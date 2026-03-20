Tizenhét éves világcsúcs dőlt meg 50 méteres gyorsúszásban

Új világcsúcs született férfi 50 méteres gyorsúszásban az ausztrál Cameron McEvoy révén.
A swimswam szakportál beszámolja szerint a szám ausztrál olimpiai bajnoka a kínai Sencsenben zajló nemzetközi viadalon 20.88 másodperccel diadalmaskodott, ezzel a brazil Cesar Cielo 2009-es „cáparuhás” rekordját adta át a múltnak.
A 31 éves úszó egy testhosszal nyerte meg a leggyorsabb számot, megelőzve többek között a világbajnoki bronzérmes, ezúttal második amerikai Jack Alexyt és honfitársát, Kyle Chalmerst.
McEvoy mindeddig a negyedik legjobb idővel rendelkezett, eddigi csúcsa 21.06 volt. Párizsban 21.25-tel nyert ötkarikás aranyat, tavaly Szingapúrban 21.14-gyel lett világbajnok.
