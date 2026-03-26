Botka Endre: A jelenlegit megelőző két edző nem igazán könnyítette meg a dolgomat

2026.03.26. 15:15
Pascal Jansennel (balra) és Dejan Sztankoviccsal sem volt felhőtlen a viszonya Botka Endrének (Fotó: Török Attila, Szabó Miklós – NS-montázs)
FTC Dejan Sztankovics Botka Endre Fradi Pascal Jansen Ferencváros
A Ferencváros hátvédje, Botka Endre a Metropolnak nyilatkozott pályafutása elmúlt éveiről. A 30-szoros válogatott játékos többek között arról beszélt, nem jött ki jól csapata korábbi vezetőedzői közül Dejan Sztankoviccsal és Pascal Jansennel.

„Az elmúlt másfél év kifejezetten kemény volt: ha visszanézek a legutóbbi Európa-bajnokság óta történtekre, jól látszik a visszaesés, ami eléggé elkeserítő. Természetesen ebben nekem is van bőven részem, sok mindent lehetett volna másképp alakítani. Ugyanakkor a jelenlegit megelőző két edző – hogy finoman fogalmazzak – nem igazán könnyítette meg a dolgomat” – jelentette ki a Metropolnak Botka Endre.

A Ferencvárost 2023 szeptembere és 2024 májusa között irányító Dejan Sztankovics kapcsán Botka elmondta, nem mindig találták meg a közös hangot.

„Nekem alapvetően az szokott nehézséget okozni, ha nincs őszinteség. Nem az bánt, ha nem kapok lehetőséget – teljesen elfogadom, ha valaki jobb nálam, ilyenkor egyértelmű, hogy többet kell beletennem. Itt viszont nem erről volt szó. Egyszerűen nem kaptam választ arra, mi miért történik, és ez volt az igazán nehéz. Ennek ellenére próbáltam elfogadni a helyzetet, hiszen közeledett az Európa-bajnokság. Külön beszéltem is vele, hogy amennyire lehet, segítsen abban, hogy játékban maradjak, mert Marco Rossi már szóvá tette, hogy nem kapok elég lehetőséget. Bennem emiatt egyre nőtt a feszültség, mert mindenáron ott szerettem volna lenni az Eb-n.” 

Botka végül elutazhatott a németországi kontinenstornára, ahol egy mérkőzésen lépett pályára: a Skócia ellen 1–0-ra megnyert találkozót végigjátszotta.

A Ferencvárosnál 2024 nyarán Pascal Jansen ült le a kispadra.

„Már az első napokban éreztem, hogy valami nem stimmel. Mondtam is neki, hogy bárhol számíthat rám, ahol szüksége van rám, de a reakciójából rögtön látszott, hogy ez nem lesz egyszerű” – mesélte a 31 esztendős Botka.

„A felkészülési meccseken alig kaptam lehetőséget, aztán egy edzés előtt közölte, hogy lesznek játékosok, akikkel nem igazán számol a közeljövőben – én is közéjük kerültem. Az edzés után azonnal odamentem hozzá, hogy beszéljük meg, mert ha így látja, inkább váltanék, amíg még nyitva van az átigazolási időszak. Azt mondta, hátrány számomra, hogy a válogatottal voltam, és nem az elejétől az edzőtáborban. Ez sokkolt, mert nem pihenni voltam, hanem egy Európa-bajnokságon, ahol a nemzetemet képviseltem. Ott tört meg bennem valami.” 

„Az utolsó másodperces becserélésem a Nice elleni Európa Liga-meccsen írja le legjobban a kapcsolatunkat. Sokan félreértették a frusztrációmat: nem az zavart, hogy másodperceket töltöttem a pályán, hanem az, amit utána mondott. Azt állította, nem tudta, mennyi idő van még hátra, amit nem értettem. Ha problémája volt velem, azt mondja ki egyenesen” – jelentette ki a hátvéd, aki 2025 tavaszát Kecskeméten töltötte kölcsönben, a jelenlegi idényben pedig – Robbie Keane irányítása mellett – négy tétmérkőzésen lépett pályára az első csapatban.

 

FTC Dejan Sztankovics Botka Endre Fradi Pascal Jansen Ferencváros
