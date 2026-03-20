Megvan, mikor játsszák az ETO–FTC bajnokit a labdarúgó NB I-ben

B. A. P.B. A. P.
2026.03.20. 12:48
Vasárnap este találkozik az ETO a Ferencvárossal (Fotó: Kovács Péter)
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottsága nyilvánosságra hozta az NB I 28–30. fordulójának pontos menetrendjét. A címvédő Ferencváros a 30. fordulóban vasárnap este látogat a listavezető ETO FC-hez. Íme, a program!

28. FORDULÓ
Április 4., szombat
14.30: ZTE FC–Kisvárda Master Good (M4 Sport)
17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport)
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (M4 Sport)
Április 5., vasárnap
14.30: DVTK–Puskás Akadémia FC (M4 Sport)
17.00: DVSC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport)

29. FORDULÓ
Április 10., péntek
17.45: Puskás Akadémia FC–ETO FC (M4 Sport)
20.00: Ferencvárosi TC–DVTK (M4 Sport)
Április 11., szombat
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (M4 Sport)
17.45: MTK Budapest–ZTE FC (M4 Sport+)
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC, (M4 Sport)
Április 13., hétfő
20.00: Kisvárda Master Good–DVSC (M4 Sport)

30. FORDULÓ
Április 17., péntek
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport)
Április 18., szombat
14.15: ZTE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport+)
17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (M4 Sport)
19.30: DVTK–DVSC (M4 Sport)
Április 19., vasárnap
14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (M4 Sport)
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr26148450–27+23 50 
2. Ferencvárosi TC25154649–27+22 49 
3. Debreceni VSC26128640–31+9 44 
4. Zalaegerszegi TE26109739–32+7 39 
5. Kisvárda261151032–39–7 38 
6. Paksi FC26108847–38+9 38 
7. Puskás Akadémia251051031–3135 
8. Újpest FC26961135–42–7 33 
9. Nyíregyháza Spartacus26781135–44–9 29 
10. MTK Budapest26771245–54–9 28 
11. Diósgyőri VTK265101133–44–11 25 
12. Kazincbarcika26521925–52–27 17 

 

 

FTC NB I versenybizottság MLSZ Magyar Labdarúgó-szövetség Ferencváros
