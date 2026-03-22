Hiába vezetett a Kazincbarcika, szép gólokkal fordított az ETO FC

LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3 (1–1)
Diósgyőr, DVTK Stadion, 483 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Klausz (11.), ill. Vitális (38., 79.), Bíró B. (65.)
ÖSSZEFOGLALÓ
A csalódást keltő, múlt hétvégi, a kiesés elkerüléséért küzdő MTK Budapest elleni hazai döntetlen után átrendezte kezdőcsapatát az ETO FC szakvezetője, Borbély Balázs. Négyen kerültek ki a tizenegyből: védőt, védekező középpályást, támadó középpályást egyaránt cseréltek a győriek. Ezzel szemben a Kazincbarcika szakvezetőjének, Kuttor Attilának alapból nem lett volna oka a változtatásra, de olykor a kényszer nagy úr. Mivel a sereghajtó két rutinos labdarúgója, Könyves Norbert és Meshack Ubochioma is megsérült, így egy helyett három labdarúgó került ki a kezdőből, azok után, hogy kilenc nappal ezelőtt az ideiglenes hazai pályájukon, Diósgyőrben – akkor éppen vendégként – négygólos győzelmet arattak a DVTK ellen.
Érdekesség, hogy a kapusposzton nem történt csere a Kazincbarcikánál, annak ellenére, hogy az NB I-ben bevett gyakorlat, egy-egy kölcsönvett játékost nem szerepeltetnek az övéi ellen. Ám ezen a meccsen az ETO FC-től a Kazincbarcikához időlegesen átigazolt 18 éves Kocsis Botond ott volt a gólvonal előtt.
A mérkőzés az előzetesen várható forgatókönyv szerint indult: a Kazincbarcika zártan védekezett, az ETO FC úgy próbált előnyös helyzetbe kerülni, hogy a két szélső védője feltoltan játszott, az esetleges labdavesztés esetén a védekező középpályások közül Tóth Rajmundnak kellett volna besegítenie. Erre azonban nem igazán volt szükség, a sárga-kékek nem tudtak támadást vezetni, de... Mégis gólt szereztek, a 11. percben, egy szögletet követően. A barcikaiak kilenc nappal ezelőtt szintén ebben az idősávban hozták össze első találatukat a DVTK ellen, megágyazva ezzel a meglepetés-eredménynek. A listavezető ETO FC nem akart hasonlóan járni, Nadir Benbuali néhány másodperc elteltével eltüntethette volna csapata hátrányát, de a kapusba lőtte a labdát, majd nem sokkal később Schön Szabolcs még ennél is közelebb járt az egyenlítéshez, de a kapufát találta el. Volt még egy-két átlövéses próbálkozása a győri együttesnek, de sokáig az a forgatókönyv érvényesült, amit a sereghajtó kitalált az éllovassal szemben. A két csapat közötti különbség, a győriek labdabirtoklási fölénye, türelemjátéka meghozta a megérdemelt egyenlítést, Nadir Benbuali és Vitális Milán kis területű összjátéka után utóbbi talált a kapuba.
A második felidő elején Csinger Márk közeli lövését védte a barcikaiak kapusa, aztán olyasmi történt, ami addig nem: a befuthatatlan hosszúságúnak tűnő területen végigvitt egy támadást az ellenfél tizenhatosáig a Kazincbarcika. Az 52. percben Schön Szabolcs hibázott a kapu torkában, néhány másodperccel később Ferenczi János még nagyobb helyzetet hagyott ki a túloldalon, majd Kártik Bálint lövése után hárított a győri kapus. A kimaradt barcikai lehetőségek után a vendégek egy szögletet követően találtak be, a jobb oldali védő, Bíró Barnabás kétszer is próbálkozhatott a tizenhatos környékéről, középről, duplázása nyomán a labda a bal felső sarokban kötött ki. A zárt, mély védekezését hátránya ellenére sem adta fel a kék mezes együttes, ám a győriek sem azt, hogy újabb gólt szerezzenek, és Vitális Milán a hajrá előtt szép találattal lezárta a meccset.
Győzött a jobb a csapat, a Kazincbarcika ezúttal sem adta olcsón a bőrét, de a listavezető ellen csak fél órán át élt a meglepetés reménye. Az ETO FC ebben az évadban harmadszor is 3–1-re nyert a Kazincbarcika ellen.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
27
15
8
4
53–28
+25
53
|2. Ferencvárosi TC
25
15
4
6
49–27
+22
49
|3. Debreceni VSC
27
12
9
6
41–32
+9
45
|4. Zalaegerszegi TE
27
11
9
7
41–32
+9
42
|5. Paksi FC
27
11
8
8
49–38
+11
41
|6. Kisvárda
26
11
5
10
32–39
–7
38
|7. Puskás Akadémia
26
10
6
10
32–32
0
36
|8. Újpest FC
27
9
6
12
35–44
–9
33
|9. Nyíregyháza
27
8
8
11
38–45
–7
32
|10. MTK Budapest
27
7
7
13
45–56
–11
28
|11. Diósgyőri VTK
27
5
10
12
34–47
–13
25
|12. Kazincbarcika
27
5
2
20
26–55
–29
17
A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.