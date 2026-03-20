Megvan a magyar válogatott új idegenbeli meze – kép

M. B.M. B.
2026.03.20. 09:14
Fotó: Instagram/@mlsztv
mez Adidas magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség nyilvánosságra hozta a magyar labdarúgó-válogatott új idegenbeli szerelését.

A korábbiakhoz hasonlóan ez a mez is fehér színű, de újdonságnak számít a gallér, illetve az ujjak végén látható magyar trikolór, továbbá a gyártó Adidas klasszikus, háromlevelű logójával vannak ellátva a szerelések. 

A mezt 10 órától az MLSZ webshopjában meg is lehet vásárolni – tájékoztat az MLSZ. 

Fotó: mlsz.hu

 

