Szerződést hosszabbított fiataljával az NB II-es Videoton

2026.03.20. 12:34
Ekbauer Tamással szerződést hosszabbított a Videoton (Fotó: vidi.hu)
Szerződést hosszabbított 18 éves támadó középpályásával, Ekbauer Tamással a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár – számolt be róla a klub honlapja.

A 2008. február 28-án született támadó középpályás 2023 nyarán igazolt Veszprémből Fehérvárra. Első idényében az U16-os kiemelt bajnokságban 20 bajnokin két gólt szerzett, míg az U17-es alapcsoportban 5 mérkőzésen négy gólig jutott. 2024 augusztusában írta alá élete első profi szerződését a fehérváriakkal, a 2025–2026-os kiírásban pedig már többször az első csapattal edzett. Ekbauer Tamás jelenleg, a tavaszi szezonban kölcsönben az NB III-as VSC 2015 Veszprém együttesénél szerepel – eddig három bajnokin lépett pályára kezdőként –, de a Videotonnál hosszú távon számítanak rá.  

Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy szerződést hosszabbított velem a Videoton, egyben visszajelzés felém, hogy bíznak bennem és számítanak rám – mondta a klubhonlapnak a 18 éves játékos. – Nagyon sokat jelent nekem, hogy most tavasszal már felnőttbajnokságban játszhatok. Veszprémben is érzem a bizalmat, gyorsan befogadott a csapat és a stáb, az edzéseken és a mérkőzéseken is jól érzem magam, csak jókat tudok mondani az elmúlt bő másfél hónapról.”

Ekbauer Tamás ezt a fél évet kölcsönben tölti Veszprémben annak érdekében, hogy az U19-es bajnokság után szintet lépjen és már a felnőttek mezőnyében szerezzen meccsrutint – ezt már Nikolics Nemanja fehérvári sportigazgató mondta. – Hozzáállásával és a pályán mutatott teljesítményével meg vagyunk elégedve, és Veszprémből is pozitív visszajelzéseket kapunk. Mindenképpen számítunk rá hosszú távon a Videoton játékosaként, ennek eredménye a mostani szerződéshosszabbítás.” 

Arról nem írtak a fehérváriak, hogy a fiatal játékos pontosan hány évre kötelezte el magát a klubnál.

 

