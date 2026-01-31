Szerbiával vagy Litvániával játszik a vb-ért a magyar kéziválogatott

„Amennyiben Szerbia továbbjut az előselejtezőből, ami felől nincs kétségem, akkor mondhatjuk, hogy a legnehezebb ellenfelet kaptuk az összes közül” – idézi Chema Rodríguez szövetségi kapitányt a magyar szövetség honlapja.

Hozzátette: honfitársa, Raúl González személyében a szerbek kiváló edzővel rendelkeznek, az Európa-bajnokságon legyőzték a döntőre készülő németeket, megszorongatták a spanyolokat, de végül kikaptak Ausztriától, ezért nem jutottak tovább.

„Komplett csapat, remek átlövőkkel, kapusokkal, irányítókkal, beállókkal, szélsőkkel, nincs is gyenge pontja. Rendkívül versenyképesek, kiemelkedő csapat” – magyarázta a magyarok spanyol szakvezetője.

Rodríguez hangsúlyozta: a jövő évi világbajnokság a ciklus egyik legfontosabb versenye, kritikus az olimpiai kvalifikáció szempontjából, ezért mindent megtesznek majd, hogy kijussanak, de ez „őrülten nehéz lesz”.

AZ EURÓPAI SELEJTEZŐ 3. FORDULÓJÁNAK PÁROSÍTÁSA

Szerbia vagy Litvánia–Magyarország

Észak-Macedónia–Ukrajna vagy Szlovákia

Bosznia-Hercegovina vagy Koszovó–Feröer

Csehország–Franciaország

Svájc–Olaszország

Finnország vagy Montenegró– Szlovénia

Norvégia–Törökország vagy Románia

Ausztria–Lengyelország vagy Lettország

Spanyolország–Grúzia vagy Izrael

Görögország vagy Belgium–Hollandia

Az első mérkőzésen az előrébb sorolt csapatok a pályaválasztók.

AMIT AZ EURÓPAI SELEJTEZŐRŐL TUDNI KELL

A 2027-es világbajnokságon Európát 16 válogatott képviseli. Németország rendezőként, Dánia címvédőként tagja a mezőnynek. Hozzájuk csatlakozott volna az idei Európa-bajnokság első négy helyezettje, mivel azonban a németek és a dánok vívják a finálét, az elődöntő két vesztese, Horvátország és Izland mellett az 5. helyezett Portugália és a 6. helyezett Svédország is vb-kvótához jutott.

Az európai selejtező további tíz kvótáért zajlik. Az ősszel lejátszott első körből három csapat (Koszovó, Lettország, Törökország) jutott tovább. A másodikban (márciusban) nyolc oda-visszavágós párharcot rendeznek; az említett hármakhoz a mostani Eb hat csoportnegyedikje, valamint – az érvényes nemzeti rangsor alapján – további hét válogatott csatlakozik. A párharcok a következők lesznek:

Bosznia-Hercegovina–Koszovó

Izrael–Grúzia

Ukrajna–Szlovákia

Szerbia–Litvánia

Lengyelország–Lettország

Törökország–Románia

Görögország–Belgium

Finnország–Montenegró

Az innen továbbjutó nyolc válogatott, valamint Csehország és Olaszország vehet majd részt a tíz kiemelt mellett a vb-selejtező harmadik körében, amelyet májusban rendeznek meg: az első mérkőzéseket május 13–14-én, a visszavágókat május 16–17-én játsszák le.

A 2027-ES VB KVÓTÁI ÉS RÉSZTVEVŐI

A RENDEZŐ JOGÁN: Németország

CÍMVÉDŐKÉNT: Dánia

EURÓPA: 14 kvóta (4 már foglalt: Horvátország, Izland, Portugália, Svédország)

ÁZSIA: 4 kvóta (Bahrein, Japán, Katar, Kuvait)

AFRIKA: 5 kvóta (Algéria, Angola, Egyiptom, Tunézia, Zöld-foki-szigetek)

DÉL-AMERIKA: 4 kvóta (Argentína, Brazília, Chile, Uruguay)

ÉSZAK-AMERIKA: 1 kvóta

Két kvótát szabadkártyás rendszerben ítélnek oda.

A 30. férfi kézilabda-világbajnokságot 2027. január 13–31. között rendezik meg Kölnben, Münchenben, Kielben, Hannoverben, Magdeburgban és Stuttgartban 32 csapat részvételével.