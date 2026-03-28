Szőr Levente: Ilyen öreg lennék már?

A klub első csapatának színeiben az 50. bajnoki mérkőzését játszotta a múlt héten vasárnap a Ferencváros ellen (1–1) Szőr Levente, a Kisvárda Master Good 25 éves középpályása, 29 meccsen a másodosztályban, 21-en az élvonalban lépett pályára. A kisvárdaiak saját nevelésű játékosa már a gárda történelmi, 2018-as feljutása idején megmártózott a mély vízben, első NB I-es mérkőzését pedig ugyancsak az FTC ellen játszotta.

„Hosszú idő telt el azóta, hogy tizenhét évesen a Sopron ellen öt-nullára megnyert utolsó fordulós mérkőzésen bemutatkoztam a kisvárdai csapatban – mondta lapunknak Szőr Levente, aki a 2017–2018-as NB II-es idény hajrájában kapott lehetőséget Kondás Elemér vezetőedzőtől, így Kovácsréti Márk után ő volt a második olyan futballista, aki a 2000-es években született, és bevetették a felnőttek között Kisvárdán. – Ha azt veszem, hogy ennek már lassan nyolc éve, azt mondom, hogy még csak ötven mérkőzésnél tartok a felnőttek között. Az első élvonalbeli fellépésemen kezdőként játszottam a Ferencváros ellen idegenben, jó nyolcvan percet tölthettem a pályán. Azt a 2020. júniusi mérkőzést a koronavírus idején, a hosszú leállás utáni újraindításkor játszottuk, és mivel sűrítettek a bajnoki programon, egymást érték a mérkőzések, sérültjeink is voltak, a vezetők pedig próbáltak súlyozni a bajnokik között, hiszen a kiesés ellen küzdöttünk. Az akkori vezetőedzőtől, Bódog Tamástól több fiatal lehetőséget kapott az Üllői úton, ám egészen a végéig tartottuk a gól nélküli döntetlent, mígnem Sigér Dávid oldalról, szinte az alapvonalról belőtt labdája valahogyan bement, azzal kaptunk ki egy-nullára a zárt kapus mérkőzésen.”

Azt mondja, hogy „még csak” ötven bajnokinál tart a felnőttcsapatban Kisvárdán, ám ha hozzátesszük, hogy az eleinte vármegye egyes, majd NB III-as tartalékcsapatban is van 142 fellépése (és 18 gólja), az utánpótlásban pedig az U13-tól egészen az U19-ig 140 bajnokit játszott (és 101 gólt szerzett), egészen „pofásan” mutat a kisvárdai színekben játszott 332 bajnoki és 131 gól. Ehhez jön még a 2023–2024-ben az NB II-es tiszakécskei kölcsönjáték alkalmával jegyzett 25 ­meccs és két gól.

„Amikor megláttam a klubhonlapon ezeket az adatokat, elgondolkodtam: ennyire öreg lennék már? – csodálkozott rá Szőr Levente, aki nevelőklubja színeiben az NB I-ben két, az NB II-ben tavaly négy gólt szerzett. – Meglepett, hogy az utánpótlásban több mint százszor találtam az ellenfelek kapujába, pedig abban az időben is középpályást játszottam, mint most. Akkori csapattársaim közül sajnos már senki sem futballozik magas szinten, én viszont azért dolgoztam egész pályafutásom során keményen, hogy Kisvárdán legyen belőlem élvonalbeli labdarúgó. Ez megadatott, bár nyilván szeretnék többet játszani, ezzel ki ne lenne így a helyemben. A rutinosabb klubtársaim közül Molnár Gáborral és Novothny Somával különösen jóban vagyok, ők sokat bátorítanak, több tanáccsal is ellátnak.”

És milyen volt az FTC elleni, számára jubileumi mérkőzésen csereként beállva pályára lépni? Mit tartogathat a szezon hátralévő része a tabella hatodik helyén álló újoncnál, amelynél matematikailag még nem, de a gyakorlatban egész biztosan számolhatnak a jövő évi NB I-es tagsággal?

„Izgalmas volt úgy beszállni a Ferencváros elleni mérkőzésen, hogy mindenképpen szerettük volna megőrizni az egy-egyes döntetlent. Felkészültünk a Fradiból, betartottuk a megbeszélteket, ennek köszönhető a bravúros eredmény. A bajnokságban végig biztonságos pozícióban érezhettük magunkat, nem gondoltam volna az elején, hogy szinte nem is kell izgulnunk a bennmaradás miatt. Szeretnénk a legtöbbet kihozni a hátralévő meccsekből, még a negyedik hely sem elérhetetlen. Sok múlik azon, hogy mit játszunk a következő két mérkőzésen az egyaránt előttünk álló Zalaegerszeggel és Debrecennel.”

28. FORDULÓ

Április 4., szombat

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Április 5., vasárnap

14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)