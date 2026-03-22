Hiába vezetett a Kazincbarcika, szép gólokkal fordított az ETO FC

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3 (1–1)

Diósgyőr, DVTK Stadion, 483 néző. Vezette: Káprály

Gólszerző: Klausz (11.), ill. Vitális (38., 79.), Bíró B. (65.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A csalódást keltő, múlt hétvégi, a kiesés elkerüléséért küzdő MTK Budapest elleni hazai döntetlen után átrendezte kezdőcsapatát az ETO FC szakvezetője, Borbély Balázs. Négyen kerültek ki a tizenegyből: védőt, védekező középpályást, támadó középpályást egyaránt cseréltek a győriek. Ezzel szemben a Kazincbarcika szakvezetőjének, Kuttor Attilának alapból nem lett volna oka a változtatásra, de olykor a kényszer nagy úr. Mivel a sereghajtó két rutinos labdarúgója, Könyves Norbert és Meshack Ubochioma is megsérült, így egy helyett három labdarúgó került ki a kezdőből, azok után, hogy kilenc nappal ezelőtt az ideiglenes hazai pályájukon, Diósgyőrben – akkor éppen vendégként – négygólos győzelmet arattak a DVTK ellen.

Érdekesség, hogy a kapusposzton nem történt csere a Kazincbarcikánál, annak ellenére, hogy az NB I-ben bevett gyakorlat, egy-egy kölcsönvett játékost nem szerepeltetnek az övéi ellen. Ám ezen a meccsen az ETO FC-től a Kazincbarcikához időlegesen átigazolt 18 éves Kocsis Botond ott volt a gólvonal előtt.

A mérkőzés az előzetesen várható forgatókönyv szerint indult: a Kazincbarcika zártan védekezett, az ETO FC úgy próbált előnyös helyzetbe kerülni, hogy a két szélső védője feltoltan játszott, az esetleges labdavesztés esetén a védekező középpályások közül Tóth Rajmundnak kellett volna besegítenie. Erre azonban nem igazán volt szükség, a sárga-kékek nem tudtak támadást vezetni, de... Mégis gólt szereztek, a 11. percben, egy szögletet követően. A barcikaiak kilenc nappal ezelőtt szintén ebben az idősávban hozták össze első találatukat a DVTK ellen, megágyazva ezzel a meglepetés-eredménynek. A listavezető ETO FC nem akart hasonlóan járni, Nadir Benbuali néhány másodperc elteltével eltüntethette volna csapata hátrányát, de a kapusba lőtte a labdát, majd nem sokkal később Schön Szabolcs még ennél is közelebb járt az egyenlítéshez, de a kapufát találta el. Volt még egy-két átlövéses próbálkozása a győri együttesnek, de sokáig az a forgatókönyv érvényesült, amit a sereghajtó kitalált az éllovassal szemben. A két csapat közötti különbség, a győriek labdabirtoklási fölénye, türelemjátéka meghozta a megérdemelt egyenlítést, Nadir Benbuali és Vitális Milán kis területű összjátéka után utóbbi talált a kapuba.