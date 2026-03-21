Temesvári Attila: Élvezem a játékot, és tudom, hogy mekkora a tét a DVTK ellen

Keleti rangadó után, keleti rangadó előtt: hét nappal azt követően, hogy a Nyíregyháza Spartacus a DVSC vendégeként 1–1-es döntetlent játszott, újabb presztízsmérkőzés következik, ezúttal hazai pályán a DVTK ellen. Aligha túlzás kijelenteni, a megszokottnál is nagyobb jelentősége van a szombati találkozónak, hiszen a Spartacus négy ponttal előzi meg a 11., már kieső helyen álló riválisát, vagyis győzelmükkel a hazaiak nagy lépést tehetnek a bennmaradás felé, a diósgyőri együttes ugyanakkor még mélyebb gödörbe kerülne. A két csapat tavasszal nyújtott teljesítménye között jelentős különbség mutatkozik, hiszen a házigazda négy győzelem és három döntetlen mellett csak a címvédő Ferencváros ellen maradt pont nélkül, a Diósgyőr ugyanakkor csak a Paksot (2–1) tudta legyőzni, a másik hét fellépése pedig összesen négy pontot hozott. Temesvári Attila, a nyíregyházi védelem alapembere ettől még jól tudja, a győzelmet senki sem adja ajándékba.

„Bár a mérkőzés után rövid ideig csalódottak voltunk, meg kell becsülni a Debrecenben szerzett pontot, hiszen keleti rangadón, ráadásul idegenben, jól szereplő csapattól hoztuk el – tekintett vissza az előző heti bajnokira Temesvári Attila. – Szombaton hasonló meccs következik, nagy lehetőséget jelent nekünk, győzelem esetén hét ponttal elléphetünk a DVTK-tól. Az előző héten természetesen figyelemmel követtük a diósgyőriek Kazincbarcika elleni bajnokiját, sokadszor bizonyosodott be, ebben a bajnokságban egy-egy párharc bárhogyan alakulhat. Nyilván bízunk a jó formánkban, van önbizalmunk, a tavasszal csak a Ferencvárostól kaptunk ki, ám a keleti rangadón bármi megtörténhet. Az utóbbi két fordulóban, a Fradi és a DVSC ellen is nagy közönség előtt játszottunk, és minden bizonnyal szombaton is telt ház lesz – az ilyen mérkőzésekért érdemes futballozni. Különös jelentőséget ad, hogy a két csapat a bennmaradásért küzd, felfokozott hangulat várható, a szurkolóink sokat segíthetnek abban, hogy hat bajnokival a vége előtt megnyugtató előnyre tegyünk szert.”

Noha a Nyíregyháza a bajnokság első és második körében is kikapott a DVTK-tól (hazai pályán 4–1-re, idegenben 2–0-ra), és a tavaszi rajt előtt még négypontos hátrányban volt riválisával szemben, azóta fordult a világ, jól sikerült téli felkészülés után a Spartacus kedvező helyzetbe hozta magát. Ebben kétségkívül kulcsszerepe van Temesvári Attilának is, aki csapata utóbbi tíz bajnokiját nem csupán végigjátszotta, hanem védő létére három gólt is szerzett.

„Élvezem a játékot, harmónia van a csapatnál, úgy érzem, összeállt minden – folytatta a 25 esztendős labdarúgó. – Öröm Nyíregyházán futballozni, pályafutásom legszebb időszakát élem, de bízom benne, lesz még a mostaninál sikeresebb is. A tavasszal jó formát mutatunk, hasonló folytatást remélek; egy biztos, a DVTK ellen senkit sem kell motiválni, tudjuk, mekkora a tét.”

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

Március 20., péntek

MTK Budapest–Paksi FC 0–2

Március 21., szombat

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Március 22., vasárnap

14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)