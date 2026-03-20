Gyász: elhunyt José Mourinho egykori kapusedzője

Az elismert kapusedző Madridban hunyt el nem sokkal azt követően, hogy februárban kórházba szállították – erről pedig már a Marca számolt be.

Silvino Lourótól megható sorokkal búcsúzott José Mourinho hivatalos közösségi oldalán: „Most sírok, de képes leszek majd nevetni, mégpedig sokat nevetni és beszélni rólad, s felidézni minden pillanatot. A Mourinho család szeret téged, a szívünkben továbbra is élni fogsz. Ezután is hallgatni fogom minden egyes meccs előtt, hogy minden rendben lesz, tesó. Nyugodj békében, testvérem!”

A 67 éves, setúbali születésű korábbi kapus a Portóval és az Internazionaléval is Bajnokok Ligáját nyert Mourinho munkatársaként, és többek között olyan világklasszis kapusokkal dolgozott együtt, mint Vítor Baía, Júlio César, Iker Casillas vagy Petr Cech.