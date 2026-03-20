Gyász: elhunyt José Mourinho egykori kapusedzője

T. Z.T. Z.
2026.03.20. 13:00
Silvino Louro (1959-2026)
gyász José Mourinho Silvino Louro
Életének 68. évében csütörtökön elhunyt Silvino Louro, aki korábban a Portónál, a Chelsea-nél, az Internazionalénál, a Real Madridnál és a Manchester Unitednél is José Mourinho kapusedzőjeként dolgozott – írta meg a portugál Record.

Az elismert kapusedző Madridban hunyt el nem sokkal azt követően, hogy februárban kórházba szállították – erről pedig már a Marca számolt be.

Silvino Lourótól megható sorokkal búcsúzott José Mourinho hivatalos közösségi oldalán: „Most sírok, de képes leszek majd nevetni, mégpedig sokat nevetni és beszélni rólad, s felidézni minden pillanatot. A Mourinho család szeret téged, a szívünkben továbbra is élni fogsz. Ezután is hallgatni fogom minden egyes meccs előtt, hogy minden rendben lesz, tesó. Nyugodj békében, testvérem!”

A 67 éves, setúbali születésű korábbi kapus a Portóval és az Internazionaléval is Bajnokok Ligáját nyert Mourinho munkatársaként, és többek között olyan világklasszis kapusokkal dolgozott együtt, mint Vítor Baía, Júlio César, Iker Casillas vagy Petr Cech.

 

Legfrissebb hírek

Március 26-án vesznek végső búcsút Katona Andrástól

Vízilabda
19 órája

Lapaj fent játszik tovább – Tóth Anita emlékezik Dávid Sándorra

Egyéb egyéni
2026.03.18. 11:17

Gyász: elhunyt Dávid Sándor sportújságíró

Egyéb egyéni
2026.03.18. 08:16

Elhunyt az olimpiai bajnok atléta

Atlétika
2026.03.13. 16:53

Gyász: elhunyt az FC Barcelona korábbi elnöke

Spanyol labdarúgás
2026.03.13. 12:34

Gyász: 101. életévében elhunyt Füzesséry Gyula kajak-kenu mesteredző

Kajak-kenu
2026.03.09. 14:35

Gyász: 20 évesen elhunyt Borsos Barna, az Újpesti Jégkorong Akadémia U21-es csapatának játékosa

Jégkorong
2026.03.08. 13:16

Elhunyt Katona András, olimpiai bronzérmes, fair play díjas vízilabdázó

Vízilabda
2026.03.05. 18:09
Ezek is érdekelhetik