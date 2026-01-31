Meglepetés a fővárosban, a Barcika idegenben is két góllal győzte le az MTK-t!

LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 1–3 (1–2)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Polievka (55.), ill. Rácz L. (3.), Radkowski (44.), Major M. (75.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
KAPKODTUK A FEJÜNKET az első nyolc percben! A harmadikban meglepetésre vezetést szerzett a vendégcsapat, szöglet után, az idény előtt Pécsről szerződtetett, viszonylag kevésbé terhelt, harmincéves belső védő, Rácz László remek fejes góljával. Aztán két perccel később egyként ugrottak fel a helyükről a hazai szurkolók tizenegyest követelve kezezés miatt, de jól tette Bognár Tamás játékvezető, hogy nem fújt, mert valójában az MTK-csatár, Róbert Polievka kezét érintette a labda. A nyolcadik percben pedig rezdült a háló, egy villámgyors átmenet után Molnár Ádin a kapuba talált – ezúttal viszont Bognár Tamás helyett a VAR-szobában ülők döntöttek jól, mert jelezték a játékvezetőnek, hogy az akció elején Róbert Polievka lesen volt.
Az izgalmak után maradt tehát a vendégvezetés, és a felek elkezdték rendezni a sorokat. A hazai pályán játszó kék-fehéreknek menniük kellett az eredmény után, így nem csoda, hogy ők birtokolták hetven százalékban a labdát a visszazáró sereghajtó ellen. A Kuttor Attila vezetőedző által remekül megszervezett barcikai védelem azonban masszív volt, még ha egy-két hajmeresztő megoldás (például Ferenczi János értelmezhetetlen „keresztlabdája”) borzolta is a vendégszurkolók kedélyét. Látva, hogy a borsodiak lényegében máris berendezkedtek az előnyük őrzésére, az MTK megengedhette magának azt is, hogy a jobbhátvéd Varju Benedeket feljebb tolja, a csapatkapitány gyakran az ellenfél tizenhatosának csücskén bukkant fel. Több esetben azonban szerencsével úszta meg a gólt a Kazincbarcika, viszont egy ízben kontrából majdnem el tudott menni egyedül Meshack Ubochioma. S ahogy a félidő elején, úgy annak végén is felpörögtek az események. A 44. percben megduplázta az előnyét a Barcika a téli szerzemény, az ír Waterfordtól szerződtetett lengyel Kacper Radkowski góljával, de még a szünet előtt szépíteni tudott az MTK.
Válogatott játékosok álltak be a szünetben mindkét csapatba, a vendégekébe Könyves Norbert, az MTK-ba Kata Mihály (negyedórával később pedig Németh Krisztián is). És majdnem góllal kezdte a második félidőt is a Kazincbarcika, egy akción belül háromszor is a kapuba kerülhetett volna a labda, végül Meshack Ubochioma fejelt fölé néhány lépésről (vesztesége is volt a vendégeknek, sérülés miatt le kellett cserélni a csapatkapitány Kártik Bálintot, ő adta a gólpasszt mindkét barcikai találat előtt). Az utolsó fél órában sorjáztak a hazai helyzetek, olykor ordító lehetőségeket is ki tudtak hagyni a kék-fehérek a 4–4–2-es hadrendre átálló Kazincbarcika ellen. Amely aztán végig vitt egy kontrát, amelynek befejezéseként Major Marcell a jobb alsó sarokba fejelte a labdát, kétgólosra növelve a különbséget.
Az MTK-n már nem érződött ezután, hogy vissza tudna jönni a meccsbe, így ugyanúgy 3–1-re kikapott az újonctól, mint az ősszel, viszont a bajnokságnak jót tett a barcikai siker: nincs végzetesen leszakadó csapat a mezőnytől, fokozódik a kiesés elleni küzdelem.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|19
|11
|5
|3
|39–18
|+21
|38
|2. Paksi FC
|19
|10
|6
|3
|41–27
|+14
|36
|3. Ferencvárosi TC
|19
|10
|4
|5
|36–21
|+15
|34
|4. Debreceni VSC
|19
|10
|4
|5
|29–23
|+6
|34
|5. Puskás Akadémia
|19
|8
|4
|7
|25–25
|0
|28
|6. Kisvárda
|19
|8
|3
|8
|24–32
|–8
|27
|7. Zalaegerszegi TE
|19
|7
|6
|6
|30–26
|+4
|27
|8. MTK Budapest
|20
|7
|3
|10
|37–42
|–5
|24
|9. Újpest FC
|19
|6
|5
|8
|28–33
|–5
|23
|10. Diósgyőri VTK
|19
|4
|6
|9
|26–33
|–7
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|19
|3
|6
|10
|20–35
|–15
|15
|12. Kazincbarcika
|20
|4
|2
|14
|20–40
|–20
|14