Megvan a magyar válogatott új idegenbeli meze – kép
A Magyar Labdarúgó-szövetség nyilvánosságra hozta a magyar labdarúgó-válogatott új idegenbeli szerelését.
A korábbiakhoz hasonlóan ez a mez is fehér színű, de újdonságnak számít a gallér, illetve az ujjak végén látható magyar trikolór, továbbá a gyártó Adidas klasszikus, háromlevelű logójával vannak ellátva a szerelések.
A mezt 10 órától az MLSZ webshopjában meg is lehet vásárolni – tájékoztat az MLSZ.
