató előnyre tegyünk szert.”
Noha a Nyíregyháza a bajnokság első és második körében is kikapott a DVTK-tól (hazai pályán 4–1-re, idegenben 2–0-ra), és a tavaszi rajt előtt még négypontos hátrányban volt riválisával szemben, azóta fordult a világ, jól sikerült téli felkészülés után a Spartacus kedvező helyzetbe hozta magát. Ebben kétségkívül kulcsszerepe van Temesvári Attilának is, aki csapata utóbbi tíz bajnokiját nem csupán végigjátszotta, hanem védő létére három gólt is szerzett.
„Élvezem a játékot, harmónia van a csapatnál, úgy érzem, összeállt minden – folytatta a 25 esztendős labdarúgó. – Öröm Nyíregyházán futballozni, pályafutásom legszebb időszakát élem, de bízom benne, lesz még a mostaninál sikeresebb is. A tavasszal jó formát mutatunk, hasonló folytatást remélek; egy biztos, a DVTK ellen senkit sem kell motiválni, tudjuk, mekkora a tét.”
LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
Március 20., péntek
MTK Budapest–Paksi FC 0–2
Március 21., szombat
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 22., vasárnap
14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
26
14
8
4
50–27
+23
50
|2. Ferencvárosi TC
25
15
4
6
49–27
+22
49
|3. Debreceni VSC
26
12
8
6
40–31
+9
44
|4. Paksi FC
27
11
8
8
49–38
+11
41
|5. Zalaegerszegi TE
26
10
9
7
39–32
+7
39
|6. Kisvárda
26
11
5
10
32–39
–7
38
|7. Puskás Akadémia
25
10
5
10
31–31
0
35
|8. Újpest FC
26
9
6
11
35–42
–7
33
|9. Nyíregyháza Spartacus
26
7
8
11
35–44
–9
29
|10. MTK Budapest
27
7
7
13
45–56
–11
28
|11. Diósgyőri VTK
26
5
10
11
33–44
–11
25
|12. Kazincbarcika
26
5
2
19
25–52
–27
17