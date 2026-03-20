Pál Patrik: Nagyot lépett előre a magyar futsal

2026.03.20. 12:06
Pál Patrik a pályán is érezte, az Eb-n jobb minségű útra lépett a magyar futsal (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
futsal Suscsák Máté magyar futsalválogatott Pál Patrik
Büszke a futsalválogatott Európa-bajnoki teljesítményére Pál Patrik, de azt is tudja, innentől ezt a magas szintet várják el a csapattól.

Az idő megszépíti az emlékeket, hajlamos elhalványítani a negatívumokat, miközben a pozitívumokat emeli ki, a kellemetlen élményeket pedig tanulsággá szelídíti. Ez a tézis teljesen megállja helyét a futsalválogatott Európa-bajnoki szereplését illetően is. Amíg január végén Ljubljanában az Olaszország elleni utolsó csoportmeccset (1–1) követően az öltözőfolyosón és az interjúzónában – érthető módon – csak elkeseredett, kisírt szemű, csalódott magyar játékosokkal találkoztunk, addig szűk két hónappal később már örömtelien, a büszkeség hangján mesélt a tornáról a csapat középpályása, Pál Patrik. 

„Bár nem telt el az Európa-bajnokság óta olyan sok idő, az emléke megszépült – mondta a Nemzeti Sportnak az Újpest játékosa. – Pályafutásom egyik legnagyobb eredményének és élményének tartom, hogy részt vehettem a tornán. Nagyot lépett előre a magyar futsal, büszke vagyok a sajnálatos kiesés ellenére is az eredményre, s szerintem ezzel így van az egész csapat és a magyar futsalban mindenki más is. Ezzel együtt magasra is tettük a lécet, mivel kiderült, ez a teljesítmény bennünk van, így az edzői stáb tagjai és a szurkolók okkal várhatják el tőlünk a hasonló szereplést a jövőben. Most a vb-selejtezők várnak ránk, Európából csak néhány csapat kvalifikál a világbajnokságra, így nem kimondott cél, hogy kijussunk, de persze nagyon jó lenne. Viszont nagyszerű erőfelmérő lehet számunkra, egyfajta lépcsőfok a következő Európa-bajnokság felé, ahova ki szeretnénk jutni és hasonlóan jól szeretnénk teljesíteni, mint januárban."

Suscsák Máté az Újpest támadója: – Decemberben fantasztikus hangulatú meccset játszottunk a Veszprémmel, és ha jól tudom, most is telt ház várható, szóval szeretnénk kiszolgálni a közönséget és megszerezni a három pontot, amellyel nagy lépést tehetünk célunk elérése, az éremszerzés felé. Tudjuk, mire képes ellenfelünk, de hazai pályán veretlenek vagyunk, ezt szeretnénk megtartani.
A válogatott programot megelőzően viszont klubcsapatbeli kötelezettségeinek kell eleget tennie Pál Patriknak. Az élvonal rájátszását két forduló után vezeti csapata, az eddig a bajnoki címet egyszer sem elhódító Újpest, s amennyiben péntek este legyőzi a címvédő Veszprémet, nagy lépést tesz az elődöntős szereplés és a hőn áhított bajnoki cím felé.

„Nagyon jól kezdtük a felsőház küzdelmeit, két öt nullás győzelem áll a nevünk mellett – mondta még a 28 éves játékos. – Magunkhoz kell ragadni a kezdeményezést, ki kell használnunk, hogy a Veszprém kétszer is botlott. Három pont az előnyünk, ha hazai pályán nyerünk a címvédővel szemben, illetve jövő héten a másik közvetlen rivális, a Nyíregyháza ellen, akkor már tetemesebbnek mondható különbség lenne köztünk és üldözőink között. Persze, meccsről meccsre kell vennünk az akadályokat, de bizakodó vagyok, mindenki egészséges és jó formában játszik, remélem, folytatjuk a jó szériát és bejutunk a döntőbe."

 

futsal Suscsák Máté magyar futsalválogatott Pál Patrik
