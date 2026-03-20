Preska Bálintot motiválta a napfelkelte, egyenlített a PUB-on

Sikeres teljesítésével egyenlített, így jelenleg az állás: Preska Bálint–PUB 1–1.

Kétezerhuszonötben próbálkoztam már, de sajnos százhatvan kilométernél a saját hibámból gyomorprobléma miatt ki kellett szállnom – mondta a Csupasportnak Preska Bálint, aki 25 óra 12 perc alatt teljesítette a privát Ultrabalatont. – Éppen ezért, mindenképpen egyenlíteni akartam, szerencsére minden a terv szerint ment, így össze is jött. Nem tűztem ki konkrét időeredményt előzetesen, de ha valaki kérdezte, neki azt mondtam, hogy huszonöt, huszonhat órán belül szeretnék beérni. Úgy látszik, jól kalkuláltam a rajt előtt.

Milyen volt a futás?

Szakaszokra tűztem ki célokat, menet közben voltak apróbb vágyaim. Azt tudtam, hogy a déli part elejéig szeretném tartani a kezdeti tempót, ott pedig tudatosan lassítottam. Eldöntöttem, hogy inkább több szünetet tartok, de semmiképp sem sétálok bele. Ez is összejött, huszonkét órát voltam mozgásban, így körülbelül három és fél óra volt az állásidőm. Szóval, végig futómozgásban haladtam, ami abszolút elégedettséggel tölt el.

Volt bármi nehézség?

Ilyen hosszú távon a hazai ultrafutók krémjébe tartozó sportolókat leszámítva mindenkinek van nehézsége. Nos, nekem a lábaim százötven kilométer után már nem igazán igényelték a mozgást – ekkor néhány percet pihentem esetleg masszíroztattam. … Abszolút céltudatosan lépkedtem előre, jól menedzseltem a dolgokat, amikor a lábaim nem akartak menni, akkor fejben meggyőztem saját magam, hogy de, igenis tovább kell haladni. Bevallom, nehéz volt a vége, de kis célokat tűztem ki magam elé, amelyeket teljesítettem is. Balatonvilágos és Balatonakarattya után a célegyenesre fordulva viszont volt egy olyan gondolatom, hogy jó lenne, ha minél többet futnék sötétbe, és minél később jönne a napfelkelte. Végül Csopak előtt kelt fel a nap, nagyon szép volt. Szeretek futás közben kisebb célokat kitűzni, ezek segítenek átlendülni a holtponton és plusz energiát adnak. Jó hatással van rám, ha egyfajta egészséges nyomást helyezek saját magamra.

Lesznek még hosszabb távú versenyei?

Márciusban nem lesz versenyem, az edzés kerül középpontba, majd szokás szerint az április és május brutálisan alakul. Sorban jönnek a megmérettetések, négy darab száz kilométer feletti versenyem is lesz, futok mind terepen, mind aszfalton. Szóval, fel kell készülnöm a sorozatterhelésre, de ebben az időszakban nem az eredményeken lesz a hangsúly. Aztán nyár elején kezdődnek az olyan megmérettetések, ahol már lesznek komoly céljaim az eredményt tekintve, s ez az időszak egészen őszig tart.



