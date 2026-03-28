Sajbán Máté: Változtatni kell a mentalitáson és a játék intenzitásán!



– Hat fordulóval a bajnokság vége előtt kieső helyen állnak: nagy a baj?

– Érezzük a nyomást, de egyáltalán nem reménytelen a helyzetünk – mondta lapunknak Sajbán Máté, a DVTK 30 éves támadója. – Nem kérdés, sok mindenen kell változtatnunk, talán jókor jött a válogatott szünet. A folytatásban változtatnunk kell a mentalitásunkon és a játékunk intenzitásán, hiszem, hogy meg tudjuk oldani a ránk váró feladatot.



– A jelenlegi helyzet rányomja bélyegét az öltözői hangulatra?

– A rossz eredmények dacára egyáltalán nem vagyunk letargiában. Nem dőlünk a kardunkba, nem temetjük a csapatot, maximálisan a feladatunkra összpontosítunk és keményen dolgozunk. Mindenkinek önmagában kell rendet tennie és csapatszinten kell megfelelően teljesíteni.



– Öt bajnoki óta nyeretlenek és az előző tizenegy NB I-es meccsen csak egyszer győztek. Mi ennek az oka?

– Sok a döntetlenünk, főleg hazai pályán, ami probléma. Jó néhány mérkőzésen megszereztük a vezetést, de kiengedtük a kezünkből, elkerülhető gólokat kapva, nyert helyzetből herdáltuk el a pontokat. Időnként talán figyelmetlenek és fegyelmezetlenek voltunk, illetve sajnos kétarcú a csapat meccseken belül is. Előfordul, hogy jól kezdünk, de a végére kiengedünk, és van, hogy a rossz kezdést követően a hajrára javulunk fel. Ez mentálisan sem tesz jót nekünk. Valahogy ezeken túl kell lépni, ha megszerezzük a vezetést, meg kell tartani, és ha hátrányba kerülünk, ki kell egyenlíteni, vissza kell kapaszkodni. Sok volt a könnyű pontvesztés, ez nem fér bele. Persze akadnak sima mérkőzések, ám most azokra gondolok, amelyek a kezünkben voltak.

– A közelmúltban edzőváltás volt, Vladimir Radenkovics helyét Nebojsa Vignje­vics foglalta el, ám az új szakvezetővel három meccsen még nem nyert a csapat. Mi változott az érkezésével

– Próbál más megközelítésben nekivágni a mérkőzéseknek, illetve finomított a taktikán. Sajnos még nem jöttek az eredmények, de remélem, a válogatott szünetben minél jobban elsajátítjuk az elképzeléseit és összeállnak a részletek.

– Tavaly nyáron érkezett a DVTK-hoz, és a múlt hét végén szerezte meg az első bajnoki gólját. Átszakadt a gát?

– Nem kaptam sok lehetőséget, így nem stresszeltem ezen, bár egy-két gól talán jöhetett volna. A Nyíregyháza ellen volt egy tiszta helyzetem, berúgtam. Remélem, a hátralévő hat fordulóban betalálok néhányszor, hozzásegítve ezzel a csapatot az élvonalban maradáshoz.

– Nem lesz könnyű kiharcolniuk, hiszen a Puskás Akadémiával, a Ferencvárossal, a Debrecennel, a Kisvárdával, az ETO FC-vel és a Pakssal játszanak még.

– Egyértelműen nekünk van a legnehezebb sorsolásunk, ám ebből nem lehet messzemenő következtetést levonni. Eddig az élcsapatok ellen sokkal jobb teljesítményt nyújtottunk, mint a tabella hátsó felében lévő együttesekkel szemben, remélem, ez így lesz most is. Ami a következő, Puskás Akadémia elleni bajnokit illeti, két szoros meccset játszottunk vele az idényben, idehaza lépünk pályára, a folytatásban talán ez lehet az egyik leginkább hozható találkozó. Nehéz lesz, de remélem, győzünk, és adott esetben máris beérhetjük pontszámban az előttünk lévő MTK-t. Nagyon fontos lesz a felcsútiak elleni találkozó, sok mindent megváltoztathat, a győzelem hozhatná magával utána a többit is.

A DVTK HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN

28. FORDULÓ

Április 5., vasárnap

14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

29. FORDULÓ

Április 10., péntek

20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

30. FORDULÓ

Április 18., szombat

19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

31. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK

32. FORDULÓ

ETO FC–Diósgyőri VTK

33. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Paksi FC