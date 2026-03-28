Sajbán Máté: Változtatni kell a mentalitáson és a játék intenzitásán!

JUDI ÁDÁM
2026.03.28. 09:31
Sajbán Máté nem adja fel a harcot, szerinte kicsikarható az élvonalban maradás a DVTK-val (Fotó: Czinege Melinda)
Továbbra is kieső helyen állnak az NB I-ben a diósgyőriek, s bár nehéznek tűnik a sorsolásuk, Sajbán Máté szerint a tabellán elöl szereplő csapatok ellen jobb teljesítményre képesek.  


– Hat fordulóval a bajnokság vége előtt kieső helyen állnak: nagy a baj?     
– Érezzük a nyomást, de egyáltalán nem reménytelen a helyzetünk – mondta lapunknak Sajbán Máté, a DVTK 30 éves támadója. – Nem kérdés, sok mindenen kell változtatnunk, talán jókor jött a válogatott szünet. A folytatásban változtatnunk kell a mentalitásunkon és a játékunk intenzitásán, hiszem, hogy meg tudjuk oldani a ránk váró feladatot.
    
– A jelenlegi helyzet rányomja bélyegét az öltözői hangulatra?
– A rossz eredmények dacára egyáltalán nem vagyunk letargiában. Nem dőlünk a kardunkba, nem temetjük a csapatot, maximálisan a feladatunkra összpontosítunk és keményen dolgozunk. Mindenkinek önmagában kell rendet tennie és csapatszinten kell megfelelően teljesíteni.
    
– Öt bajnoki óta nyeretlenek és az előző tizenegy NB I-es meccsen csak egyszer győztek. Mi ennek az oka?     
Sok a döntetlenünk, főleg hazai pályán, ami probléma. Jó néhány mérkőzésen megszereztük a vezetést, de kiengedtük a kezünkből, elkerülhető gólokat kapva, nyert helyzetből herdáltuk el a pontokat. Időnként talán figyelmetlenek és fegyelmezetlenek voltunk, illetve sajnos kétarcú a csapat meccseken belül is. Előfordul, hogy jól kezdünk, de a végére kiengedünk, és van, hogy a rossz kezdést követően a hajrára javulunk fel. Ez mentálisan sem tesz jót nekünk. Valahogy ezeken túl kell lépni, ha megszerezzük a vezetést, meg kell tartani, és ha hátrányba kerülünk, ki kell egyenlíteni, vissza kell kapaszkodni. Sok volt a könnyű pontvesztés, ez nem fér bele. Persze akadnak sima mérkőzések, ám most azokra gondolok, amelyek a kezünkben voltak.

– A közelmúltban edzőváltás volt, Vladimir Radenkovics helyét Nebojsa Vignje­vics foglalta el, ám az új szakvezetővel három meccsen még nem nyert a csapat. Mi változott az érkezésével
– Próbál más megközelítésben nekivágni a mérkőzéseknek, illetve finomított a taktikán. Sajnos még nem jöttek az eredmények, de remélem, a válogatott szünetben minél jobban elsajátítjuk az elképzeléseit és összeállnak a részletek.    

– Tavaly nyáron érkezett a DVTK-hoz, és a múlt hét végén szerezte meg az első bajnoki gólját. Átszakadt a gát?     
Nem kaptam sok lehetőséget, így nem stresszeltem ezen, bár egy-két gól talán jöhetett volna. A Nyíregyháza ellen volt egy tiszta helyzetem, berúgtam. Remélem, a hátralévő hat fordulóban betalálok néhányszor, hozzásegítve ezzel a csapatot az élvonalban maradáshoz.

–  Nem lesz könnyű kiharcolniuk, hiszen a Puskás Akadémiával, a Ferencvárossal, a Debrecennel, a Kisvárdával, az ETO FC-vel és a Pakssal játszanak még.     
Egyértelműen nekünk van a legnehezebb sorsolásunk, ám ebből nem lehet messzemenő következtetést levonni. Eddig az élcsapatok ellen sokkal jobb teljesítményt nyújtottunk, mint a tabella hátsó felében lévő együttesekkel szemben, remélem, ez így lesz most is. Ami a következő, Puskás Akadémia elleni bajnokit illeti, két szoros meccset játszottunk vele az idényben, idehaza lépünk pályára, a folytatásban talán ez lehet az egyik leginkább hozható találkozó. Nehéz lesz, de remélem, győzünk, és adott esetben máris beérhetjük pontszámban az előttünk lévő MTK-t. Nagyon fontos lesz a felcsútiak elleni találkozó, sok mindent megváltoztathat, a győzelem hozhatná magával utána a többit is.

A DVTK HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
28. FORDULÓ
Április 5., vasárnap
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
29. FORDULÓ
Április 10., péntek
20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
30. FORDULÓ
Április 18., szombat
19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
31. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK
32. FORDULÓ
ETO FC–Diósgyőri VTK
33. FORDULÓ
Diósgyőri VTK–Paksi FC

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC 

27

15

8

4

53–28

+25 

53 

  2. Ferencvárosi TC

26

15

5

6

50–28

+22 

50 

  3. Debreceni VSC

27

12

9

6

41–32

+9 

45 

  4. Zalaegerszegi TE

27

11

9

7

41–32

+9 

42 

  5. Paksi FC

27

11

8

8

49–38

+11 

41 

  6. Kisvárda

27

11

6

10

33–40

–7 

39 

  7. Puskás Akadémia

26

10

6

10

32–32

36 

  8. Újpest FC

27

9

6

12

35–44

–9 

33 

  9. Nyíregyháza 

27

8

8

11

38–45

–7 

32 

10. MTK Budapest

27

7

7

13

45–56

–11 

28 

11. Diósgyőri VTK

27

5

10

12

34–47

–13 

25 

12. Kazincbarcika

27

5

2

20

26–55

–29 

17 

 

 

