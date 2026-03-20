Hét ellenféllel tíz felkészülési mérkőzést játszik a magyar jégkorong-válogatott

A szövetség pénteki bejelentése szerint Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata a tavalyinál is több helyen és több mérkőzéssel készül egymás utáni második vb-jére, négy országban hét riválissal tíz meccse lesz. A menetelés a „Veletek Bárhova Turné 2.0” nevet viseli.

Az első két mérkőzés a feljutásért harcoló lengyelekkel szemben lesz április 16-án és 17-én a Megyeri úton, utóbbi napon előtte a közeli káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban 16 órakor a magyar női válogatott játszik divízió I/A vb-meccset az olaszokkal, így a szurkolók kényelmesen átérhetnek a férfiak összecsapására is Újpestre.

Ezt követően két részre oszlik a keret. Az egyik Svájcba utazik, és Bielben április 23-án és 24-én a hazaiakkal mérkőzik meg, míg a gárda másik fele 24-én Szombathelyen, 25-én pedig Győrben a japánokkal találkozik. Utóbbi összecsapás lesz az utolsó hazai fellépés a vb előtt.

Május első két napján Koppenhágában lép fel a Majoross-csapat, elsején Norvégia, 2-án pedig a házigazda Dánia lesz az ellenfél. Május 7-én Bledben a szlovénokkal találkozik a válogatott, amely a svájci vb-re már úgy utazik ki, hogy Neuchatelben május 13-án megmérkőzik Kanadával.

„Az elsődleges szakmai célunk, hogy minél jobb ellenfelekkel gyakoroljunk – mondta Majoross Gergely szövetségi kapitány. – Természetesen nemcsak a saját elképzeléseinktől függ, hogy miként sikerül lekötni mérkőzéseket. Tavaly az volt az ellenfelek igénye, hogy Magyarországon játsszunk velük, és úgy alakult, hogy lett belőle nyolc hazai mérkőzés. Az idén lesznek hazai és idegenbeli meccsek is, ugyanakkor az ellenfelek minőségére nem lehet panasz. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy Kanada úgy is játszani szeretne velünk, hogy most nem Budapesten és nem a telt házas MVM Dome-ban találkozunk, illetve, hogy Svájc megkeresett minket, hogy játsszunk velük kétszer. Ezek fontos lépések a válogatott életében, mind azt jelzik, hogy szépen lassan felkerülünk a nemzetközi elit térképére. Az út rögös és tudjuk, hogy ezek a csapatok ma lényegesen erősebbek nálunk, de mi akkor tudunk még jobbá válni, ha folyamatosan és minél többször topcsapatokkal játszhatunk. Én nagyon örülök, hogy ez idén még a tavalyinál is nagyobb számban és magasabb szinten sikerül.”

A tavaly fennállása során először benn maradó válogatott már Zürichben játssza vb-mérkőzéseit. Május 16-án a finnek, másnap pedig az osztrákok, 19-én a britek, 22-én a németek, 23-án a házigazda svájciak, 25-én a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiak, 26-án pedig a lettek lesznek az ellenfelek. A csoport első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban folytatja. Reális cél a bennmaradás lehet.

A vb-felkészülési program

Április 16., csütörtök: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út, 19.00

Április 17., péntek: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út 19.00

Április 23., csütörtök: Svájc–Magyarország, Biel 19.45

Április 24., péntek: Magyarország–Japán, Szombathely 19.00 és Svájc–Magyarország, Biel 19.45

Április 25., szombat: Magyarország–Japán, Győr 18.00

Május 1., péntek: Magyarország–Norvégia, Koppenhága 14.00

Május 2., szombat: Dánia–Magyarország, Koppenhága 15.00

Május 7., csütörtök: Szlovénia–Magyarország, Bled 18.30

Május 13., szerda: Magyarország–Kanada, Neuchatel 19.00