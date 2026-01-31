NB I: Újpest FC–Puskás Akadémia FC

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC – élőben az NSO-n!

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 18.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Káprály

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Már 32 NB I-es találkozójuk volt, ezeknek egy híján a fele – 15 – a felcsútiak győzelmével ért véget, 10 iksz és 7 lila-fehér siker mellett. A gólátlag elég magas, 3.3 mérkőzésenként.

♦ A legutóbbi 10 meccsükből csupán egyet tudtak megnyerni a lila-fehérek, 2024 márciusában a Pancho Arénában (2–0). Az előző 3 egymás elleni összecsapásuk döntetlen lett, az októberi felcsúti volt a párharc során az egyetlen, amelyiken nem esett gól.

♦ Az újpestiek házigazdaként bajnokikon mindössze 2-szer tudták megverni a Puskás Akadémiát: 2018 októberében 2–0-ra, majd 2022 márciusában 2–1-re. Ötször végeztek döntetlenre, míg 9-szer a vendég felcsútiak bizonyultak jobbnak. Legutóbb tavaly márciusban úgy végeztek 1–1-re, hogy Hornyák Zsolt csapatának gólját az azóta kölcsönbe a DVTK-hoz került Lamin Colley lőtte, aki 8 találatával a párharc gólkirálya.

♦ A lila-fehérek hiába játszottak szombaton az 52. perctől emberelőnyben Nyíregyházán, nem tudták kiharcolni a győzelmet Dárdai Pál sportigazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző bemutatkozó bajnokiján (1–1) – ezzel együtt már 3 forduló óta őrzik a veretlenségüket (2 győzelem, 1 iksz).

♦ A Puskás Akadémia a Paks elleni 2–1-es vereséggel kezdte a 2026-os évet, és a mezőny első feléből az egyetlen olyan csapat, amely az előző 2 fordulóban pont nélkül maradt.

♦ Az Újpest a 23 pontjából mindössze 8 pontot kapart össze hazai pályán, a mérlege 2–2–5. Az őszi záró fordulóban a Kazincbarcika 2–1-es legyűrésével 7 meccses, 2 döntetlenből és 5 vereségből álló otthoni nyeretlenségének vetett véget.

♦ A Puskás Akadémia a 7. helyen tanyázik a vendégtáblázaton, a mutatója 4–2–3. Hármas holtversenyben a felcsútiak idegenbeli meccsein esett átlagban a legkevesebb gól, 2.56.